Sağlık:
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27 Ocak 2017 Cuma 12:15

Donarak can verdi

İstanbul'da bu sabah saat 08.30 sıralarında Beyoğlu’nda bulunan Tophane İskele Caddesi üzerindeki Tarihi Tophane Çeşmesi‘nde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu

Donarak can verdi
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Donarak can verdi
    İstanbul'da bu sabah saat 08.30 sıralarında Beyoğlu’nda bulunan Tophane İskele Caddesi üzerindeki Tarihi Tophane Çeşmesi‘nde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından, tarihi çeşmede hareketsiz bir şekilde yatan şahsın nabzı ölçüldü. Yapılan ölçümlerde, ilk belirlemelere göre şahsın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Şahsın donarak öldüğü tahmin edilirken, sağlık ekipleri olaya şüpheli ölüm teşhisi koydu. Olay yerine savcının beklendiği sırada, bir vatandaşın 112’ye ihbarda bulunup Tophane otobüs durağında evsiz bir kişinin hareketsiz şekilde yattığı haberini alan polis ekipleri, otobüs durağına gidip kar yağışı altında uyuyan şahsı uyandırdı. Donmak üzere olduğu gözlemlenen evsiz, polis ekipleri tarafından polis aracına alınıp ısıtıldı ve ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Otobüs durağında uyuyan diğer evsizin kurtarılmasının ardından, olay yerine savcı geldi. Polis ve sağlık ekiplerinden bilgi alan savcı, incelemelerini tamamladıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Donarak feci şekilde can veren evsiz, ceset torbasına koyulup Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
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Donarak Can Verdi
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