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Bu Hastalığı Olanlar Bayram Yolculuğuna Dikkat!

Bayram tatilinin gelmesi ile herkes yollara çıkmaya başlıyor. Keyifli bir yolculuk için, düzenli ilaç kullanması gereken bazı süreğen hastaların tedbirli olmasında fayda var. Temel kural, her şeyde, her zaman "ölçülü" olmak.

Bu Hastalığı Olanlar Bayram Yolculuğuna Dikkat!

Bayram tatilinin gelmesi ile herkes yollara çıkmaya başlıyor. Keyifli bir yolculuk için, düzenli ilaç kullanması gereken bazı süreğen hastaların tedbirli olmasında fayda var. Temel kural, her şeyde, her zaman "ölçülü" olmak.

16 Ağustos 2018 Perşembe 10:14
Bu Hastalığı Olanlar Bayram Yolculuğuna Dikkat!

Bu Hastalığı Olanlar Bayram Yolculuğuna Dikkat!


Bayram tatilinin gelmesi ile herkes yollara çıkmaya başlıyor. Keyifli bir yolculuk için, düzenli ilaç kullanması gereken bazı süreğen hastaların tedbirli olmasında fayda var. Temel kural, her şeyde, her zaman "ölçülü" olmak.


"Bayramında gelmesi ile birçok kişi yollara çıkacaktır, uzun yolculuklara bir de yol kalabalığı eklenince süreğen hastalığı olan kişilerin tedbir alınması şarttır" diyen Okan Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Bu Hastalıklarınız Varsa Dikkat Etmeniz Gerekiyor

Migren hastaları, bu ara sık değişen hava koşullarından özellikle ani alçak basınç etkisinden kaynaklanan yağışlardan etkilenebilirler. Havada bulutların toplandığı yağış öncesi sıkıntı, önce bir görsel yakınma durumuna sonra da şiddetli baş ağrısına yol açabilir. Görsel yakınmalar, görme alanına yandan giren parlak yansımalar ya da bakış noktalarında net görülemeyen bölgeler (skotomlar) seklindedir. Kırılmış cam manzarası ya da buzlu camın arkasından bakıyormuş gibi bozukluklar da olabilir (retinal migren). Baş ağrısı sırasında ya da sonrasında kafa derisinde biber sürülmüş gibi bir yanma şeklinde aşırı duyarlılık hali gelişebilir (allodini). Hasta, hemen migren ağrısı için önerilmiş ağrı kesicisini içip karanlık ve serin bir yerde bir süre için istirahate çekilirse ağrı krizini atlatabilir.

Epilepsi Hastaları Araba Kullanmamalı!

Epilepsi hastaları, asla araba kullanmamalıdır. Zaten karayolları trafik nizamnamesine göre araba kullanamazlar. Özellikle gece karşıdan gelen far ışıkları, epileptik nöbeti tetikleyebilir. Ülkemizdeki trafik kazalarının bazısının bu tip hastalardan kaynaklandığını biliyoruz.

Şeker hastaları, diyetlerine dikkat etmelidir. Şekerli gıdalar, felç ve geçici felç gibi beyin damar hastalıklarını tetikleyebilir. Aşırı yağlı et kullanımından da kaçınmalıdır. Eğer araba sürerken bir dalgınlık ya da odaklanma güçlüğü hissederlerse hemen sağa çekip bir süre dinlenmeli ve bu süre zarfında yakınmalar düzelmezse mutlaka bir yakınını arayıp yardım istemelidir.

Tansiyonunuzu Yolculuk Öncesi Kontrol Ettirin

Yüksek tansiyon hastaları, genelde aynı ilaçları ilelebet kullanma eğilimindedirler. Halbuki değişen iklim şartlarından tutun da beslenme farklılıkları; eşlik eden diğer tıbbi sorunlar ve sorunlarla ilgili ilaç kullanımları gün içindeki tansiyonu etkilemektedir. Aslında doktorlar, tansiyonun yükselmesinden çok düşmesinden korkarlar. Bu nedenle hastalar ayaklarını bir yere çarpmaktan doğan ağrıdan tutun da, ishal gibi ek tıbbi sorunların bu sabit zannettikleri tansiyonlarını değiştirebileceğini unutmamalıdırlar. Seyahate çıkarken ya da günlük alışkanlıkları dışında ortaya çıkan yeni durum değişikliklerinde sabah ve akşam tok karna tansiyon takibi yapmak iyi olur. Sonucu doktorları ile görüşmeleri önerilir. Gürültüden uzak durmak, sakin ve ağaçlıklı bir yolda yapılan sabah yürüyüşleri tansiyonu olumlu yönde etkiler.

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