Araştırma Sektörünün Oscar’ı Tohum Otizm Vakfı’na

Araştırma Sektörünün Oscar’ı Tohum Otizm Vakfı’na Verildi! “Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi Araştırması” Ödül Getirdi! Tohum Otizm Vakfı ve GfK Türkiye’nin birlikte gerçekleştirdikleri “Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi” isimli araştırma projesi ile Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin Baykuş Ödülleri gecesinde Sosyal Baykuş Kategorisinde Altın Ödüle layık görüldü.

GFK Türkiye desteğiyle Tohum Otizm Vakfı için yapılan, ilki 19 Eylül - 22 Ekim 2015, ikincisi ise 16 Mart - 6 Nisan 2017 tarih aralığında gerçekleştirilen “Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi” araştırmasında, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinin 15 ilinde toplam 2.472 kişi ile yüz yüze görüşülerek Türkiye’nin otizm farkındalık karnesi çıkarıldı. Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen bir gelişimsel farklılık olan otizmi, ilk araştırmaya katılanların yalnızca %29’u duyduğunu belirtti.

Otizmi duyduğu belirtenlerin %93’ü ise otizmin belirtilerini bilmiyor. İlk araştırma sonuçlarından hareketle Tohum Otizm Vakfı otizm bilinirliği ile ilgili farkındalık çalışmalarına ağırlık verdi. Bu çalışmalar sonrasında 2017 yılında ikincisi gerçekleşen araştırmada otizmi duyanların oranının %58’e yükseldiği görüldü. Otizmin belirtilerini bilenlerin oranı ise %7’den %18’e yükseldi. Araştırma sonuçlarına ilişkin detaylı bilgiye http://www.tohumotizm.org.tr/yayin/turkiyedeki-bireylerin-otizm-algisi-ve-bilgi-duzeyi-arastirmasi-2017 adresinden ulaşılabiliyor.

13 Eylül akşamı Four Seasons Hotel’de gerçekleşen ödül töreninde Sosyal Baykuş ödülünü alan Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer: “Otizmin görülme sıklığı çok büyük bir hızla artıyor. Günümüzde her 68 çocuktan birisi otizm riski ile doğuyor, her 20 dakikada 1 çocuk otizm tanısı alıyor ancak ülkemizde hala otizmin ne olduğu, belirtileri ve tedavisi tam anlamı ile bilinmiyor! GFK Türkiye’ye Türkiye'de otizmin bilinirliği konusunda bizlere çok önemli veriler sağlayan araştırma serisi için çok teşekkür ediyoruz. Toplum sorunlarını en iyi anlayan ve tanımlayan araştırmalara verilen Sosyal Baykuş ödülünü almaktan dolayı çok mutluyuz.” dedi. Tohum Otizm Vakfı Hakkında: Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, "Otizm Spektrum Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu yana çalışmalarını yürütmektedir. GfK Türkiye Hakkında: GfK, insanların yaşam, düşünce ve alışveriş tarzlarını keşfetmek için 13.000’den fazla uzman ile 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük araştırma şirketlerinden biridir. GfK sürekli olarak müşterilerinin, dünyada onlar için en önemli olan insanları yani; tüketicilerini, en iyi şekilde anlamalarını sağlamak için en son teknolojileri ve en güçlü metodolojileri keşfeder ve kullanır.