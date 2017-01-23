Aşılama sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Bkz: http://www.serkanoral.com/asilama-sonrasinda-dikkat-edilmesi-gerekenler/
Tüp bebek nedir?
Tüp bebek aşılama yöntemi gibi yardımcı üreme yöntemidir ancak başarı şansı aşılama yönteminden yüksek olmaktadır.
Tüp bebek olarak dünyaya gelen ilk bebek, 1978'de İngiltere'de dünyaya gelen Louise Brown'dır. Bu teknik Robert Edwards ve PatrickSteptoe tarafından öncülük ettirilmiştir. Günümüzde tüp bebek, bebek sahibi olmaları için, Birleşik Krallık'ta sadece yılda 24.000 civarında çift tarafından kullanılmaktadır. Doktorlar yumurtaları kadının vücudundan çıkarır ve laboratuarda spermle döller, dolayısıyla bu yönteme tüp bebek denilir..Döllenmiş yumurta birkaç kez bölündükten sonra, oluşan küçük hücre kümesi gelişmeye devam etmek için annenin rahmine transfer edilir. tüp bebek tedavisi, bir yumurta ve spermin vücudun dışında bir araya getirildiği bir dizi doğurganlık sorununu üstesinden gelmek için kullanılan bir prosedürdür. Döllenmiş yumurtanın (embriyo) kadının rahmine aktarılmadan önce korunan bir ortamda birkaç gün büyümesine izin verilmekte ve hamileliğin oluşma ihtimali artmaktadır. Tüp bebek çeşitli doğurganlık sorunlarının üstesinden gelmek için kullanılabilir ve birçok çift için, çocuk sahibi olma şansı elde edilir.
Ancak bu aşamada tüp bebek merkezi seçimi de oldukça önemlidir. Tüp bebekte başarı şansını arttırmak için doğru tüp bebek merkez seçimi gerçekleştirilmelidir. Aksi halde tedavinin tekrarlanması gerekebilir. Bu sebeple de tüp bebek merkezi seçimi için araştırmalar oldukça ayrıntılı ve detaylı yapılmalıdır.