Diz ağrılarının nedeni bu olabilir; Bacak bacak üstüne atarken dikkat



Günümüzde sadece yaşlılar değil artık gençler de diz ağrısından yakınıyor. Hareketsizlik ve fazla kiloların diz ağrısını tetiklediğini söyleyen Medical Park Gebze Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Selim Şanel, önemli konulara dikkat çekti: "Özellikle gençlerin tercih ettiği çok dar pantolonlar, duyu sinirlerini sıkıştırıp ağrıya neden olabilir. Yüksek tansiyon hastalarında sürekli bacak bacak üstüne atmak, tansiyonu daha da yükseltebilir. Pıhtı oluşma riski fazla kişilerde ise bacak toplardamarlarında pıhtıya yol açabilir!"

Diz ağrısı her yaş grubunda görülebiliyor. Ağrıların ortaya çıkmasında kireçlenme, menüsküs yırtığı, kıkırdak zedelenmesi, kıkırdak yumuşaması gibi faktörler etkili olabiliyor. Hareketsiz yaşam ve aşırı kilo, günümüzde gençleri her türlü hastalıkla tehdit ederken dizlerini de vuruyor. Hastalıkla ilgili bilinmeyen noktalara da dikkat çeken Medical Park Gebze Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Selim Şanel, "Gençlerin severek giydiği aşırı dar pantolonlar, sürekli bacak bacak üstüne atmak, uzun saatler araç kullanmak ve D vitamini eksikliği de diz ağrısına sebep olabiliyor" dedi ve uyarılarda bulundu.

İŞTE GÜN İÇİNDE YAPTIĞIMIZ O HATALAR!

Uzun saatler oturmak, diz eklemi ve çevresindeki kasları olumsuz etkiler. Otururken dizin uzun süre bükülü pozisyonda kalması, diz kapağı ve karşı eklem yüze kıkırdağında aşınmaya sebep olabilir. Bu durum dizlerde anormal sesler, sızlama ve hastalık daha da ilerlediğinde ağrılarla kendini gösterir.

Özellikle masa başında çalışan ve spor yapmayan gençlerde, kaslarda zayıflamaya, dolayısıyla da dizde kolayca zedelenmelere neden olabilir.

Çok dar pantolon giymek, bacaklarda dolaşım sorunlarına yol açabilir. Bazı yüzeysel duyu sinirlerini sıkıştırıp ağrılı durumlara sebep olabilir.

Uzun süre bacak bacak üstüne atarak oturmak, hem diz eklem kıkırdağında aşınma olanlarda bu sorunun artışına yol açabilir hem de pıhtı oluşma riski taşıyan kişilerde tehlikeyi artırabilir. Özellikle yüksek tansiyonu olanlarda bu sırada tansiyonun daha da yükseldiğini gösteren bazı çalışmalar var.

Trafikte geçen uzun saatler, dizlerde eklem kıkırdağında aşınma ve zedelenmelere neden olabilir. Tıpta 'patellafemoral ağrı sendromu' denilen diz önü ağrısı meydana gelebilir. Uzun süre sabit pozisyonda oturmak, trafikte uzun süre araç kullanmak, çok fazla merdiven inip çıkmak ağrı sebebidir, hastalar ilk ayağa kalktıklarında tutukluk hissederler. Menüsküs yırtığı gibi durumlar ve uyluk arka grup kasları geren bel problemleriyle karşılaşılabilir. Dikkatli inceleme yapılarak teşhis konmalıdır. Yine uzun süre araç kullananlarda ayak bileği çevresinde tendonlarda irritasyon, eklem yüzeyi kıkırdaklarında aşınma, ayak tarak kemiklerinde ağrılar ortaya çıkabilir. Önlemek için diz ve ayak- ayak bileği egzersizleri yapmak, sürekli aynı pozisyonda kalmamaya çalışmak gereklidir.

SOĞUK HAVAYLA ARTAN AĞRI NEYİN HABERCİSİ?

Havaların soğumasıyla birlikte dizlerde sızlama şeklinde ağrılar romatizmal hastalıklara ve diz ekleminde bağ ve eklem yüzeyini oluşturan kıkırdak dediğimiz yapının hastalığına işaret edebilir. Soğuk ve nem sebebiyle kasların da kısalmasıyla beraber eklemlerde ağrılar daha fazla görülür. Soğuk havalarda diz ağrıları olan kişiler mutlaka ortopedi uzmanına muayene olmalıdır. Önlem olarak fazla kilolardan kurtulmak, sıkı giyinmek, beslenmemize dikkat etmek, egzersiz yapmak, gerektiğinde doktor önerisiyle besin takviyesi, bazı ilaç ve vitaminleri kullanmak faydalı olur.

KIŞIN PROTEİNİ EKSİK ETMEYİN

Diz ağrılarından korunmak için fazla kilolardan kurtulmak, diz rahatsızlığınız varsa mutlaka muayene olmak ve düzenli kontrollerinizi yaptırmak, sürekli sabit kalınan iş ve faaliyetlerden mümkün olduğunca kaçınmak, düzenli egzersiz yapmak, gerektiğinde uzman tavsiyesiyle besin takviyesi ve vitamin türü ilaçları almak, dizleri çok yıpratan faaliyetlerden kaçınmak önerilir. Kemikler için düzenli egzersiz ve fiziksel aktivite dışında özellikle kış aylarında yeterli protein almak, D vitamini almak, kalsiyum ve magnezyumdan zengin beslenmek faydalı olacaktır.

