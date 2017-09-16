Başkentin kadın ambulans şoförleri görev başında

ANKARA (AA) - Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde ambulans şoförü olarak görev yapan Zeynep Aleçakır ve Büşra Teke, başkent sokaklarında zamana karşı yarışarak hayat kurtarıyor.

Zeynep Aleçakır (31), AA muhabirine, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde 11 yıl acil tıp teknisyeni olarak görev yaptığını söyledi.

Ambulans şoförlüğüne ilgi duyduğunu ancak bu hayalini doğum izninden döndükten sonra gerçekleştiğini anlatan Aleçakır, 7 aydır direksiyon başında olduğunu ifade etti.

Biri 8 yaşında, diğeri 13 aylık iki çocuğu bulunduğunu dile getiren Aleçakır, "Ambulans kullanmam konusunda eşim ilk zamanlarda tedirginlik duydu ancak benim çok istediğimi görünce destek oldu. O kadar kişinin canını taşımak, onlara yardım etmek... Bu çok güzel bir şey." dedi.

"Ambulans şoförü olmanın dışında kadın şoför olmak zor"

Trafikte kadın şoför olmanın zorluklarına değinen Aleçakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ambulans şoförü olmanın dışında kadın şoför olmak zor. Araçları sıkıştırıyorlar. Trafikte kırmızı ışıkta özellikle kızdırmaya çalışıyorlar. Herkesin kabullenmesi lazım. Bayanlar da ambulans kullanabilir. Bayan ambulans şoförü olduğunu görünce güvenmiyorlar, 'Hastayı yetiştirebilecek miyiz' diye. Hastaneye gittiğimiz zaman teşekkür ediyorlar. Bizim işimiz hızlı gitmek değil. Hastayı aldıktan sonra arkadaşlarımız zaten arkada müdahale ediyor."

"Trafikte bayan şoför gördükleri zaman rahatsız ediyorlar"

Bir yıldır ambulans şoförlüğü yapan bir çocuk annesi Büşra Teke de sağlık meslek lisesinde okuduğu sırada sürücü olmayı istediğini ifade etti.

Teke, "Ankara 112'de şoför olarak işe başladım. Yol çalışması olduğu zamanlarda trafikte ilerlemekte güçlük çekiyoruz. Vatandaşlar da kendileri ilerlemek istiyorlar ancak vakaya yetişmemiz gerekiyor. Bayan gördükleri zaman da rahatsız ediyorlar." diye konuştu.

"50 kadın ambulans şoförü görev yapıyor"

İl Ambulans Servisi Başhekimi Cemil Mercan, Ankara 112'de 50'ye yakın kadın ambulans şoförünün görev yaptığını bildirdi.

Kadın şoförlerin, iş açısından erkek meslektaşlarından farkı olmadığını vurgulayan Mercan, "Şu anda erkek şoförlerimizden iyi kullanan pek çok kadın şoförümüz var. Sağlıkçı oldukları için vakaya gittiklerinde müdahale de yapabiliyorlar." dedi.

Muhabir: Duygu Yener