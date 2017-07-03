Doğada Yoga ile evrenle bütünleşme zamanı: Bolu Abant'ta Yoga Festivali

Her ay doğal yörelerde gerçekleşen Uluslararası Yoga Festivali’nin bu ayki adresi, büyüleyici manzarası, çam ormanları ve doğal tabiat parkı ile Abant Gölü kıyıları. Türkiye’nin nadide ve sevilen doğa mekanlarından Abant gölünde, ağaçların gölgesinde, göl esintisinin serinliğinde, en kadim insan bilimi Orijinal Yoga Sistemi teknikleri ile evrenle bütünleşme zamanı!
Etkinliği doğanın tam da kalbinde düzenleyen Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) yetkilileri:“Yoga ile doğanıza dönebilir, sizi kısıtlayan, değiştiren bütün engellere paydos diyebilirsiniz. Daha neşeli, daha bilinçli, daha sevgi dolu olmak ve hayatın sunduklarını eğlence içinde fırsata çevirmek için gelin Yoga yapalım” diyorlar. Yurtiçi ve yurtdışından yüzlerce katılımcı, 22-23 Temmuz haftasonu YOGA, SAĞLIK & SPOR dolu bir haftasonu için Abant’ta buluşacak. Göl kenarı yürüyüşleri, fayton, at, bisiklet gezileri de mümkün.
Etkinlik programında, Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf yönetiminde 4 Çakra (enerji merkezi) çalışması ve Yoga üzerine İnteraktif Söyleşi var. Meditasyon, gevşeme, nefes çalışmaları ve zayıflamak için Yoga da sunulacak olup, Yoga Ateşi dans gösterileri ile Yoga ve dansın bir arada keyfine varabilirsiniz.
Bu ay düzenlenecek olan etkinliğin sloganı “Yoga Festivali’nde Evrenle bütünleş!” olan etkinlik, varoluştaki canlı ve cansız tüm varlıklarla bütünleşerek barış, uyum ve birliğe doğru adım atmak için eşsiz bir fırsat.
Yoga Festivali Programında Yer alan Çalışmalar
ÇAKRA uygulamaları ile daha coşkulu, özgüvenli, yaratıcı, kararlı ve en önemlisi sevgi gücü artmış yeni bir insan haline geleceğiz.
MEDİTASYONu gerçek anlamda uygulayacağız, bilinci dönüştürmek için nasıl kullanılacağını, zihnin yapısını, bilinicin doğasını, yaşamın kendisini anlamak yolunda ilerleyeceğiz. Hızla değişen dünyada zihin sabitliği, sağlık, huzur ve kendi dingin doğamıza dönük çalışmalar yapacağız.
DERİN GEVŞEME SANATI ile stres, gerilim, uykusuzluk, yorgunluk, huzursuzluk, konsantrasyon bozukluğundan yakınanlara Yoga Nidra Derin Gevşeme Teknikleri verilecek. Tam bir fiziksel, zihinsel ve duygusal gevşeme haline ulaşmak için bilinçli gevşemeyi öğreneceğiz.
NEFES seansları ile sinir, solunum, sindirim ve dolaşım sistemlerini olumsuz etkileyen korku, endişe, kaygı ve çeşitli hastalıklardan kurtulmak için doğal yöntemler uygulayacağız. Daha yüksek bir anlayış düzeyine doğru yol alacağız.
Tüm bilgiler, Akif Manaf’ın Yoga Nedir? Ne Değildir? ve Çakra – Enerji Merkezleri Bilimi kitaplarından derlenmiştir.
Yoga Festivali Programı :
22-23 Temmuz, 1 gece 2 gün. Abant Palace Otel - Bolu
Seanslar Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Büyük Üstad Akif Manaf yönetimindedir.
Tüm çalışmalar hem İlk kez Yoga ile tanışacak olanlar hem de deneyimliler için uygundur.
22 Temmuz Cumartesi
11.00 Muladhara (kök) Çakra çalıştırma teknikleri - Özgüvenin geliştirilmesi
12.30 Kahvaltı
14.30 Gevşeme çalışması
15.30 Nefes çalışması
17.00 Svadhisthana (pelvis) Çakra çalıştırma teknikleri - Yaratıcılığın geliştirilmesi
18.45 Akşam Yemeği
19:45 Yoga Ateşi Dans Gösterisi
20.00 Tüm Sorulara Cevaplar - Büyük Üstad ile interaktif söyleşi
23 Temmuz Pazar
08.00 Manipura (karın) Çakra çalıştırma teknikleri - Kararlılığın geliştirilmesi
09.30 Kahvaltı
12.30 Meditasyon çalışması
13.30 Zayıflamak için Yoga çalışması
15.00 Anahata (göğüs) Çakra çalıştırma teknikleri - Sevginin geliştirilmesi
Yoga matlarınızı ve kalın giysilerinizi getirmeyi unutmayınız.
Rezervasyon Ve Detaylı Bilgi
Tel: 0212 243 96 42 / 0533 251 75 83