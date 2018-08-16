Dövme ile Yapay Göz Bebeği Yapıldı

Viyana'da yaşayan üniversite öğrencisi Baran Gün, 15 yıl önce geçirdiği retina dekolmanı ameliyatları sonucunda görme yetisini kaybettiği ve zamanla beyaza dönen gözlerinden, Türkiye'de ilk kez uygulanan 'Femtosaniye lazer yardımlı korneal dövme' işlemi sayesinde kurtuldu.

Türkiye'de ilk kez uygulanan işlem ile ilgili "Hastamızın sağ gözünde, 15 yıl önce geçirdiği bir operasyon sonucunda beyazlık oluşmuştu. Gözündeki beyaz görünümün sosyal hayatını etkilemesi sebebiyle kornea dokusuna dövme işlemini gerçekleştirdik. Türkiye'de ilk kez lazerle gerçekleştirilen bu uygulama ile hastamızın estetik kaygılarını da gidermiş olduk" şeklinde konuştu.



15 yıl önce geçirdiği bir kaza sırasında gözüne aldığı darbe sonucu sağ gözünde retina dekolmanı oluşan üniversite öğrencisi Baran Gün, bu dönemde geçireceği ameliyatlarla problemlerinin sonlanacağını düşünüyordu. Ancak sağ gözünde görme yetisini kaybetmenin yanı sıra zamanla gözünde oluşan beyazlaşma ile sosyal hayatında problemler yaşamaya başladı. Gözde beyazlaşmanın önüne geçmek için kontakt lens kullanımından protez göz ameliyatına kadar çeşitli öneriler aldığını belirten hastamız, korneal dövme işleminin sonuçlarından oldukça memnun.

En son teknoloji kullanıldı

Hastaya yapılan müdahale ile ilgili bilgiler paylaşan Prof. Dr. Selim Doğanay, "Hastamız yaklaşık 15 yıl önce gözünde darbeye dayalı bir travma yaşamış. Gözünde oluşan retina dekolmanı sebebiyle, son zamanlarda gözünde beyazlaşma başlamış. Ardından geçirdiği ameliyatlar ise başarılı olmamış ve ne yazık ki görme yetisini kaybetmiş. Kendisine daha önce gözünün yuvasından alınıp protez göz takılmasına kadar varacak önerilerde bulunulmuş. Baran, gözündeki beyazlaşmanın sosyal hayatını olumsuz etkilediği şikayetiyle bize başvurdu. Biz de daha önce Türkiye'de hiç uygulanmayan, kornea dokusuna dövme işlemini en son teknoloji Femtosaniye lazer cihazı yardımı ile gerçekleştirdik. Baran yapılan işlemden çok memnun kaldı ve artık sosyal yaşama daha özgüvenli ve rahat bir şekilde dahil olabilecek" şeklinde konuştu.