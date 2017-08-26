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Bezmialem'den "D vitamini eksikliği" uyarısı

- Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Kıskaç: - "D vitamini yetersizliği olanlarda koroner kalp hastalığı ve hipertansiyon sıklığı daha yüksek bulunmuştur"

Bezmialem'den "D vitamini eksikliği" uyarısı

- Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Kıskaç: - "D vitamini yetersizliği olanlarda koroner kalp hastalığı ve hipertansiyon sıklığı daha yüksek bulunmuştur"

26 Ağustos 2017 Cumartesi 09:15
Bezmialem'den

İSTANBUL (AA) - Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Muharrem Kıskaç, "D vitamini yetersizliği olanlarda koroner kalp hastalığı ve hipertansiyon sıklığı daha yüksek bulunmuştur." ifadesini kullandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bezmialem Vakıf Üniversitesinde D vitamini eksikliği konusunda etkinlik düzenlendi. Doç. Dr. Kıskaç, sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarının katılım gösterdiği etkinlikte, D vitaminine neden ve ne kadar ihtiyaç olduğu, güneş ışığının yeterli olup olmadığı, D vitamini eksikliğinin belirtileri ve hangi hastalıklara zemin hazırladığı konularında bilgi verdi.

İnsan vücudunda bulunan D vitamininin yüzde 90-95'inin güneş ışınlarının etkisi ile deride sentez edilebildiğine vurgu yapan Kıskaç, şunları kaydetti:

"Güneş ışığı temel kaynaktır ve yeterince faydalanılırsa ilave D vitamini almaya gerek yoktur. Güneş ışınlarıyla ciltte D vitamini sentezinde mevsimsel ve coğrafik farklılıklar, koyu deri rengi, ileri yaş ve güneş kremleri kullanılması gibi birçok faktör etkili olmaktadır. Otuz faktörlü güneş koruma (sun protection factor, SPF) kremlerinin ciltte D vitamini üretimini yüzde 95-98 azalttığı bilinmektedir. Ülkemizde en çok nisan-kasım ayları arasında, saat 11.00-15.00 arasındaki güneş ışınları D vitamini sentezi açısından zengindir. Güneş ışığını vücudun yüzde 20'sinin alması gerekmektedir."

Kıskaç, D vitamininin bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde önemli bir rolü olduğuna dikkati çekerek, "D vitamini yetersizliği olanlarda koroner kalp hastalığı ve hipertansiyon sıklığı daha yüksek bulunmuştur." ifadesini kullandı.

D vitamininin aşırı kullanılmasının D vitamini zehirlenmesine neden olduğuna işaret eden Kıskaç, bunun belirtilerinin halsizlik, kas güçsüzlüğü, depresyon, iştahsızlık, bulantı, kusma, koma, hipertansiyon, aort, kalp, kas, solunum sistemi ve merkezi sisteminde kalsifikasyon olarak sıralandığı bilgisini paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
BezmialemD Vitamini EksikliğiDoç. Dr. Muharrem Kıskaç
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