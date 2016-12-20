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20 Aralık 2016 Salı 18:24

Bakanlık açıkladı, Aralık ayı hileli gıda ve yağ üretenlerin tam listesi

2016 Aralık ayı hileli gıda ve yağ üretenlerin tam listesi Gıda ve Tarım Bakanlığı tarafından açıklandı.

Bakanlık açıkladı, Aralık ayı hileli gıda ve yağ üretenlerin tam listesi
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Bakanlık açıkladı, Aralık ayı hileli gıda ve yağ üretenlerin tam listesi


Tüketicinin sağlı ile oynayan taklikçiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından liste halinde açıklandı. 2016 Aralık ayı gıdalarda taklit ve tağşiş yaparak tüketiciyi kandıran 96 firma ve 150 parti ürünün tam listesi haberin devamında.

TAKLİTÇİLERİN GÖZTESİ ET VE SÜT ÜNÜRLERİ İLE BAL VE ÇİKOLATA

Türkiye'de tüketiciyi en çok et ve et ürünleri ile kandırıyorlar. Bakanlık verilerine göre Aralık 2016'da denetimden geçirilen şirketlerden alınan numuneler labartuvarlarda tabi tutulan testler kamuoyu ile paylaşıldı.

Söz konusu bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre kontroller  sonucunda bitkisel yağlarda taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 30 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği ayçiçek ve zeytin yağlarına ait bilgiler kamuoyu ile  paylaşıldı. Söz konusu ürünlerde yağ asitleri kompozisyonu, başka tohum yağları  tespit edildi.

KÖFTEDE DOMUZ ETİ, SUCUKTA TAVUK

Et ve et ürünlerinde de laboratuvar tahlilleri sonucunda taklit ve  tağşiş yaptığı kesinleşen 29 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği  aralarında sucuk, köfte, kıyma, kebabın da aralarında bulunduğu ürünlere ait  bilgiler duyuruldu. Örnek olarak köftede domuz eti, kanatlı eti, sakatat, dana  sucukta baş eti tespit edildiği aktarıldı.

PEYNİR VE YOĞURTTA YAĞ VE NİŞASTA

Süt ve süt ürünlerinde ise taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 28 gıda  işletmesinin ürettiği yoğurt, tulum ve eritme peynirleri ile kaymak ve  tereyağının da aralarında bulunduğu ürünlere ait bilgiler aktarıldı. Laboratuvar  sonuçlarına göre söz konusu ürünlerde bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

HAYATİ TEHLİKE ARZEDİYOR

Açıklamada, takviye edici gıdalar ve benzer ürünlerde de kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş  gıdaları üreten veya satan 3 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği ürünlere  ait bilgiler de yer aldı. Örnek olarak, bitkisel karışımlı macunun içinde ilaç  etkin maddesi "sildenafil"e rastlandığı bildirildi.

Balda da kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde  bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan 3 gıda işletmesi ve bu  işletmelerin ürettiği ürünler, kahvede 1, çikolatada ise 3 gıda işletmesinin  ürünlerine ait bilgiler kamuoyuna duyuruldu.

Gıdalarda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi bulunduğu  tespit edilen ürün, firma ve markaların bulunduğu listeye "www.tarim.gov.tr"  adresinden erişilebiliyor.


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