Askerlerden sonra şimdi de anaokulu öğrencileri zehirlendi

OKULUN AŞÇISI EMNİYETTE

Bozuk ve bayat gıda terörü, Manisa'da binlerce askerimizi hastanelik ederken, benzer bir skandal Aydında yaşandı. Aydın Kuşadası'nda bir anaokulunda yediği yemekten zehirlenen 56 çocuk hastaneye kaldırıldıAydın'ın Kuşadası ilçesinde bir anaokulunda eğitim gören ve yaşları 3 ile 6 arasında değişen 56 çocuk, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgilere göre, durumu kötüleşen 3 çocuk Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, anaokulunun aşçısı ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Toplam mevcudu 100 olan anaokulunda eğitim gören öğrencilerin büyük bir kısmı ile bazı öğretmenlerde kusma belirtileri görülmesi üzerine velilere haber verilerek, öğrenciler Kuşadası Devlet Hastanesi, Özel Kuşadası Hastanesi ve Özel Gözde Hastanesine nakledildi. Çocukların bir bölümü ayakta tedavi edilirken, durumları ağır olan çocuklar ise hastanelerde tedavi altına alındı.Kuşadası Devlet Hastanesinde tedavi gören ve durumu ağırlaşan 5 çocuk ise ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.Hastanelerde yapılan ilk incelemelerde çocukların öğle yemeğinden zehirlendiği ortaya çıktı. Hastane yetkilileri, kesin sonucun tahlil ve çocuklara verilen yemekten numune alınmasından sonra ortaya çıkacağını söyledi. Anaokulu yönetimi ise yemeği okullarında kendilerinin pişirdiğini ve zehirlenme konusunda sudan şüphelendiklerini söylediler. Velilerin yaptığı suç duyurusu üzerine söz konusu anaokulunun 32 yaşındaki aşçısı N.Y. ifadesi alınmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Kuşadası Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü yetkilileri ile Kuşadası Emniyet Müdürlüğünden oluşturulan bir ekip, savcılığın talimatı ile anaokulundaki yemek ve içeceklerden numune aldı. Velilerden Gürol Adak, yaşanan olayın ardından hastaneye koştuklarını belirterek, "Büyük şok yaşadık. Allah çocuğumuzu bize bağışladı. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Gerekli tahliller yapıldıktan sonra zehirlenmenin ana nedeni ortaya çıkacak. Doktorlar ilk belirlemeye göre yemekten zehirlenme olduğunu söylüyor" dedi.