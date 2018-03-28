'Dünya Anadolu tıbbını konuşacak'

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek, "Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi"ne, Çin'den Afrika'ya kadar birçok ülkeden bitkisel uzmanın katılacağını belirterek, "Kongre çok büyük bir adım. Bitkiler konusunda karşılıklı bilgi alışverişi olacak. Buraya gelen uzmanlar da bu alanda zengin bir bilgi birikimine sahip "Anadolu tıbbı"nı öğrenme fırsatı bulacak." dedi.

Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğinde, 19-22 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'nde, yurt içinden ve yurt dışından alanında uzman bilim insanlarının bir araya geleceğini söyledi.

Türkiye'nin konum itibarıyla Asya, Avrupa ve Afrika'nın merkezinde olduğunu ifade eden Demircan, "Bitkisel çeşitliliğimiz de bu üç kıtayı kapsıyor. Anadolu'nun bitkisel çeşitliliği Avrupa'nın birkaç kat üzerindedir. İnsanlık, bitkilerden tarih boyunca tedavi aşamasında istifade etmiştir. Bu kongreyi düzenleyerek büyük ve önemli bir iş yapıyoruz. Bitkisel çeşitliliği çok olan bir coğrafyada, tarihi açısından da dünya üzerinde ilk hastanelerin kurulduğu yer. Biz de düzenleyeceğimiz kongreyle, bu coğrafyada ilk günden itibaren tıp alanında geliştirdiğimiz birikimlerimize beraber bakalım diyoruz." diye konuştu.

Demircan, 30 ülkeden 115 yabancı konuk ve 178 bilim insanının katılacağı kongrenin büyük bir adım olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bitkiler konusunda karşılıklı bilgi alışverişi olacak. Buraya gelen uzmanlar da bu alanda zengin bir bilgi birikimine sahip Anadolu tıbbını öğrenme fırsatı bulacak. Çin'den Afrika'ya dünyanın birçok yerinden katılımlar olacak. Türkiye'de bu alandaki ilk büyük kongre olacak. Cumhurbaşkanımızın muhterem eşlerinin himayesinde ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleşecek. Kongrenin başarılı çok kararlara imza atacağına inanıyorum. Türkiye'nin de tıp alanındaki tanınırlığını artıracak."

Muhabir: Duygu Yener