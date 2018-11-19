Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
93003
ALTIN
207.898
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7733
EURO
5.9813
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Mustafa Cengiz "Sahte dostlardan korunun"
Mustafa Cengiz
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı; Kelimeler tükendi
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti

Çorba içerek kilo vermek mümkün mü?

Hemen hemen herkesin isteğidir hem sağlıklı beslenmek hem de kilo almamak. Peki bunun bir yolu var mı derseniz elbette var: Çorba içmek! Sizi hem hastalıklara karşı korur hem de sağlıklı beslenerek kilo vermenize yardımcı olur.

Çorba içerek kilo vermek mümkün mü?

Hemen hemen herkesin isteğidir hem sağlıklı beslenmek hem de kilo almamak. Peki bunun bir yolu var mı derseniz elbette var: Çorba içmek! Sizi hem hastalıklara karşı korur hem de sağlıklı beslenerek kilo vermenize yardımcı olur.

19 Kasım 2018 Pazartesi 02:45
Çorba içerek kilo vermek mümkün mü?

Çorba içerek kilo vermek mümkün mü?

Çorba, soğuk günlerde titreyen vücudumuzu bir yudumuyla kendine getiren buharı üstünde mucizevi bir içecek. Bu nedenledir ki hem Türk hem de dünya mutfağının baş tacı. 

Kışın içtiğimiz su miktarı azalıyor

Çorba yaz kış vücudumuzun sıvı ihtiyacını karşılamasına yardımcı olur. Kışın özellikle kuru ve soğuk havalarda azalan su isteği ve beraberinde vücutta ve özellikle de ciltte meydana gelen nem kaybının yegâne anahtarı sudur. Çorba sıvı olduğu için günlük almamız gereken sıvı ihtiyacımızı karşılamada yardımcı olur.

Kilo kontrolünün anahtarı

İçine çeşit çeşit sebze koyarak blenderdan geçirip tüketebileceğiniz gibi, bulgur, nohut gibi bakliyatlarla da besin değerini zenginleştirebileceğiniz çorbalar hem size vitamin ve mineral bakımından her türlü desteği sağlıyor, hem de bunu yaparken düşük kalorisiyle kışın hareketsizlik nedeniyle artan kilo alma eğilimine karşı vücudunuzu koruyor.

Çorba tok tutar

Vücudumuzun doyduğunu hissetmesi 20 dakikayı buluyor fakat biz bu süre zarfında tüm sofrayı silip süpürebiliyoruz. Fakat yemeğe hafif, doyurucu bir çorba ile başladığınızda mide kapasitesinin çoğunu kapladığı için diğer yemeklerden daha az miktarda yemenize ve daha çabuk doymanıza  sebep olur. 

Hastalıklara şifa

Özellikle hasta olduğumuzda ya da hastalığın geldiğini hissettiğimiz dönemlerde bol limonlu tavuk çorbası hem boğaz ağrısını yumuşatıyor, hem de vücudunuzun hastalığa karşı direnç kazanmasına yardımcı oluyor.

Çorbalara bulgur konulduğunda daha tok tutuyor

Çorba ile yemeğe başlamanın zayıflamada ve kilo kontrolünde çok etkili olduğunu söyleyen Duru Bulgur Beslenme Uzmanı Seçil Kenar, "Çorbalarınızın içine koyacağınız bulgur ile daha fazla tok kalırsınız. Öncelikle belirtmeliyim ki bulgur sadece su ve buğdaydan oluşuyor ama mineral, vitamin, posa ve lif açısından oldukça zengin. Bağışıklık sistemini güçlendiren bulgur, bazı B grubu vitaminleri içeriyor. İçeriğindeki yüksek posa miktarı ile diyabet ve kansere karşı da vücudu koruyor" diyor. Bulgurun içerdiği B1 vitamininin, sinir ve sindirim sisteminin güçlenmesine yardım ettiğini belirten Kenar sözlerine şöyle devam ediyor. "Kan şekerini hızlı yükseltmeyen bulgur, şeker hastalarının da miktarlarına dikkat ederek  tüketebileceği bir besin. Pirince oranla vitamin ve mineralleri daha yüksek, daha sağlıklı, kilo kontrolü sağlanmasına da yardımcı oluyor."

İşte size sizi tok tutacak bulgurlu çorba tarifi;

Tavuklu Topalak Çorbası

Malzeme

2 adet tavuk göğsü, 1 su bardağı Duru Bakliyat Koçbaşı Nohut, 1 su bardağı Duru Köftelik Bulgur, 1 adet soğan, 1 çay bardağı un, 2 yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı nane, 6 su bardağı tavuk suyu

Yapılışı

Köftelik Bulguru sıcak su ile ıslatın ve bulgur şişene kadar bekletin. Şişen bulguların üzerine un, salça, tuz ve baharat ekleyin ve iyice yoğurun. Köfte hamurundan parçalar koparılıp minik köfteler yapılır. Ayrı bir yerde salçayı yağda kavurun ve suyunu ekleyin. Üzerine küçük köfteler, haşlanmış Koçbaşı Nohut ve haşlanıp didiklenip tavuk eti koyulur. Köfteler yumuşayana dek pişirilir. İnce kıyılmış maydanozla süsleyip servis edilir.

Anahtar Kelimeler:
Çorba Içerek Kilo VermekÇorba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşiniz sizi en çok bugün aldatıyor olabilir
Eşiniz sizi en çok bugün aldatıyor olabilir
Antimikrobiyal Direnç Kanserden Daha Çok Ölüme Yol Açacak
Antimikrobiyal Direnç Kanserden Daha Çok Ölüme Yol Açacak
Burun estetiğinde nelere dikkat edilmeli: Kemer burun ameliyatı
Burun estetiğinde nelere dikkat edilmeli: Kemer burun ameliyatı
Polikistik over sendromu hedir, belirtileri nelerdir
Polikistik over sendromu hedir, belirtileri nelerdir
Hep uykusuz hissetmekten mi şikayetçisiniz?
Hep uykusuz hissetmekten mi şikayetçisiniz?
Kışın Kilo Almamak İçin Ne Yapmalıyız?
Kışın Kilo Almamak İçin Ne Yapmalıyız?
Nefes sorunu olanlar idrar yolu progbelemi yaşıyor 
Nefes sorunu olanlar idrar yolu progbelemi yaşıyor 
Şekerin marketlerde; Diyabetliler için ksilitol Şekerin Türkiye pazarına girdi 
Şekerin marketlerde; Diyabetliler için ksilitol Şekerin Türkiye pazarına girdi 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim