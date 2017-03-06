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06 Mart 2017 Pazartesi 10:10

Dünyanın ilk akıllı prezervatifi tanıtıldı

 British Condoms firması , i-Con adını verdikleri dünyanın ilk akıllı prezervatifini duyurdu

Dünyanın ilk akıllı prezervatifi tanıtıldı
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Dünyanın ilk akıllı prezervatifi tanıtıldı
   British Condoms firması , i-Con adını verdikleri dünyanın ilk akıllı prezervatifini duyurdu. Bu prezervatif bir kez değil bir çok kez kullanılabiliyor.i-Con, klasik prezervatiflerden farklı olarak tek seferlik değil de defalarca kullanılabiliyor. Normal kondom gibi kullanılan i-Con'un içinde ufak bir nanoçip bulunyor. i-Con, Bluetooth ile telefonunuza bağlanarak cinsel ilişki sırasında yaktığınız kalori, birleşme sırasındaki hızınız ve toplam süreniz gibi garip verileri tutarken, vücut ısınızı da loglayarak verilerinizi bulut ortamında saklıyor. Tüm penis boyutlarıyla uygun olduğu söylenen i-Con, şu an sadece iOS cihazlarıyla uyumlu. İlerleyen zamanlarda ise Android'le de uyumlu olacağı söyleniyor. i-Con, 60 Sterlin fiyat etiketiyle Birleşik Krallık’ta satışa çıktı.
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Anahtar Kelimeler
Akıllı Prezervatif
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