Antalya Yoga Festivali 24 haziranda başlıyor

Yoga Ve Oruç

Yoga Festivali Programı

Antalya uluslararası yoga festivaline ev sahipliği yapmaya hazılanıyor. Uluslararası Yoga Federasyonu tarafından düzenlenecek festival 4 gün sürecek.Uluslararası Yoga Festivali, 24-27 haziran tarihlerinde, 4 gün sürecek bir etkinlikle Antalya’da düzenlenecek. Festival, Akdenizin derin mavisi ve özlediğimiz enfes güneşi eşliğinde, uluslararası bir coşku ile unutulmaz birsunuyor."Yoga ile Keşfet Kendini" diyen festival organizatörleri, herkesi sağlıklı yaşamın desteği ve her yaşın sporu Yogayı keşfetmeye davet ediyor. Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) ve ETS Tur güvencesindeki organizasyon, hem spor hem sağlık hem de huzur dolu bir tatil arayanlar için özel olarak hazırlanmış.Programda orijinal Yoga uygulamaları, nefes ve gevşeme çalışmaları, kalıcı zayıflama egzersizleri, doğal yiyecekler, Yoga söyleşileri, spiritüel film gösterimi ve dans showları var. Yoga çalışmaları ve söyleşileriönderliğinde gerçekleşecek. 2. Uluslararası Yoga Koreografi Yarışması da festivalde yer alıyor.Yoga tüm sporların temelidir ve sağlıklı yaşamın da desteğidir diyen Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı’ın aynı zamanda içinde bulunduğumuz yüce gayelerle dolu Ramazan ayında oruç tutanlar ve Yoga yapanlar için açıklamaları da şöyle: Orijinal Yoga Sistemi’nde uygulanan sayısız pranayama (nefes) ve pratyahara (duyu kontrolü) teknikleri ile vücudun direncini güçlendirmek, açlık ve susuzluğa tahammülü artırmak mümkün. Bayram geldiğinde ise normal yemek yeme alışkanlığımıza aşırıya kaçmadan, vücudu zorlamadan, kendiliğinden temkinli şekilde dönmek elimizde.Orijinal Yoga Sistemi’nin, genel olarak sinir sistemine olumlu etkileri vardır. Sinir sistemi uygulanan teknikler ile rahatlar, gevşer ve gerilim atılır. Kişinin bedeni güçlenir ve tüm sistem dengelenir.Kişi doğal bir şekilde rahat ve huzurlu olur. Sindirim fonksiyonları düzene girer ve rahatsızlıklar giderilir.Ramazan döneminde oruç tutarak ibadetlerini icra eden kişiler, yeme isteğini bu yüce gaye için engelliyor.Doğal olarak, sinirsel ve psikolojik bir gerilim altına girilebiliyor ve bedende gerilim oluşuyor.Sindirim sistemi uzun süre aç kalmaya alışık olmadığı için rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor.Aynı şekilde oruç açılırken de birçok kişi sindirim rahatsızlıkları yaşıyor. Aşırı ve ani yüklenme sindirim sistemini olumsuz etkileyebiliyor. Bayrama girildiğinde de bu geçişi dengeli yapmak gerekiyor.Orijinal Yoga Sistemi, oruç sırasında ortaya çıkan bütün bu zorlayıcı yan etkileri ortadan kaldırmakta yardımcıdır. Kişi aç kalma hissini rahatlıkla yener. Sindirim sisteminde genel bir denge kurulur, açlık giderilir. Sinirsel gerilim atılır, öfke ve kızgınlık hissedilmez.Kişi oruç sırasında kendini daha huzurlu ve rahat hisseder. İbadetin getirdiği içsel mutluluğun yaşanması kolaylaşır, derinleşir.Orucun açılması sırasında, açlık hissedilmediği için ani aşırı yemek yeme söz konusu olmaz. Sindirim sistemi rahatsızlanmadan, zorlanmadan oruç tutulmasına imkan tanınır.Kişi bayramda da sade yeme düzenine kolaylıkla devam edebilir. Vücudu zorlayabilecek şekerli ve ağır gıdalara doğal ve öçülü geçiş kolaylaşır.10.00 – Otel giriş12.30 – Öğle Yemeği15.00 – Gevşeme çalışması – pratik uygulama17.00 – Pratik uygulama - Muladhara (Kök) Çakra çalışması - Özgüvenin geliştirilmesi18.45 – Akşam Yemeği19.45 – Yoga Ateşi Dans Gösterisi20.00 – Spiritüel Film Gösterimi – Film hakkında Büyük Üstad ile Soru-Cevaplar08.00 – Pratik uygulama- Svadhisthana (Pelvis) Çakra çalışması – Yaratıcılığın geliştirilmesi09.30 – Kahvaltı12.00 – Surya Namaskara (Güneş Enerjisi ile Bağlantı) – pratik uygulama13.00 – Öğle Yemeği14.00 – Gevşeme çalışması- pratik çalışma15.00 – Nefes Teknikleri – pratik uygulama17.00 - Pratik uygulama - Manipura (Karın) Çakra çalışması – Kararlılığın geliştirilmesi18.45 – Akşam Yemeği20.00 – 2.Uluslararası Yoga Koreografi Yarışması08.00 – Pratik uygulama - Anahata (Göğüs) Çakra çalışması – Sevginin geliştirilmesi09.30 – Kahvaltı13.00 – Öğle Yemeği14.00 – Meditasyon15.00 – Zayıflamak için Yoga – pratik uygulama17.00 – Pratik Uygulama-Vişuddha (Boyun) Çakra çalışması–İletişim yeteneğinin geliştirilmesi18.45 – Akşam Yemeği20.00 – Tüm Sorulara Cevaplar – Büyük Üstad ile İnteraktif Söyleşi08.00 – Pratik uygulama- Agya (Alın) Çakra çalışması – Zihinsel gücün geliştirilmesi09.30 – Kahvaltı12.00 – Otel çıkışIsı yalıtımı yüksek Yoga matlarınızı getirmeyi unutmayınız.Yoga Festivalindeki çalışmalar ilk kez Yoga ile tanışacak olanlar ve deneyimliler için uygundur.TEL: 0 212 243 96 42 – 0533 251 7583info@yogaacademy.com