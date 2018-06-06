Bu içeçekler hem serinletiyor, hem de zayıflatıyor
Yaz aylarında günlük sıvı ihtiyacının karşılanmasına daha çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu süreçte yeteri kadar sıvı tüketmeyen bireylerde baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik gibi şikayetler ortaya çıkarken, daha ciddi sağlık sorunları da kaçınılmaz olabiliyor. Sıvı tüketimini sağlıklı bir şekilde artırmak için bazı önerilere dikkat edilmesi gerekiyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, serinleten içecek tarifleri verdi ve su tüketimini artırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.
Sabah uyanır uyanmaz su için
Kişi eğer su içmeyi tadı dolayısı ile sevmiyorsa bu tariflerle hem suyunu tatlandırabilmekte hem metabolizmasının hızlanmasına yardımcı olmakta hem de sağlıklı bir şekilde kilo verebilmektedir.
Su içmeyi keyifli hale getiren lezzetler
1-1,5 litre suya aşağıdaki malzemeleri koyup 2-3 saat buzdolabında beklettikten sonra tüketebilirsiniz.
- 3-4 dilim kabuklu limon, 3-4 yaprak taze nane, 1 küçük Çengelköy salatalık, bir tutam maydanoz
- 1 avuç içi kadar çilek, 3-4 yaprak nane, bir tutam dereotu
- Yarım limonun suyu, 1 ceviz kadar zencefil, yarım yeşil elma, 3-4 yaprak nane
Serinleten sağlıklı içecekler
- 1 avuç dolusu çilek, 1 ince dilim (100 gr) karpuz, 1 su bardağı laktozsuz süt, 1 çay kaşığı vanilya blender ya da shakerdan geçirin.
- 3-4 yaprak nane, 1 küçük boy salatalık, 1 su bardağı yağsız kefir, 1 çay bardağı maden suyu blender ya da shakerdan geçirin.
- 5-10 dk demlenmiş ve soğutulmuş 1 su bardağı rezene, 1 avuç çilek, 1 kutu sade probiyotik yoğurt, 1 çay kaşığı tarçın
- 1 halka kadar ananas, 1 su bardağı laktozsuz süt, 1 çay kaşığı Hindistan cevizi blender ya da shakerdan geçirin.