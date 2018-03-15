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Çin'de roket teknolojisiyle yapay kalp geliştirildi

Çin'de roket teknolojisiyle yapay kalp geliştirildi.

Çin'de roket teknolojisiyle yapay kalp geliştirildi

Çin'de roket teknolojisiyle yapay kalp geliştirildi.

15 Mart 2018 Perşembe 08:35
Çin'de roket teknolojisiyle yapay kalp geliştirildi

PEKİN(AA) - Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Uzay Bilim ve Teknoloji Şirketi (CASC) bünyesinde faaliyet gösteren Çin Roket Fırlatma Teknolojisi Akademisi ve Tiencin Teda Uluslararası Kardiyovasküler Hastanesinin ortaklaşa geliştirdiği kalpte, kullanılan roket teknolojisiyle damarlar daha az zarar görecek ve kan daha uzun süre pompalanabilecek.

Yapay kalbin daha uzun ömürlü olması sağlanacak

Belli bir alandaki nesnelerin herhangi bir cihazın temas etmesine gerek duyulmadan manyetik alanla hareket ettirilebilmesine olanak sağlayan manyetik akışkan teknolojisi yapay kalpteki sarsıntı ve titreşimleri azaltacak.

Bu şekilde yapay kalbin daha etkin çalışması sağlanırken, enerji kaynağı da kalbe daha uzun süre güç aktarabilecek. Böylelikle yapay kalbin daha uzun ömürlü olması sağlanacak.

Diğer ithal yapay kalplere göre daha uygun fiyatlı olması bekleniyor

Geliştirildiği teknolojiden dolayı "uzay kalbi" adı da verilen yapay kalp, ilk önce bir dizi test ve deneylerden geçerek hayvanlar üzerinde denenecek.

Genelde kalp nakli beklerken veya naklin mümkün olmaması halinde kullanılan yapay kalplerin, yaklaşık değeri 152 bin doları bulan ithal yapay kalplere göre maliyetinin daha uygun olması bekleniyor.

Muhabir: Fuat Kabakçı

Anahtar Kelimeler:
Teknoloji
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