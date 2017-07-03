Doğada Yoga ile evrenle bütünleşme zamanı: Bolu Abant'ta Yoga Festivali 22 Temmuz'da başlıyor

Yoga Festivali Programında Yer alan Çalışmalar

Yoga Festivali Programı :

22 Temmuz Cumartesi



23 Temmuz Pazar

Her ay doğal yörelerde gerçekleşen Uluslararası’nin bu ayki adresi, büyüleyici manzarası, çam ormanları ve doğal tabiat parkı ile Abant Gölü kıyıları. Türkiye’nin nadide ve sevilen doğa mekanlarından Abant gölünde, ağaçların gölgesinde, göl esintisinin serinliğinde, en kadim insan bilimi Orijinal Yoga Sistemi teknikleri ile evrenle bütünleşme zamanı!Etkinliği doğanın tam da kalbinde düzenleyen(UYF) yetkilileri:“Yoga ile doğanıza dönebilir, sizi kısıtlayan, değiştiren bütün engellere paydos diyebilirsiniz. Daha neşeli, daha bilinçli, daha sevgi dolu olmak ve hayatın sunduklarını eğlence içinde fırsata çevirmek için gelin Yoga yapalım” diyorlar. Yurtiçi ve yurtdışından yüzlerce katılımcı, 22-23 Temmuz haftasonu YOGA, SAĞLIK & SPOR dolu bir haftasonu için Abant’ta buluşacak. Göl kenarı yürüyüşleri, fayton, at, bisiklet gezileri de mümkün.Etkinlik programında,(UYF) Başkanıyönetiminde 4 Çakra (enerji merkezi) çalışması veüzerine İnteraktif Söyleşi var. Meditasyon, gevşeme, nefes çalışmaları ve zayıflamak için Yoga da sunulacak olup, Yoga Ateşi dans gösterileri ile Yoga ve dansın bir arada keyfine varabilirsiniz.Bu ay düzenlenecek olan etkinliğin sloganı “’nde” olan etkinlik, varoluştaki canlı ve cansız tüm varlıklarla bütünleşerek barış, uyum ve birliğe doğru adım atmak için eşsiz bir fırsat.uygulamaları ile daha coşkulu, özgüvenli, yaratıcı, kararlı ve en önemlisi sevgi gücü artmış yeni bir insan haline geleceğiz.u gerçek anlamda uygulayacağız, bilinci dönüştürmek için nasıl kullanılacağını, zihnin yapısını, bilinicin doğasını, yaşamın kendisini anlamak yolunda ilerleyeceğiz. Hızla değişen dünyada zihin sabitliği, sağlık, huzur ve kendi dingin doğamıza dönük çalışmalar yapacağız.ile stres, gerilim, uykusuzluk, yorgunluk, huzursuzluk, konsantrasyon bozukluğundan yakınanlara Yoga Nidra Derin Gevşeme Teknikleri verilecek. Tam bir fiziksel, zihinsel ve duygusal gevşeme haline ulaşmak için bilinçli gevşemeyi öğreneceğiz.seansları ile sinir, solunum, sindirim ve dolaşım sistemlerini olumsuz etkileyen korku, endişe, kaygı ve çeşitli hastalıklardan kurtulmak için doğal yöntemler uygulayacağız. Daha yüksek bir anlayış düzeyine doğru yol alacağız.Tüm bilgiler, Akif Manaf’ın Yoga Nedir? Ne Değildir? ve Çakra – Enerji Merkezleri Bilimi kitaplarından derlenmiştir.22-23 Temmuz, 1 gece 2 gün. Abant Palace Otel - BoluSeanslar Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Büyük Üstad Akif Manaf yönetimindedir.Tüm çalışmalar hem İlk kez Yoga ile tanışacak olanlar hem de deneyimliler için uygundur.11.00 Muladhara (kök) Çakra çalıştırma teknikleri - Özgüvenin geliştirilmesi12.30 Kahvaltı14.30 Gevşeme çalışması15.30 Nefes çalışması17.00 Svadhisthana (pelvis) Çakra çalıştırma teknikleri - Yaratıcılığın geliştirilmesi18.45 Akşam Yemeği19:45 Yoga Ateşi Dans Gösterisi20.00 Tüm Sorulara Cevaplar - Büyük Üstad ile interaktif söyleşi08.00 Manipura (karın) Çakra çalıştırma teknikleri - Kararlılığın geliştirilmesi09.30 Kahvaltı12.30 Meditasyon çalışması13.30 Zayıflamak için Yoga çalışması15.00 Anahata (göğüs) Çakra çalıştırma teknikleri - Sevginin geliştirilmesiYoga matlarınızı ve kalın giysilerinizi getirmeyi unutmayınız.Rezervasyon Ve Detaylı BilgiTel: 0212 243 96 42 / 0533 251 75 83