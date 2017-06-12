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Sağlık:
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12 Haziran 2017 Pazartesi 11:57

Devlet hastanesinde klimalar bozulunca: Yelpazeli ameliyat

Devlet hastanesi ameliyathanesinde bir süredir arızası giderilemeyen havalandırma sistemi cerrahları zor durumda bıraktı. Ameliyatlar 'Yelpaze'lerle yellendirilerek yapılıyor.

Devlet hastanesinde klimalar bozulunca: Yelpazeli ameliyat
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Devlet hastanesinde klimalar bozulunca: Yelpazeli ameliyat

Ağrı Devlet Hastanesinde, iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin arızalanması sonrası ameliyathanede ilginç görüntüler yaşanmaya başladı. Acil kritik ameliyatlar sırasında, cerrahi ekibi elinde yelpaze ile yellendiren görevlinin varlığı kameralara yansıdı..


Edinilen bilgiye göre, uzun bir süre önce arızalanan iklimlendirme ve havalandırma sisteminin yapılması için Ağrı Devlet Hastanesi yönetimi konuyu resmi yazıyla Ağrı Kamu Hastaneler Genel Sekreterliğine bildirdi ancak sistemdeki arıza düzelmeyince doktorlar ameliyathaneye yelpazelerle girmeye başladı. 18 derece olması gereken ameliyathane sıcaklığının iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin arızalanması nedeni ile 29 dereceleri bulması ile doktor ve personeller çareyi karton yellemekte buldu. Guatr ameliyatında doktorların hastayı ameliyat ettiği esnada görevlendirilen bir personelin ise ameliyatı yapan doktoru serinletmek için karton yellediği görülüyor.
Öte yandan yansıyan görüntülerle ilgili sağlık yetkilileri herhangi bir açıklama yapmaktan çekindi.
 
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