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Bezmialem'den SHMYO öğrencilerine yeni sınav sistemi

- Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, eğitimde "objektif yapılandırılmış klinik ve pratik sınavı"nı hayata geçirerek öğrencilerin teorik bilgilerinin yanı sıra beceri ve davranışlarını da değerlendiriyor

Bezmialem'den SHMYO öğrencilerine yeni sınav sistemi

- Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, eğitimde "objektif yapılandırılmış klinik ve pratik sınavı"nı hayata geçirerek öğrencilerin teorik bilgilerinin yanı sıra beceri ve davranışlarını da değerlendiriyor

06 Eylül 2017 Çarşamba 13:10
Bezmialem'den SHMYO öğrencilerine yeni sınav sistemi

İSTANBUL (AA) - Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) "objektif yapılandırılmış klinik ve pratik sınavı"nı (OSCE-OSPE) uygulamaya başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Türkiye'de bir "ilki" gerçekleştirdi. SHMYO, eğitimde objektif yapılandırılmış klinik ve pratik sınavını hayata geçirerek öğrencilerin teorik bilgilerinin yanı sıra beceri ve davranışlarını da değerlendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SHMYO Müdürü Doç. Dr. Gökçen Başaranoğlu, şunları kaydetti:

"Ölçme değerlendirme metotlarımızdaki düzenlemelerle teorik bilgilerin pratik uygulamalara yansımasını sağlarken aynı zamanda öğrencilerin profesyonel değer ve iletişim becerilerine yönelik davranışlarda da yeterlik kazanmalarını hedefliyoruz. Bu amaçla 30 Mayıs 2017'de anestezi programı 1. ve 2. sınıf öğrencilerimize ilk OSCE deneme sınavını ve 12 Haziran 2017'de 1.sınıf öğrencilerimize final döneminde OSCE sınavını uyguladık.

10 ayrı istasyonda aynı sorularla smüle hastalar, maketler ve değerlendiriciler eşliğinde yapılan sınavda öğrenciler anemnez alma, teknik beceri, problem çözme, iletişim ve davranış becerileri konularında objektif olarak değerlendirildi. Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 9-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan çalıştayda kuramsal sınav, müfredat modelleri, beceri sınavları, öğrenci gelişim karnesi ve objektif yapılandırılmış klinik/pratik sınav gibi konulara değinilecek. Aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanından katılacak olan SHMYO yönetici ve eğitmenlerine, uygulamış olduğumuz örnek objektif yapılandırılmış klinik ve pratik sınavını sunacağız."

Mezunları daha objektif olarak gerçek hayata hazırlayacaklarını dile getiren Başaranoğlu, bu yıl daha yeni değerlendirme tipleri ile öğrencileri buluşturmak istediklerini belirtti.

Başaranoğlu, "Burada amaç öğrencilerin güçlü zayıf yanlarını ön plana çıkararak eksiklerin en kısa sürede tamamlanmasını sağlamak. SHMYO'lardan mezun bir öğrenci sadece tekniker olarak pratik becerilerle donanımlı bir kişi olarak kalmamalı. Mezunlarımızın düşünen, üreten, bildiklerini bilimsel platformda sunabilen teknikerler olmalarını istiyoruz. Bu yüzden tüm bu becerileri farklı ölçme değerlendirme yöntemleri ile değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Bezmialem Vakıf ÜniversitesiObjektif Yapılandırılmış Klinik Ve Pratik SınavıOSCE-OSPESağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluSHMYO
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