Bu detoksta sakız çiğnemek yasak! Bayramda ,15 günlük detoksla 'hafifleyin'

Yaklaşan yaz mevsimini ve bayramı ince bir vücutla karşılamak isteyenler, bugünlerde yoğun bir çaba içinde. Önerdiği beslenme programlarıyla ünlüleri zayıflatan isim olarak bilinen Şeyda Coşkun, 15 günlük bir detoks programıyla fit bir vücuda sahip olmanın mümkün olduğunu söylüyor. Coşkun'la daha önce de çalışan Profesyonel Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, 1 yılda dünyaya getirdiği iki bebeğinin ardından aldığı fazla kilolarından 3 aylık bir programla kurtulmuştu.

Kırmızıtaş bu kez de 15 günlük detoks ve diyet programıyla formunu korumaya hazırlanırken; Kırmızıtaş'ın süreç boyunca uyması gereken yasaklar arasında sakız çiğnemek de bulunuyor. Bu yasağın amacı, vücudun onun sakız olduğunu bilmemesi sonucunda; ekmek, et geliyor diye detoksu durdurmasını ve sindirimi başlatmasını engellemek olarak açıklanıyor.

Günde en az 2,5 lt. su tüketilecek!

Program süresince yemeklerin saatinde tüketmesi ve yemeklere dışarıdan yağ, tuz, limon, tatlandırıcı, şeker, maydanoz, dereotu, ilaç gibi taze sebzeler ve baharatlar eklenmemesi istenirken; sakızla birlikte, soda da dâhil hiçbir asitli içeceğin de tüketilmemesi gerekiyor. Çay, filtre kahve, Americano, Türk kahvesi serbestken; granül kahve yasaklı içecekler arasında yer alıyor. Uyulması gereken kurallardan biri de; her sabah tartılarak, tartım sonucunun fotoğraflanması ve fotoğrafın Coşkun'a gönderilmesi. Böylelikle danışan kişideki ağırlık değişimleri en dikkatli şekilde gözetim altında tutularak gerekli müdahalelerde bulunulabiliyor. Her gün mutlaka 1 saat yürüyüş yapılması ve akıllı telefona yüklenen bir adımsayar uygulamasıyla yürüyüş özetinin de Coşkun ile paylaşılması isteniyor.

Suyun detoks ve diyette en önemli öğe olduğunun altı sık sık çizilirken, programda günde en az 2,5 lt. su tüketilmesi de gerekli olarak sıralanıyor.