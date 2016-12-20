Bakanlık açıkladı, Aralık ayı hileli gıda ve yağ üretenlerin tam listesi

TAKLİTÇİLERİN GÖZTESİ ET VE SÜT ÜNÜRLERİ İLE BAL VE ÇİKOLATA

KÖFTEDE DOMUZ ETİ, SUCUKTA TAVUK

PEYNİR VE YOĞURTTA YAĞ VE NİŞASTA

HAYATİ TEHLİKE ARZEDİYOR

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Tüketicinin sağlı ile oynayan taklikçiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından liste halinde açıklandı. 2016 Aralık ayı gıdalarda taklit ve tağşiş yaparak tüketiciyi kandıran 96 firma ve 150 parti ürünün tam listesi haberin devamında.Türkiye'de tüketiciyi en çok et ve et ürünleri ile kandırıyorlar. Bakanlık verilerine göre Aralık 2016'da denetimden geçirilen şirketlerden alınan numuneler labartuvarlarda tabi tutulan testler kamuoyu ile paylaşıldı.Söz konusu bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre kontroller sonucunda bitkisel yağlarda taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 30 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği ayçiçek ve zeytin yağlarına ait bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı. Söz konusu ürünlerde yağ asitleri kompozisyonu, başka tohum yağları tespit edildi.Et ve et ürünlerinde de laboratuvar tahlilleri sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 29 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği aralarında sucuk, köfte, kıyma, kebabın da aralarında bulunduğu ürünlere ait bilgiler duyuruldu. Örnek olarak köftede domuz eti, kanatlı eti, sakatat, dana sucukta baş eti tespit edildiği aktarıldı.Süt ve süt ürünlerinde ise taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 28 gıda işletmesinin ürettiği yoğurt, tulum ve eritme peynirleri ile kaymak ve tereyağının da aralarında bulunduğu ürünlere ait bilgiler aktarıldı. Laboratuvar sonuçlarına göre söz konusu ürünlerde bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.Açıklamada, takviye edici gıdalar ve benzer ürünlerde de kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan 3 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği ürünlere ait bilgiler de yer aldı. Örnek olarak, bitkisel karışımlı macunun içinde ilaç etkin maddesi "sildenafil"e rastlandığı bildirildi.Balda da kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan 3 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği ürünler, kahvede 1, çikolatada ise 3 gıda işletmesinin ürünlerine ait bilgiler kamuoyuna duyuruldu.Gıdalarda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi bulunduğu tespit edilen ürün, firma ve markaların bulunduğu listeye "www.tarim.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.