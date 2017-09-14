Aşı ve uygun antibiyotik

ANKARA (AA) - Halk arasında kan zehirlenmesi olarak bilinen "sepsis" riskinin, grip ve zatürreye karşı aşı yaptırılması, direnç gelişmemesi için uygun zamanda uygun antibiyotik kullanılması ve hijyen koşullarına dikkat edilmesi halinde azaltılabileceği bildirildi.

Türk Yoğun Bakım Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir enfeksiyona karşı vücudun hayatı tehdit eden reaksiyonundan kaynaklanan, doku hasarına, organ yetmezliğine ve ölümüne yol açabilecek komplikasyonun "sepsis" olarak tanımlandığını söyledi.

Enfeksiyonların sepsise neden olduğunu belirten Ünal, en çok zatürre, idrar yolu, karın, cilt ve bağırsaktaki enfeksiyonların bu duruma yol açtığının altını çizdi.

Risk her yaş grubu için aynı

Ünal, sepsis gelişme riskinin yer yaş grubu ve iki cins için de aynı derecede olduğunu belirterek, "Genç, yaşlı, zengin, fakir, ırk ve cinsiyete bakmaksızın ölümcül olabilir. Bağışıklık sistemi zayıflamış, 65 yaşında veya daha yaşlı, bir yaşından daha küçük kişilerin, kronik hastalıkları olanların, şeker hastalığı bulunanların, AIDS, kanser, böbrek veya karaciğer hastalığı olanların, ciddi yanık, fiziksel travma yaşayanların riski daha yüksektir." uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Ünal, kronik hastalığı olan kişilerin, sepsisten korunabilmek için hekimlerinden mutlaka bilgi alması gerektiğini ifade etti.

"Grip, zatürre ve diğer enfeksiyonlar için aşı yapılmalı"

Ünal, rahatsızlığın hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde tedavi edildiğini, antibiyotikler ve çeşitli serumlar kullanıldığını belirterek, gereksiz antibiyotik kullanımında vücutta direnç geliştiğini ve tedavinin sekteye uğradığını vurguladı.

Ünal, mutlaka hekim bilgisi dahilinde uygun zamanda ve uygun dozda antibiyotik kullanılması gerektiğini bildirerek, şu bilgileri verdi:

"Normal kan basıncını ve kan oksijen düzeyini devam ettirmek için hastalara serumlara ek olarak serum içinde değişik ilaçlar verilir, oksijen uygulanır ve suni solunum cihazlarına bağlanılarak solunumları desteklenir. Böbrek problemi gelişen hastalarda ilgili ilaç tedavileri ve farklı diyaliz uygulamaları yapılır. Ayrıca farklı tedaviler de bir arada uygulanabilir. Sepsise acil müdahale edilmelidir. Sepsis nedeniyle kan basıncı düşüşü geliştikten sonra antibiyotik tedavisine başlama süresindeki her bir saatlik gecikme ölüm riskini yüzde 7.6 arttırır. Ne kadar erken müdehale edilirse o kadar hasar kalma ihtimali azalır. Hastalığa yol açabilecek grip, zatürre ve diğer enfeksiyonlar için gereken sıklıklarla ve gereken kişilerde aşı yapılmasının çok önemli. Bu şekilde sepsis riski azaltılabilir."