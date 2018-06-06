Bayramda Yemeğe Sebzelerle Başlayın

Bayramda ikram edilen yiyecekler, tüketicilerin bilinçlenmesiyle her geçen gün daha sağlıklı seçeneklere yönelse de porsiyonlar ideal olmayabiliyor. Dr. Öğr. Üyesi Binnur Okan Bakır, sıvı alımının arttırılması ve sebzelerle yemeğe başlanması gibi önlemlerin, bayramda porsiyon kontrolüne yardımcı olacağını vurguluyor.

Ramazan ayı süresince tutulan oruç ile beraber vücudumuzun yeni beslenme düzeni ve saatine uyum sağlamasıyla birlikte yiyeceklere tepkisi farklılaşıyor. Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Binnur Okan Bakır, Ramazan ayında tutulan orucun ardından eski beslenme şeklimize daha iyi uyum sağlayabilmemiz için önerilerde bulundu.

Ramazan ayını takiben gelen bayram sofraları ve ikramların ise genellikle fazlaca abartılmış besin tüketimi ile sonuçlandığını anımsatan Dr. Öğr. Üyesi Binnur Okan Bakır, farklı beslenme şekilleri veya düzeninden sonra rutin beslenme şekline aşama aşama yumuşak bir geçiş yapılması gerektiğini vurguladı.

Sağlıklı Yemek Porsiyonda Serbestlik Anlamına Gelmez!



Bayramlarda amacın paylaşmak olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Bakır, porsiyon kontrolünün daha sağlıklı geçişte yardımcı olacağını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her geçen gün tüketicilerin bilinçlenmesi ile ikram edilen yiyecekler daha sağlıklı seçeneklere yönelse de porsiyon kontolü çok önemli bir noktadır. Şerbetli bir tatlı yerine sütlü tatlı tercih etmek veya şeker yerine kuru/taze meyve tüketiyor olmak porsiyonun artabileceği anlamına gelmemelidir. Sadece tatlı, şekerli yiyecekler için değil, tüketilecek bütün besinlerde küçük tabak tercih etmek ve tabağın sadece yarısını tüketmek, ikramlarda tercih yaparken boş enerji içeriği yüksek olan şerbetli, kızarmış tatlılardan uzak durmak, sütlü tatlılar tercih edilse de paylaşmak gerekir."

Porsiyonları Azaltmak İçin



Sıcak yaz günleri de düşünüldüğünde sıvı alımının arttırılmasının hem iştah kontrolüne yardımcı olacağına hem de vücudun sıvı dengesini koruyacağına işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Binnur Okan Bakır, "Besin tüketiminden önce ve öğün aralarında su, bitki çayları, maden suyu gibi alternatifleri tüketilebilir. Ayrıca, öğünlerle beraber ayran tüketimi fazla besin alımının önüne geçmenize yardım edebilir" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Bakır, yemeğe başlarken çiğ ve pişmiş sebzelere, salatalara öncelik vermenin tokluk sağlayacağından doymuş yağ ve basit karbonhidrat içeren besinlerin porsiyonlarının azaltılmasına yardımcı olabileceğini ifade ederek "Çorba, yoğurt, cacık gibi sağlıklı alternatifler de hem besleyicilik açısından hem de tokluk hissinin artmasına yardımcı olacağından öncelikli tercih edilmelidir" diye konuştu.