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Doğumdan sonra annelik estetiğine ilgi artıyor

Annelik Estetiği; annelerin yüzünü güldürüyor! Tüm dünyada annelik estetiğine olan ilginin gelişen farkındalık ile arttığını söyleyen uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor.

Doğumdan sonra annelik estetiğine ilgi artıyor

Annelik Estetiği; annelerin yüzünü güldürüyor! Tüm dünyada annelik estetiğine olan ilginin gelişen farkındalık ile arttığını söyleyen uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor.

24 Mayıs 2019 Cuma 08:46
Doğumdan sonra annelik estetiğine ilgi artıyor

Doğumdan sonra annelik estetiğine ilgi artıyor

Gebelik sonrasında vücudun kaybedilen formunun geri kazandırılması amacıyla yapılan Annelik Estetiği (Mummy Makeover); annelerin yüzünü güldürüyor! Ülkemizde ve tüm dünyada annelik estetiğine olan ilginin gelişen farkındalık ile arttığını söyleyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Ünverdi, açıkladı!

Annelik Estetiği, hamilelik döneminde vücudun kaybedilen formunun tekrar kazandırılması amacıyla yapılan ameliyatlara verilen genel isimdir. Karın ve göğüslerde kazanılan hacmin gebelik sonrasında, istenilen düzeyde gerilememesi veya dokuların kaybettikleri elastikiyeti nedeniyle eski haline dönememesi, kendini vücutta şekil bozuklukları ile gösterebilmektedir.

Kombine Ameliyatlarla Uygulanabiliyor


Artan tecrübe ve gelişen teknikler sayesinde annelik estetiğinde ameliyatları, kombine olarak yapabiliyoruz. Hastaların istedikleri bölgelerdeki deforme olan dokularını, eski haline kavuşturma konusunda çeşitli ameliyatlar uygulamaktayız. Şikâyetlerin en sık; karın bölgesinde ve göğüslerde yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Emzirme sonrasında göğüslerinde hacim kaybı ve sarkma olan hastalara, dikleştirme ameliyatları uygulanabiliyor. Yağlanma nedeniyle, özellikle bel çevresinde meydana gelen kalınlaşma, liposuction (yağ aldırma) ameliyatı ile düzeltilebiliyor. Cerrahi işlemden sonra izlerin dışarıdan görünmeyen bölgelere saklanabilmesi sayesinde, gebelik öncesi dönem ile oldukça benzer sonuçlar elde edilebilmektedir.

Hazırlık Sürecinin Tamamlanması Gerekiyor!

Hastalarımız, bu ameliyatların hemen yapılmasını istiyorlar ancak ameliyat öncesinde dikkat edilmesi gereken bazı kurallar var. Emzirme sürecinin tamamlanması sonrasında, hastanın kilo alıp verme sürecindeki dengelenmenin tamamlanması gerekiyor. Beraberinde hastalarımızdan, ameliyat sonuçlarının daha uzun süre devam edebilmesi amacıyla; egzersiz programlarına başlayıp düzenli devam ettirmelerini ve tabii ki beslenmelerine dikkat etmelerini istiyoruz.

İyileşme Sürecinde Dinlenmelisiniz


Kombine ameliyatlar sonrasında hastaların, dinlenme periyotlarının düzenlenmesi lazım. Aksi takdirde, iyileşme sürecinin olumsuz etkilenebileceğini unutmamak gerekiyor. Hastalarımıza özellikle; ilk 7 günlük süreçte gündelik hayatlarında yoğun aktivitelerden uzak durmalarını öneriyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Annelik Estetiği
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