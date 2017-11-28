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'Cingöz'le kimsenin gözü arkada kalmayacak

Konya'da üniversite öğrencisi Balga'nın tasarladığı "Cingöz" isimli mobil cihaz sayesinde anne-babalar çocuklarını anlık takip edebilecek.

'Cingöz'le kimsenin gözü arkada kalmayacak

Konya'da üniversite öğrencisi Balga'nın tasarladığı "Cingöz" isimli mobil cihaz sayesinde anne-babalar çocuklarını anlık takip edebilecek.

28 Kasım 2017 Salı 13:38
'Cingöz'le kimsenin gözü arkada kalmayacak

KONYA (AA) - Savaş Güler - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mevlüt Kağan Balga'nın tasarladığı "Cingöz" isimli mobil cihaz, anne-babalara çocuklarının takibini kolaylıkla yapma imkanı sağlayacak.

Bebek, hasta ve yaşlıların zaman zaman maruz kaldığı "bakıcı şiddeti" gibi olaylardan yola çıkarak projesini geliştiren 21 yaşındaki Balga'nın hedefi, bu tip şiddet olayların önüne geçmek ve anne-babaların rahat bir nefes almasını sağlamak.

Üniversite öğrencisi Balga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cihazı Prof. Dr. Fatih Başçiftçi'nin danışmanlığında herhangi bir destek almadan bir yıllık çalışma sonucu geliştirdiğini söyledi.

Günümüzde anne-babaların çocuklarını birilerine emanet ederken kuşkuyla hareket ettiklerini belirten Balga, "Zaman zaman çocuk bakıcılarının neden olduğu birtakım sorunları haberlerde izliyoruz. Ebeveynler, işte veya dışarıda oldukları için çocuklarını başkalarına emanet ediyorlar. Bu tür olaylarda meydana gelebilecek zararları göz önünde bulundurarak böyle bir cihaz geliştirmeye karar verdim." diye konuştu.

Cihazın tamamen yerli tasarım olduğunu vurgulayan Balga, "Hedef kitlemizi bebekler, çocuklar ve alzaymır hastaları oluşturuyor. Alzaymır hastalığı belirli evrelerde gerçekleştiği için bir süre sonra bu hastaların takip edilmesi gerekiyor." dedi.

Hedeflerinde görme engeliler de var

Balga, yaptığı cihazı lisans bitirme programı süresince geliştirmeye devam edeceğini ve ürünün testlerinin sürdüğünü aktardı.

Cihazın çalışma süresini arttırmak için çeşitli bataryalar denediğine dikkati çeken Balga, "Önümüzdeki aşamalarda cihaz üzerine bir de sesli asistan koyarak görme engelli bireyleri de hedef kitlemiz haline getirmeye çalışacağız. Onların da hem hayatını kolaylaştırabilmek hem de takip işlemlerini yapabilmek için çeşitli özellikler ekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.


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