Devlet Hastanesi'nde tomoğrafi cihazı 10 gündür bozuk



Vatandaşların sosyal medyadan isyanı Sağlık Bakanlığını harekete geçirdi. Bilecik Devlet Hastanesi'nde 10 gündür bozuk olan tomografi cihazının yarın hizmete alınacağı açıklandı.

Bilecik Devlet Hastanesinde tomografi cihazının 10 gündür çalışmadığı, hastalara zorluk yaşattığı belirlendi. Bilecik Devlet Hastanesi yöneticileri ise en geç perşembe günü tomografi cihazının yeniden aktif hala geleceğini açıkladı



Bilecik Devlet Hastanesinde 10 gündür çalışmayan tomografi cihazı hastalara zorluk yaşatıyor. Şehir merkezindeki Ertuğrulgazi Mahallesi'nde hizmet veren Bilecik Devlet Hastanesindeki tek tomografi cihazının arızalanması üzerine acil hastalar ambulansla Bozüyük ilçesine gönderiliyor. Burada tomografi işlemleri yapılan hastalar tekrar geri dönüyor. Bu durum hasta yakınlarını çileden çıkartırken, vatandaşlar Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir’den bu konuya bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

"EN GEÇ PERŞEMBE GÜNÜ TAMİR EDİLECEK"

Bilecik Devlet Hastanesi yöneticileri ise cihazın ana kart hatası verdiğini ifade ederek, "Tomografi cihazı için yetkili servis çağrıldı. Ana kartının arızalı olduğu söylendi. Ana kart yurt dışından geldiği için bu süre biraz uzadı. En geç perşembe günü tomografi cihazı yeniden aktif hala gelecektir" dedi.