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Dengeli diyet, çikolata kistinden koruyor: Çikolata kisti için öneriler

Halk arasında çikolata kisti olarak tanınan endometriozisin gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Uzmanlar, dengeli diyetle çikolata kistinden korunmanın yollarını anlatıyor. 

Dengeli diyet, çikolata kistinden koruyor: Çikolata kisti için öneriler

Halk arasında çikolata kisti olarak tanınan endometriozisin gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Uzmanlar, dengeli diyetle çikolata kistinden korunmanın yollarını anlatıyor. 

13 Ağustos 2018 Pazartesi 00:44
Dengeli diyet, çikolata kistinden koruyor: Çikolata kisti için öneriler

Dengeli diyet, çikolata kistinden koruyor: Çikolata kisti için öneriler


Her 10 kadından birinde görülebilen ve halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriozisin görülme sıklığı giderek artıyor. Yapılan son araştırmalar sağlıklı ve dengeli bir diyetin çikolata kistinden korunmaya yardımcı olabildiğini gösteriyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı tıbbi tedavinin yanında beslenme alışkanlıklarında yapılması gereken değişiklikleri ve diyette yer alması gereken besinleri anlattı.

Havuç, Hormon Düzenini Sağlar

Çikolata kistine neden olan hormonlar için beslenme şekli önemlidir. Havuç, üreme hormonlarının düzenli çalışmasını ve östrojenin baskılanmasını sağlayarak, çikolata kistlerinin gelişimini engelleyebilir. Çikolata kistlerin de östrojenin belirli oranlarda baskılanması istenmektedir. Bu duruma destek veren doğal besinlerin de düzenli tüketilmesi çikolata kistinin büyümesini azaltabilir. Havuç, içerdiği fitoöstrojen ile hormonların dengelenmesinde etkilidir. Yine içerdiği beta karoten, A vitamininin çevrilmesine yardımcı olur. Potasyum ve içerdiği anti oksidanlar ile hücrelerin gençleşmesine ve yenilenmesine katkı sağlar. Havuç ayrıca biotin içerir, bu da yağ metabolizması için çok önemlidir. 

Bir Avuç Kabak Çekirdeği Üreme Sağlığı İçin Değerli

Çikolata kistinden korunmak için vücutta kötü yağların azaltılması, iyi yağların artırılması gerekir. Kabak çekirdeği bu anlamda önemli bir besindir. Yoğun miktarda çinko, omega 3 ve 6 içerir. Kabak çekirdeği, üreme organlarının sağlığı açısından önemlidir. Günde 1 avuç kabak çekirdeği içerdiği arjinin ile de üreme sağlığı için değerlidir.

Yeşillerin Gücünden Yararlanın

Beslenme ile çikolata kistlerinin etkilerinin azaltılması mümkün olabilir. Diyette yeşil besinlerin gücünden de yararlanmak gerekir. Pazı, ıspanak, brokoli ve karahindiba çikolata kisti için etkili yeşil besinlerdendir. Pazı, C ve K vitaminlerini içerir. Demir eksikliği ve bağışıklık için önemlidir ve bu nedenle kadın hastalıkları ve hormonların genel tedavisinde destekleyicidir. A-K ve C vitamininden zengin ıspanak da önemli bir besindir. Bu hastalıkta K-C vitamini alımı oldukça önemlidir. Hücre fonksiyonu ve doku büyümesi için gerekli olan folik asidi de barındırır. Potasyum ve magnezyumdan zengindir bu da özellikle pelvis ağrısı ile seyreden olgularda rahatlamaya yardımcı olabilir. Faydalı bir diğer yeşil besin de brokolidir. Ispanak gibi aynı özellikleri taşır. Brokoli ve karahindiba ayrıca iyi bir antioksidandır. Yağ yakımını hızlandırdığı ve antioksidan etkisi ile hücre yenilenmesine yardımcı olduğu için pek çok hastalığın tedavisinde beslenme planında yer almalıdır.


Çikolata Kisti İçin Öneriler!

Glütensiz ve şekersiz beslenmeye özen gösterin.
Kırmızı et, karbonhidrat, kızartılmış besin, kafein tüketimini sınırlandırın.
Çikolatayı fazla tüketmeyin.

Lif esaslı besinler beslenme planınızda yer verin.
Balık, fındık gibi besinlerden doğal yararlı yağlar alın.
Doğal C vitamini kaynağı meyveleri tüketin.
Gaz yapan besinler şikayetleri artırabilir, bunun için gaz yapan içecek ve gıdalardan uzak durun.
Antioksidan kaynağı koyu yeşil-mor yapraklı sebzeleri tüketin.
Düzenli egzersiz vücuttaki östrojen miktarını düşürür. Düzenli egzersiz yapın.

Anahtar Kelimeler:
Çikolata Kisti
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