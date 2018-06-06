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Bu içeçekler hem serinletiyor, hem de zayıflatıyor

Eğer kişinin su içme alışkanlığı yoksa gün içerisinde alarm kurarak ya da akıllı telefon uygulamalarını kullanarak hatırlatma ile kazanmaya çalışabilir. Güne 400 ml gibi bir sıvı ile başlayarak da kişi ihtiyacının bir kısmını sabah evden çıkmadan tüketmiş olur ve kalanı gün içerisine dağıtabilir.

Bu içeçekler hem serinletiyor, hem de zayıflatıyor

Eğer kişinin su içme alışkanlığı yoksa gün içerisinde alarm kurarak ya da akıllı telefon uygulamalarını kullanarak hatırlatma ile kazanmaya çalışabilir. Güne 400 ml gibi bir sıvı ile başlayarak da kişi ihtiyacının bir kısmını sabah evden çıkmadan tüketmiş olur ve kalanı gün içerisine dağıtabilir.

06 Haziran 2018 Çarşamba 09:43
Bu içeçekler hem serinletiyor, hem de zayıflatıyor

Bu içeçekler hem serinletiyor, hem de zayıflatıyor

Yaz aylarında günlük sıvı ihtiyacının karşılanmasına daha çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu süreçte yeteri kadar sıvı tüketmeyen bireylerde baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik gibi şikayetler ortaya çıkarken, daha ciddi sağlık sorunları da kaçınılmaz olabiliyor. Sıvı tüketimini sağlıklı bir şekilde artırmak için bazı önerilere dikkat edilmesi gerekiyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, serinleten içecek tarifleri verdi ve su tüketimini artırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Sabah uyanır uyanmaz su için

Yetişkin bir bireyin günlük sıvı ihtiyacı ortalama 2-2,5 litre kadardır. Bu sıvı ihtiyacının en az 1- 1,5 litre kadarı mutlaka su olarak tüketilmelidir. Eğer kişinin su içme alışkanlığı yoksa gün içerisinde alarm kurarak ya da akıllı telefon uygulamalarını kullanarak hatırlatma ile kazanmaya çalışabilir. Güne 400 ml gibi bir sıvı ile başlayarak da kişi ihtiyacının bir kısmını sabah evden çıkmadan tüketmiş olur ve kalanı gün içerisine dağıtabilir. Sabahları kalkar kalmaz ilk yapılacak şey 400 ml kadar suyu tüketmek olmalıdır. Kişi akşam yemeğinde 1-2 su bardağı su içip yatma saatine kadar kalan sıvı ihtiyacını tamamlamalıdır.

Kişi eğer su içmeyi tadı dolayısı ile sevmiyorsa bu tariflerle hem suyunu tatlandırabilmekte hem metabolizmasının hızlanmasına yardımcı olmakta hem de sağlıklı bir şekilde kilo verebilmektedir.

Su içmeyi keyifli hale getiren lezzetler

1-1,5 litre suya aşağıdaki malzemeleri koyup 2-3 saat buzdolabında beklettikten sonra tüketebilirsiniz.

  • 3-4 dilim kabuklu limon, 3-4 yaprak taze nane, 1 küçük Çengelköy salatalık, bir tutam maydanoz
  • 1 avuç içi kadar çilek, 3-4 yaprak nane, bir tutam dereotu
  • Yarım limonun suyu, 1 ceviz kadar zencefil, yarım yeşil elma, 3-4 yaprak nane

Serinleten sağlıklı içecekler

  • 1 avuç dolusu çilek, 1 ince dilim (100 gr) karpuz, 1 su bardağı laktozsuz süt, 1 çay kaşığı vanilya blender ya da shakerdan geçirin.
  • 3-4 yaprak nane, 1 küçük boy salatalık, 1 su bardağı yağsız kefir, 1 çay bardağı maden suyu blender ya da shakerdan geçirin.
  • 5-10 dk demlenmiş ve soğutulmuş 1 su bardağı rezene, 1 avuç çilek, 1 kutu sade probiyotik yoğurt, 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 halka kadar ananas, 1 su bardağı laktozsuz süt, 1 çay kaşığı Hindistan cevizi blender ya da shakerdan geçirin.
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