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Canan Karatay'dan kuyruk yağı ve çay uyarısı: Hem de bol bol tüketin...

Canan Karatay'dan Anadolu tipi beslenme tavsiyesi geldi. Eskilerin bol bol kuyruk yağı tüketerek dağları aşdığını ve 95 yaşına kadar yaşadığını söyleyen Canan Karatay "Eriterek için" tavsiyesinde bulundu.

Canan Karatay'dan kuyruk yağı ve çay uyarısı: Hem de bol bol tüketin...

Canan Karatay'dan Anadolu tipi beslenme tavsiyesi geldi. Eskilerin bol bol kuyruk yağı tüketerek dağları aşdığını ve 95 yaşına kadar yaşadığını söyleyen Canan Karatay "Eriterek için" tavsiyesinde bulundu.

30 Mart 2018 Cuma 20:39
Canan Karatay'dan kuyruk yağı ve çay uyarısı: Hem de bol bol tüketin...

Canan Karatay'dan kuyruk yağı ve çay uyarısı: Hem de bol bol tüketin...


Türkiye'nin doktoru İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, vatandaşlara bol bol çay içmeyi ve eti mutlaka kuyruk yağı ile yemeyi tavsiye etti. 

Rize'de konuşan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'dan sağlıklı beslenme ile ilgili olarak önemli uyarılar geldi. 

Rize'de, 'Kendine iyi bak' söyleşi programında öğrencilerle buluşan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, çay ve fındığın insan sağlığı için çok faydalı olduğunu belirtti, "Bol bol şekersiz çay için, fındık yiyin" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı 'Kendine iyi bak' söyleşi programında konuşan Rize Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Necmettin Yavaşi, beslenme konusunda doğru bilinen yanlışlar konusunda önemli gayret ve çabaları olan Prof. Dr. Canan Karatay'ı öğrenciler ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yavaşi, "Canan hocamız değerli bilgi ve tecrübelerini bizimle paylaşması için ilimize davet ettik. Bizi kırmayarak bugün bizimle beraber. Kendisinin bilgilerinden biz ve öğrencilerimiz faydalanacaktır" dedi.

KUYRUK YAĞINI ERİTİP İÇERLER 95 YAŞINA KADAR YAŞARLARDI'

Prof. Dr. Canan Karatay, Bütün Anadolu'da sabah öğlen kavurma yeme kültürünün olduğunu hatırlatan Karatay, sözlerine şöyle devam etti: "Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyruk yağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz. Yumurta sarısı ile beraber bol köy yağı ile beraber yenecek. Kavurmada kuyruk yağı ile beraber yenecek. Bu Anadolu'da adettir, kuyruk yağını eritip içerler ve de 90-95 yaşına kadar yaşarlar. 'Yağ dokunuyor kalp hastalığı yapıyor' deniyor. Hangi yağ? Trans yağlar ya da margarin dediğimiz yağlar tehlikelidir. Yoksa senelerdir asırlardır yediğimiz köy tereyağları neden tehlikeli olsun. Evvel yoktu, rivayet yeni çıktı."

KARATAY: BOL BOL ÇAY İÇİN AMA...

Prof. Dr. Canan Karatay, yaz aylarının yaklaştığı bugünlerde insanların sağlıklı beslenmeleri için neler yemesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu. Karatay, "Karadeniz insanı bol bol hamsi yiyor ama hamsiyi kızartmamalısınız. 'Kızartmayın' deyince bana kızıyorlar ama kızartınca sağlık için tehlikeli oluyor. Kızartma kanserojendir, tehlikedir. Hamsinin her tür yemeğini yiyebilirsiniz. Köy tereyağı sabah akşam yiyebilirsiniz. Sabah akşam eritip içebilirsiniz. Fındık, çay çok önemli. Bol bol fındık tüketip, çay içebilirsiniz. Fındık, fıstık çıtır çıtır, hem kan yapar, hem ısıtır. Fındık doğanın hem mineral, vitamin, karbonhidrat, omega3 deposudur. Bunun yanında çay da çok önemli. Bol bol çay içeceksiniz. Şekersiz olmak kaydıyla... Bol bol çay içebilirsiniz. Çay dinç tutar. En güçlü antioksidan vardır içerisinde. Onun için bol bol içmenizde fayda vardır. Çay da kahve de öneriyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Canan Karatay
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