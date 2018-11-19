Çorba içerek kilo vermek mümkün mü?

Çorba, soğuk günlerde titreyen vücudumuzu bir yudumuyla kendine getiren buharı üstünde mucizevi bir içecek. Bu nedenledir ki hem Türk hem de dünya mutfağının baş tacı.

Kışın içtiğimiz su miktarı azalıyor

Çorba yaz kış vücudumuzun sıvı ihtiyacını karşılamasına yardımcı olur. Kışın özellikle kuru ve soğuk havalarda azalan su isteği ve beraberinde vücutta ve özellikle de ciltte meydana gelen nem kaybının yegâne anahtarı sudur. Çorba sıvı olduğu için günlük almamız gereken sıvı ihtiyacımızı karşılamada yardımcı olur.

Kilo kontrolünün anahtarı

İçine çeşit çeşit sebze koyarak blenderdan geçirip tüketebileceğiniz gibi, bulgur, nohut gibi bakliyatlarla da besin değerini zenginleştirebileceğiniz çorbalar hem size vitamin ve mineral bakımından her türlü desteği sağlıyor, hem de bunu yaparken düşük kalorisiyle kışın hareketsizlik nedeniyle artan kilo alma eğilimine karşı vücudunuzu koruyor.

Çorba tok tutar

Vücudumuzun doyduğunu hissetmesi 20 dakikayı buluyor fakat biz bu süre zarfında tüm sofrayı silip süpürebiliyoruz. Fakat yemeğe hafif, doyurucu bir çorba ile başladığınızda mide kapasitesinin çoğunu kapladığı için diğer yemeklerden daha az miktarda yemenize ve daha çabuk doymanıza sebep olur.

Hastalıklara şifa

Özellikle hasta olduğumuzda ya da hastalığın geldiğini hissettiğimiz dönemlerde bol limonlu tavuk çorbası hem boğaz ağrısını yumuşatıyor, hem de vücudunuzun hastalığa karşı direnç kazanmasına yardımcı oluyor.

Çorbalara bulgur konulduğunda daha tok tutuyor

Çorba ile yemeğe başlamanın zayıflamada ve kilo kontrolünde çok etkili olduğunu söyleyen Duru Bulgur Beslenme Uzmanı Seçil Kenar, "Çorbalarınızın içine koyacağınız bulgur ile daha fazla tok kalırsınız. Öncelikle belirtmeliyim ki bulgur sadece su ve buğdaydan oluşuyor ama mineral, vitamin, posa ve lif açısından oldukça zengin. Bağışıklık sistemini güçlendiren bulgur, bazı B grubu vitaminleri içeriyor. İçeriğindeki yüksek posa miktarı ile diyabet ve kansere karşı da vücudu koruyor" diyor. Bulgurun içerdiği B1 vitamininin, sinir ve sindirim sisteminin güçlenmesine yardım ettiğini belirten Kenar sözlerine şöyle devam ediyor. "Kan şekerini hızlı yükseltmeyen bulgur, şeker hastalarının da miktarlarına dikkat ederek tüketebileceği bir besin. Pirince oranla vitamin ve mineralleri daha yüksek, daha sağlıklı, kilo kontrolü sağlanmasına da yardımcı oluyor."

İşte size sizi tok tutacak bulgurlu çorba tarifi;

Tavuklu Topalak Çorbası

Malzeme

2 adet tavuk göğsü, 1 su bardağı Duru Bakliyat Koçbaşı Nohut, 1 su bardağı Duru Köftelik Bulgur, 1 adet soğan, 1 çay bardağı un, 2 yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı nane, 6 su bardağı tavuk suyu

Yapılışı

Köftelik Bulguru sıcak su ile ıslatın ve bulgur şişene kadar bekletin. Şişen bulguların üzerine un, salça, tuz ve baharat ekleyin ve iyice yoğurun. Köfte hamurundan parçalar koparılıp minik köfteler yapılır. Ayrı bir yerde salçayı yağda kavurun ve suyunu ekleyin. Üzerine küçük köfteler, haşlanmış Koçbaşı Nohut ve haşlanıp didiklenip tavuk eti koyulur. Köfteler yumuşayana dek pişirilir. İnce kıyılmış maydanozla süsleyip servis edilir.