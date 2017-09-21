Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104938
ALTIN
146.282
DOLAR
3.5073
STERLİN
4.7335
EURO
4.1791
Ali Koç başkanlık için ilk adımı atıyor
Ali Koç başkanlık için ilk...
Real Madrid ligde ilk yenilgisini aldı
Real Madrid ligde ilk yenilgisini...
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı
UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı
Fas'ta Türk sporculardan Türkiye rekoru
Fas'ta Türk sporculardan Türkiye rekoru

Diyabete bağlı göz hastalığının tedavisi mümkün

Türk Oftalmoloji Derneği Tıbbi Retina Birim Başkanı Prof. Dr. Saatci, diyabete bağlı göz hastalığı, tıbbi adıyla diyabetik retinopatinin diyabetin tedavi edilebilir tek komplikasyonu olduğunu bildirdi.

Diyabete bağlı göz hastalığının tedavisi mümkün

Türk Oftalmoloji Derneği Tıbbi Retina Birim Başkanı Prof. Dr. Saatci, diyabete bağlı göz hastalığı, tıbbi adıyla diyabetik retinopatinin diyabetin tedavi edilebilir tek komplikasyonu olduğunu bildirdi.

21 Eylül 2017 Perşembe 11:58
Diyabete bağlı göz hastalığının tedavisi mümkün

İSTANBUL (AA) - Türk Oftalmoloji Derneği Tıbbi Retina Birim Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Saatci, yaptığı yazlı açıklamada, Türkiye'de 945 hastayla Diyabetik Makula Ödemi Kayıt Çalışması yapıldığını ifade ederek, tüm tip 1 ve tip 2 diyabet hastalarının diyabete bağlı göz hastalığı riski altında olduğunu kaydetti.

Çalışmaya katılan hastaların yüzde 96,4'ünün tip 2, yüzde 3,6'sının ise tip 1 diyabetli olduğunu dile getiren Saatci, 20 yıl veya daha fazla zamandır diyabetle yaşayan kişilerin üçte birinin diyabetik retinopati riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Saatci, hastalığın başlangıcında hastanın hiç şikayeti olmayabileceğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Diyabete bağlı göz hastalığı, herhangi bir belirti göstermeden ilerleyebilen, en sonunda şiddetli ve ani görme kaybına neden olarak körlüğe yol açabilen bir göz hastalığıdır. Diyabetik retinopati, şeker hastalığına bağlı olarak gözün arka bölümünde ışığa hassas bir doku olan retina tabakasının damarlarının etkilenmesi ile ortaya çıkan bir durum olup, diyabetin tedavi edilebilir tek komplikasyonudur. Hastalığın bulguları zamanla ortaya çıkmaktadır. Hafif veya ağır, ancak muayene edilen diyabetli bir hastada retinopatinin görülme oranı yüzde 40-45 civarındadır. Bu oran hastalığın süresiyle artış gösterebilir."

Prof. Dr. Saatci, çalışmaya katılan diyabetli hastaların yüzde 52,2'sinin görme problemi, yüzde 38,1'inin rutin kontrol sebebiyle hekime başvurduğunu belirterek, hastaların yüzde 71,1'inin kendisinin başvurduğunu, yüzde 11,4'ünün de endokrinoloji, yüzde 11,3'ünün dahiliye, geriye kalanların ise aile hekimi ve diğer uzmanlarca göz doktoruna yönlendirildiğini kaydetti.

Erken safhada yakalanan diyabetik retinopati hastalarının tedavilerinin mümkün olduğunu dile getiren Saatci, bu nedenle hastaların kan şeker düzeyleri çok iyi kontrol edilse bile, retina muayenelerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Saatci, Türk Diyabet Cemiyeti ile Türkiye Diyabet Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen "Diyabeti Tanı, Gözünü Koru" sosyal sorumluluk projesiyle diyabet hastaları ve hasta yakınlarının, diyabete bağlı görme kayıpları konusunda bilgilendirildiğini ifade etti.

Muhabir: Hanife Sevinç

Anahtar Kelimeler:
Diyabetik RetinopatiProf. Dr. Ali Osman SaatciSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Allecell krem sipariş nasıl verilir?
Allecell krem sipariş nasıl verilir?
Sağlık çalışanlarına yeni düzenleme yolda
Sağlık çalışanlarına yeni düzenleme yolda
ATM tuşlarındaki bakterilere 'bazalt taşı'yla çözüm önerisi
ATM tuşlarındaki bakterilere 'bazalt taşı'yla çözüm önerisi
Sağlık Bakanı Demircan: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısında ilk patenti biz aldık
Sağlık Bakanı Demircan: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısında ilk patenti biz aldık
Başkentin kadın ambulans şoförleri görev başında
Başkentin kadın ambulans şoförleri görev başında
TÜRKÖK'te bağışçı sayısı hedefine ulaşıldı
TÜRKÖK'te bağışçı sayısı hedefine ulaşıldı
Kan kanseri tedavisinde 'canlı ilaç' dönemi
Kan kanseri tedavisinde 'canlı ilaç' dönemi
"Çok damar hastaları sıklıkla by-pass cerrahisi için aday hastalardır"

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim