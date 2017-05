Bioderma Sebium Serisi Özellikleri

Her gün 2 kere yüzü yıkamak

Bol su tüketimi

Akne olan bölümlere temas etmemek

Beslenme ve spor düzenine dikkat etmek

Ani ısı değişimlerinde direnç sağlamak için cildi nemli tutmak

Ciltte yağ bezlerinin oluşturduğu salgılar sebum olarak tanımlanır. Bu yağ salgılarının dengede tutulması, genel cilt sağlığı açısından son derece önemlidir. Çünkü fazla sebum akne ve benzeri sorunlar için de yeni bir zemin anlamına gelir.Yağ cildin kendini koruması için zorunludur, ancak fazlası problemlere neden olur.Makyaj sıkça kullanılan bir uygulama olarak dikkat edilmesi gereken durumları beraberinde getirir. Bunun nedeni gözeneklerin tıkalı kalması, bu tıkanmanın hücresel düzeyde nefes alınıp verilmesini engellemesidir. Makyaj malzemeleri her ne kadar nefes almaya izin verse de kalıntılar tam olarak temizlenmeyebilir ve bunun sonucunda da diğer sorunlar için zemin olabilir. Her makyaj sonrasında rutin temizlik yapmak, üst üste gereksiz yere çok makyaj yapmamak, cilt sorunlarının önüne geçmek için ideal çözüm olabilir.Cildi oluşturan gözenek yapılar yağ ve çevresel şartlara bağlı kirle dolabildiğinden bunların önüne geçilmesi sağlanabilir. Bioderma Sebium serisi bu açıdan önerilen bir ürün grubu sunar.Cilt için en önemli besin kaynağı nemdir. Bunun nedeni aslında durumun tersiyle de açıklanabilir. Yani kuru kalan cilt çok sayıda dermatolojik sorunun kaynağı olabileceği gibi nemli olan cilt de yine birçok sorunun giderilmesi için iyi bir yöntemdir. Nem, esneklik sağlar, cilt bariyerini güçlendirir, hasarlı bölümlerin onarılması için sağlıklı zemin yaratır.Kuruluk da alerji, kızarıklık, tahriş, akne gibi sorunlara zemin yaratır. Kuru olan cilt yapısı her zaman için daha kolay kırışacaktır.Bazı ciltler atopik, yani kolay alerji olabilen yapıya sahiptir. Bu gibi hassasiyeti olan ciltlerde özel bir ürün kullanmak gerekir. Alerji karşıtı bileşenler, içerik özellikleri gereği kendiliğinden yatıştırıcı etkiye sahiptir.Yağ dengesizliğine bağlı olarak meydana gelen akne sorunu için bazı önlemler alınması önerilir. Buönerileri krem ya da serum benzeri ürünler dışında pratik öneri gibi de düşünmek mümkündür.Akne giderici Bioderma ürünlerinden birini kullanmak isterseniz de cilt tipinize uyan bir üründen temiz cilde düzenli olarak yararlanabilirsiniz.Cilt gözeneklerinizin nefes alabilmesi, aslında kendi sağlığını devam ettirmesi açısından kritik öneme sahiptir. Hücrelerinyenilenmesi ve aslında cilt sorunlarının kaynağında yeniden yapılandırma hızı yer alır. Bu hız sekteye uğradığında direncin düşmesinden bahsedebiliriz. Direnci düşen cilt, her türlü dermatolojik rahatsızlık için de zemin demektir.Çünkü cildi ve tüm dokuları oluşturan hücreler sadece iyi ve zararlı hücrelerden ibaret değildir. Zararlı hücrelere karşı direnç geliştirilemediğinde sorunlar meydana gelir. Oksijen alabilen, yenilenme hızı sekteye uğramayan cilt yapısı problemler için zemin oluşturacaktır.Cildinizde bir dermatolojik sorun olduğunu varsayarsak, bunu gidermek ve sonraki aşamada yerine sağlıklı bir yapı oluşturmak için hassas davranmakgerekir. Cildinizin eski sağlığına kavuşması için var olan sorunlardan uzaklaşması ve bu kaybolan maddelerin yerine daha sağlıklı ve yeni maddelerin eklenmesi gerekir.Eğer cilt tipinize uygun bir kozmetik kullanmazsanız, bunun doğrudan zararı olmaz, ama üründen alınacak verimde ciddi farklılıklar olur. Ayrıca rahatsızlık yaratan durumlar da görülebilir. Örneğin cildiniz yağlıysa, bunun üzerine kuru ciltler için olan bakım ürünlerini satın alırsanız, alın bölgesinde parlama ve akne oluşumu gibi ekstra sorunlarla karşılaşabilirsiniz.Karmaciltler bu açıdan diğer cilt tiplerine gör daha uyumludur.Ancak ürünlrin formülleri hazırlanırken cilt tipleri baz alındığı düşünülürse, bu detayı da atlamamak gerekecektir. BiodermaSebium ürünleri, farklı beklentilere karşılık veren çeşitlerden oluşur. Temizleme solüsyonu, akne kurutucu ürünler ve diğer ürünlerde klinik testlerden geçen formüllere rastlanır. Dermatoloji uzmanları ile ortak yapılan çalışmalar ve bunların defalarca kontrol edilmesi sonucunda doğrudan etki den ürünler sunulmaktadır. Ürün formülleri hazırlanırken, hayvanlar üzerinde test edilmez, ayrıca paraben gibi zararlı maddeler bileşenlerde yer almamaktadır.Anti alerjik bileşenlerin baskın görüldüğü seri atopi hassasiyeti olan kişiler için de etkili bir çözüm anlamına gelecektir.Sebium serisi ya da diğer ürünler için genel bir kural olarak, seçilen malzemelerin kullanım talimatlarına uygun şekilde sürülmesi önerilir. Miktar dışında nasıl bir cilde uygulandığı da son derece önemlidir. Çünküen çok etki banyo sonrasında sağlanır. Gözenekler banyodan sonra sonuna kadar açılır ve kozmetik ürünlerin fayda kapasitesi de artar.Bu aşamada cilde uygulanan basit bir nemlendirici bile diğer zamanlara göre çokdaha fazla etkisini hissettirir. Bunun dışında güneş koruma ürünleriyle ilgili de basit bir ayrımdan bahsetmekte yarar var. SPFkoruma etkisi kremin ciltteki kalıcılığı ile ilgilidir. Yani derecenin artması daha fazla koruma değil süre uzaması anlamına gelir.