Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
115748
ALTIN
171.720
DOLAR
3.9951
STERLİN
5.6509
EURO
4.9564
Volkan Demirel Fenerbahçe'de 500. maçına hazırlanıyor
Volkan Demirel Fenerbahçe'de 500. maçına...
Anadolu Efes'in konuğu Barcelona Lassa
Anadolu Efes'in konuğu Barcelona Lassa
Ljubisa Tumbakovic: Türk Milli Takımı'nın büyük bir geleceği var
Ljubisa Tumbakovic: Türk Milli Takımı'nın...
Mircea Lucescu: Sonuç için mutlu değilim ama oyun için mutluyum
Mircea Lucescu: Sonuç için mutlu...
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda
19 Yaş Altı Milli Futbol...

'Dünya Anadolu tıbbını konuşacak'

Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye'de ilk kez düzenlenecek, "Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi"ne gelecek dünyaca ünlü geleneksel tıp uzmanları, "Anadolu tıbbı"nı yakından tanıyacak.

'Dünya Anadolu tıbbını konuşacak'

Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye'de ilk kez düzenlenecek, "Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi"ne gelecek dünyaca ünlü geleneksel tıp uzmanları, "Anadolu tıbbı"nı yakından tanıyacak.

28 Mart 2018 Çarşamba 11:19
'Dünya Anadolu tıbbını konuşacak'

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek, "Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi"ne, Çin'den Afrika'ya kadar birçok ülkeden bitkisel uzmanın katılacağını belirterek, "Kongre çok büyük bir adım. Bitkiler konusunda karşılıklı bilgi alışverişi olacak. Buraya gelen uzmanlar da bu alanda zengin bir bilgi birikimine sahip "Anadolu tıbbı"nı öğrenme fırsatı bulacak." dedi.

Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğinde, 19-22 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'nde, yurt içinden ve yurt dışından alanında uzman bilim insanlarının bir araya geleceğini söyledi.

Türkiye'nin konum itibarıyla Asya, Avrupa ve Afrika'nın merkezinde olduğunu ifade eden Demircan, "Bitkisel çeşitliliğimiz de bu üç kıtayı kapsıyor. Anadolu'nun bitkisel çeşitliliği Avrupa'nın birkaç kat üzerindedir. İnsanlık, bitkilerden tarih boyunca tedavi aşamasında istifade etmiştir. Bu kongreyi düzenleyerek büyük ve önemli bir iş yapıyoruz. Bitkisel çeşitliliği çok olan bir coğrafyada, tarihi açısından da dünya üzerinde ilk hastanelerin kurulduğu yer. Biz de düzenleyeceğimiz kongreyle, bu coğrafyada ilk günden itibaren tıp alanında geliştirdiğimiz birikimlerimize beraber bakalım diyoruz." diye konuştu.

Demircan, 30 ülkeden 115 yabancı konuk ve 178 bilim insanının katılacağı kongrenin büyük bir adım olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bitkiler konusunda karşılıklı bilgi alışverişi olacak. Buraya gelen uzmanlar da bu alanda zengin bir bilgi birikimine sahip Anadolu tıbbını öğrenme fırsatı bulacak. Çin'den Afrika'ya dünyanın birçok yerinden katılımlar olacak. Türkiye'de bu alandaki ilk büyük kongre olacak. Cumhurbaşkanımızın muhterem eşlerinin himayesinde ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleşecek. Kongrenin başarılı çok kararlara imza atacağına inanıyorum. Türkiye'nin de tıp alanındaki tanınırlığını artıracak."

Muhabir: Duygu Yener

Anahtar Kelimeler:
AnadoluSağlıkSağlık Bakanı Ahmet DemircanTıpUluslarası Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüp bebek tedavisinde 'PRP' desteği başarıyı artırıyor
Tüp bebek tedavisinde 'PRP' desteği başarıyı artırıyor
Husursuz Bağırsak şikayetlerini azaltan 7 öneri
Husursuz Bağırsak şikayetlerini azaltan 7 öneri
Kemoterapi alan hastalar için 15 beslenme önerisi
Kemoterapi alan hastalar için 15 beslenme önerisi
Türkiye'de kanserin yıllık faturası 100 milyar lira
Türkiye'de kanserin yıllık faturası 100 milyar lira
Sezeryan sırasında unutulan gazlı bezler 6 ay sonra çıkarıldı
Sezeryan sırasında unutulan gazlı bezler 6 ay sonra çıkarıldı
Down sendromlu çocukların gülümsemesi sizi yanıltmasın
Down sendromlu çocukların gülümsemesi sizi yanıltmasın
Sağlık Bakanlığından 'bilgilerin çalındığı' haberlerine yalanlama
Sağlık Bakanlığından 'bilgilerin çalındığı' haberlerine yalanlama
Bazı ekmeklerde tuz oranı deniz suyuna yakın
Bazı ekmeklerde tuz oranı deniz suyuna yakın

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim