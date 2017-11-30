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Diş teli taktırmanın yaşı yok: Yeni nesil Apareyler geliyor

Diş teli ile tedavi yöntemlerinde yüksek teknoloji ürünü apareyler, her yaştan insana hitap ediyor

Diş teli taktırmanın yaşı yok: Yeni nesil Apareyler geliyor

Diş teli ile tedavi yöntemlerinde yüksek teknoloji ürünü apareyler, her yaştan insana hitap ediyor

30 Kasım 2017 Perşembe 10:59
Diş teli taktırmanın yaşı yok: Yeni nesil Apareyler geliyor

Diş teli taktırmanın yaşı yok: Yeni nesil Apareyler geliyor

Artık her yaştan birey ortodonti tedavisi görerek düzgün ve sağlıklı dişlere kavuşabiliyor. Birçok insanın ‘Yaşım geçti artık ortodonti tedavisi göremem’ şeklinde yanlış bir inanışa sahip olduğunu belirten Ortodontist Dr.Cenk Ceylanoğlu, ortodontinin her yaşta yapılabildiğini ve şeffaf apareyler ile artık her yaştan insanın  tel takmak zorunda kalmadan ortodonti tedavisi görebileceğini ifade etti.

Her yaştan bireyin ortodonti tedavisi görerek düzgün, sağlıklı dişlere kavuşabileceğini belirten Ortodontist Dr. Cenk Ceylanoğlu, “Erişkin yaşlarda ortodonti tedavisinin olmayacağına yönelik bir inanç var. Ancak bu kesinlikle doğru değildir. Elbette her hastayı erken yaşlarda tedavi etmeyi isteriz. Ama bu demek değil ki, erişkin ya da yaşlı bir insan tedavi olamaz. Yeter ki hastanın periodontal sağlığı iyi olsun. Çocukluk ya da gençlik döneminde ortodontik tedavi görmemiş hastalar erişkin yaşlarda rahatlıkla bu tedaviyi görebilirler” dedi.

Ortodontik tedavinin hem fonskiyonel hem de estetik açıdan hastalara birçok faydası olduğunun altını çizen Ceylanoğlu, “Ortodontik tedavi hastayı ileride karşılaşacağı ağız-diş sağlığı problemlerinde yapılacak dolgu, çekim, implant ve protez gibi tedavilerden korur. Ayrıca hastanın dişlerini estetik bir görünüme kavuşturur” dedi.

“Şeffaf apareyler estetik, şeffaf ve hızlı sonuç veriyor”

Özellikle erişkin yaşlardaki hastaların gerek iş yaşamları gerekse sosyal yaşamlarını sekteye uğratır diyerek metal ya da şeffaf telleri kullanmak istemediğinin altını çizen Ceylanoğlu, “Böyle durumlarda hastalarımızı ORTHERO şeffaf apareylerine yönlendiriyoruz. Şeffaf apareyler; görünmez, hijyenik ve hızlı sonuç veren ürünler. Herhangi bir tel veya metal parçası olmadığı için ağız içini tahriş etmez, hastaya rahatsızlık vermez. Aynı zamanda oldukça estetik görünür. Diş telleriyle karşılaştırıldığında ağız hijyeninin sağlanması açısından avantaj sunan ürünlerdir” diye konuştu.

Artık Türkiye’de üretiliyor!

Şeffaf plakların artık Türkiye’de üretildiğinin altını çizen Ceylanoğlu, “Eskiden yurt dışından gelen ürünlerde sistemin ağır işlemesinden kaynaklı sorunlarla karşılaşıyorduk. ORTHERO şeffaf apareyleri Türkiye’de üretildiği için çok daha kolay, uygun maliyetle ve hızlı bir şekilde bu ürünü hastalarımızla buluşturabiliyoruz” dedi.

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