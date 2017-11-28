Bebeğinize Özel Milupa Aptamil Bebek Mamaları

Aptamil, bebeklerin anne sütünü reddettiği durumlarda bebeğinizin gelişimini tamamlaması için içinde ihtiyacı olan besin değerlerini bulunduran destekleyici bebek mamasıdır. Aptamil bebek mamaları, uzun yıllardır anne sütü üzerine yaptığı araştırmalar doğrultusunda geliştirmiştir ve Pronutra adlı bileşeni keşfetmiştir. Bu bileşen; Aptamil Prebiyotik Lif karışımı, çeşitli nükleotidler, omega 3 ve omega 6’dan oluşur.

Anne sütünden ilham alarak geliştirilen Aptamil Bebek Maması bebeğinizin doğumundan itibaren gerekli tüm ihtiyacı sağlar.

Aptamil bebeğinizin gelişiminde özellikle ilk iki yıl büyük önem taşır. Bu yüzden de bebeğinizin en iyi şekilde beslenmesi gerekir. En iyi bebek mamaları arasında yer alan Aptamil toz süt karışımları farklı yaş grupları için hazırlanmış mama grupları ile bu ihtiyacı karşılamanızı sağlar. Ayrıca su ile karıştırılarak pratik bir şekilde kullanıma hazır hale gelir ve hayatınızı kolaylaştırır. Ürünlerde balık yağı bulunmasından dolayı hazırlama ve kullanım sürecinde balık yağı kokusu alabilirsiniz.

Milupa Aptamil 1 Bebek Mamaları



Aptamil 1, bebeğinizin doğumundan 6 aylık olana kadar kullanabileceğiniz bir üründür. Anne sütünün verilemediği ya da az geldiği durumlarda farklı dozajlarda vererek; bebeğinizin alması gereken besin maddelerinden mahrum bırakmamış olursunuz. MilupaAptamil 1’e, 400, 900 ve Aptamil 1 1200 gr olan kolay kullanımlı paketleri ile sahip olabilirsiniz.

Milupa Aptamil 2, 3, 4 ve 5 Bebek Mamaları

Aptamil 2, ise bebeğinizin 6-9 aylık dönemi için önerilen üründür. Hem doyurucu hem besleyici bu ürünün ekonomik paketini uzun süre kullanabilirsiniz. Aptamil 2’yi bebeğinize günde 4 biberon olacak şekilde vermeniz bebeğinizin gerekli vitaminleri ve mineralleri almasına yeterli olacaktır.

Aptamil 3, 4 ve 5 ise 9 aylıktan 2 yaş sonrasına kullanabileceğiniz ürün grubunu oluşturur. Bebekler 2 yaşından sonra katı yiyecek takviyesine başladığından dolayı Aptamil 5 Mamasını yoğurt, muhallebi gibi yemeklere karıştırarak verebilirsiniz.

Milupa Aptamil yukarıdaki serisi dışında meyve karışımları, tahıllı ek gıdalar içeren farklı alternatifler de sunar. Bebeğinizin sağlığı düşünülerek titizlikle geliştirilen bu ürünler besleyici ve bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğe sahiptir. Aynı zamanda bebek maması fiyatları arasında uygun olmasıyla da dikkat çekiyor.

Siz de bebeğinizin ihtiyacı doğrultusunda hekiminize danışarak MilupaAptamil ürünlerinden yararlanabilirsiniz ve Markafarma.com üzerinden güvenli alışveriş imkânıyla bebeğinize özel bebek mamalarını satın alabilirsiniz.

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