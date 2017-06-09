Antalya Yoga Festivali 24 haziranda başlıyor

Antalya uluslararası yoga festivaline ev sahipliği yapmaya hazılanıyor. Uluslararası Yoga Federasyonu tarafından düzenlenecek festival 4 gün sürecek.
Uluslararası Yoga Festivali, 24-27 haziran tarihlerinde, 4 gün sürecek bir etkinlikle Antalya’da düzenlenecek. Festival, Akdenizin derin mavisi ve özlediğimiz enfes güneşi eşliğinde, uluslararası bir coşku ile unutulmaz bir Yoga Tatili sunuyor.
"Yoga ile Keşfet Kendini" diyen festival organizatörleri, herkesi sağlıklı yaşamın desteği ve her yaşın sporu Yogayı keşfetmeye davet ediyor. Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) ve ETS Tur güvencesindeki organizasyon, hem spor hem sağlık hem de huzur dolu bir tatil arayanlar için özel olarak hazırlanmış.
Programda orijinal Yoga uygulamaları, nefes ve gevşeme çalışmaları, kalıcı zayıflama egzersizleri, doğal yiyecekler, Yoga söyleşileri, spiritüel film gösterimi ve dans showları var. Yoga çalışmaları ve söyleşileri UYF Başkanı Akif Manaf önderliğinde gerçekleşecek. 2. Uluslararası Yoga Koreografi Yarışması da festivalde yer alıyor.
Yoga Ve Oruç
Yoga tüm sporların temelidir ve sağlıklı yaşamın da desteğidir diyen Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf’ın aynı zamanda içinde bulunduğumuz yüce gayelerle dolu Ramazan ayında oruç tutanlar ve Yoga yapanlar için açıklamaları da şöyle: Orijinal Yoga Sistemi’nde uygulanan sayısız pranayama (nefes) ve pratyahara (duyu kontrolü) teknikleri ile vücudun direncini güçlendirmek, açlık ve susuzluğa tahammülü artırmak mümkün. Bayram geldiğinde ise normal yemek yeme alışkanlığımıza aşırıya kaçmadan, vücudu zorlamadan, kendiliğinden temkinli şekilde dönmek elimizde.
Orijinal Yoga Sistemi’nin, genel olarak sinir sistemine olumlu etkileri vardır. Sinir sistemi uygulanan teknikler ile rahatlar, gevşer ve gerilim atılır. Kişinin bedeni güçlenir ve tüm sistem dengelenir.
Kişi doğal bir şekilde rahat ve huzurlu olur. Sindirim fonksiyonları düzene girer ve rahatsızlıklar giderilir.
Ramazan döneminde oruç tutarak ibadetlerini icra eden kişiler, yeme isteğini bu yüce gaye için engelliyor.
Doğal olarak, sinirsel ve psikolojik bir gerilim altına girilebiliyor ve bedende gerilim oluşuyor.
Sindirim sistemi uzun süre aç kalmaya alışık olmadığı için rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor.
Aynı şekilde oruç açılırken de birçok kişi sindirim rahatsızlıkları yaşıyor. Aşırı ve ani yüklenme sindirim sistemini olumsuz etkileyebiliyor. Bayrama girildiğinde de bu geçişi dengeli yapmak gerekiyor.
Orijinal Yoga Sistemi, oruç sırasında ortaya çıkan bütün bu zorlayıcı yan etkileri ortadan kaldırmakta yardımcıdır. Kişi aç kalma hissini rahatlıkla yener. Sindirim sisteminde genel bir denge kurulur, açlık giderilir. Sinirsel gerilim atılır, öfke ve kızgınlık hissedilmez.
Kişi oruç sırasında kendini daha huzurlu ve rahat hisseder. İbadetin getirdiği içsel mutluluğun yaşanması kolaylaşır, derinleşir.
Orucun açılması sırasında, açlık hissedilmediği için ani aşırı yemek yeme söz konusu olmaz. Sindirim sistemi rahatsızlanmadan, zorlanmadan oruç tutulmasına imkan tanınır.
Kişi bayramda da sade yeme düzenine kolaylıkla devam edebilir. Vücudu zorlayabilecek şekerli ve ağır gıdalara doğal ve öçülü geçiş kolaylaşır.
Yoga Festivali Programı
24 Haziran
10.00 – Otel giriş
12.30 – Öğle Yemeği
15.00 – Gevşeme çalışması – pratik uygulama
17.00 – Pratik uygulama - Muladhara (Kök) Çakra çalışması - Özgüvenin geliştirilmesi
18.45 – Akşam Yemeği
19.45 – Yoga Ateşi Dans Gösterisi
20.00 – Spiritüel Film Gösterimi – Film hakkında Büyük Üstad ile Soru-Cevaplar
25 Haziran
08.00 – Pratik uygulama- Svadhisthana (Pelvis) Çakra çalışması – Yaratıcılığın geliştirilmesi
09.30 – Kahvaltı
12.00 – Surya Namaskara (Güneş Enerjisi ile Bağlantı) – pratik uygulama
13.00 – Öğle Yemeği
14.00 – Gevşeme çalışması- pratik çalışma
15.00 – Nefes Teknikleri – pratik uygulama
17.00 - Pratik uygulama - Manipura (Karın) Çakra çalışması – Kararlılığın geliştirilmesi
18.45 – Akşam Yemeği
20.00 – 2.Uluslararası Yoga Koreografi Yarışması
26 Haziran
08.00 – Pratik uygulama - Anahata (Göğüs) Çakra çalışması – Sevginin geliştirilmesi
09.30 – Kahvaltı
13.00 – Öğle Yemeği
14.00 – Meditasyon
15.00 – Zayıflamak için Yoga – pratik uygulama
17.00 – Pratik Uygulama-Vişuddha (Boyun) Çakra çalışması–İletişim yeteneğinin geliştirilmesi
18.45 – Akşam Yemeği
20.00 – Tüm Sorulara Cevaplar – Büyük Üstad ile İnteraktif Söyleşi
27 Haziran
08.00 – Pratik uygulama- Agya (Alın) Çakra çalışması – Zihinsel gücün geliştirilmesi
09.30 – Kahvaltı
12.00 – Otel çıkış
ÖNEMLİ NOT: Isı yalıtımı yüksek Yoga matlarınızı getirmeyi unutmayınız.
Yoga Festivalindeki çalışmalar ilk kez Yoga ile tanışacak olanlar ve deneyimliler için uygundur.
Ayrıntılı bilgi için
TEL: 0 212 243 96 42 – 0533 251 7583
info@yogaacademy.com