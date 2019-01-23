Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
101801
ALTIN
220.039
DOLAR
5.2625
STERLİN
6.9590
EURO
6.0040
RSV virüsü: Ocak Şubat aylarında zirve yapıyor
RSV virüsü: Ocak Şubat aylarında...
Buzdolabında 9 Kurala Uyun, Sağlığınızdan Olmayın
Buzdolabında 9 Kurala Uyun, Sağlığınızdan...
Tüp bebek tedavisinde başarıyı arttıran 10 beslenme önerisi
Tüp bebek tedavisi sırasında 10...
Horlama ve uyku apnesine pratik çözüm
Horlama ve uyku apnesine pratik...
Bu Sendrom Kalem Tutturmuyor: Karpal Tünel Sendromu
Bu Sendrom Kalem Tutturmuyor: Karpal Tünel...

Devlet Hastanesi'nde tomoğrafi cihazı 10 gündür bozuk

Vatandaşların sosyal medyadan isyanı Sağlık Bakanlığını harekete geçirdi. Bilecik Devlet Hastanesi'nde 10 gündür bozuk olan tomografi cihazının yarın hizmete alınacağı açıklandı.

Devlet Hastanesi'nde tomoğrafi cihazı 10 gündür bozuk

Vatandaşların sosyal medyadan isyanı Sağlık Bakanlığını harekete geçirdi. Bilecik Devlet Hastanesi'nde 10 gündür bozuk olan tomografi cihazının yarın hizmete alınacağı açıklandı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 09:17
Devlet Hastanesi'nde tomoğrafi cihazı 10 gündür bozuk

Devlet Hastanesi'nde tomoğrafi cihazı 10 gündür bozuk


Vatandaşların sosyal medyadan isyanı Sağlık Bakanlığını harekete geçirdi. Bilecik Devlet Hastanesi'nde 10 gündür bozuk olan tomografi cihazının yarın hizmete alınacağı açıklandı.

Bilecik Devlet Hastanesinde tomografi cihazının 10 gündür çalışmadığı, hastalara zorluk yaşattığı belirlendi. Bilecik Devlet Hastanesi yöneticileri ise en geç perşembe günü tomografi cihazının yeniden aktif hala geleceğini açıkladı


Bilecik Devlet Hastanesinde 10 gündür çalışmayan tomografi cihazı hastalara zorluk yaşatıyor. Şehir merkezindeki Ertuğrulgazi Mahallesi'nde hizmet veren Bilecik Devlet Hastanesindeki tek tomografi cihazının arızalanması üzerine acil hastalar ambulansla Bozüyük ilçesine gönderiliyor. Burada tomografi işlemleri yapılan hastalar tekrar geri dönüyor. Bu durum hasta yakınlarını çileden çıkartırken, vatandaşlar Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir’den bu konuya bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

"EN GEÇ PERŞEMBE GÜNÜ TAMİR EDİLECEK"

Bilecik Devlet Hastanesi yöneticileri ise cihazın ana kart hatası verdiğini ifade ederek, "Tomografi cihazı için yetkili servis çağrıldı. Ana kartının arızalı olduğu söylendi. Ana kart yurt dışından geldiği için bu süre biraz uzadı. En geç perşembe günü tomografi cihazı yeniden aktif hala gelecektir" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Didem Balçın, sahte estetikçi kurbanı oldu
Didem Balçın, sahte estetikçi kurbanı oldu
Çocuklarda ağız kokusunun 8 nedeni
Çocuklarda ağız kokusunun 8 nedeni
RSV virüsü: Ocak Şubat aylarında zirve yapıyor
RSV virüsü: Ocak Şubat aylarında zirve yapıyor
Kilo vermek için spor yapmak şart
Kilo vermek için spor yapmak şart
Buzdolabında 9 Kurala Uyun, Sağlığınızdan Olmayın
Buzdolabında 9 Kurala Uyun, Sağlığınızdan Olmayın
Tüp bebek tedavisinde başarıyı arttıran 10 beslenme önerisi
Tüp bebek tedavisinde başarıyı arttıran 10 beslenme önerisi
Horlama ve uyku apnesine pratik çözüm
Horlama ve uyku apnesine pratik çözüm
Bu Sendrom Kalem Tutturmuyor: Karpal Tünel Sendromu
Bu Sendrom Kalem Tutturmuyor: Karpal Tünel Sendromu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Boyasız Göçük Düzeltme

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort