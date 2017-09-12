'e-Nabız' kullanıcısı 5 milyonu aştı

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ve her türlü sağlık kaydına erişime olanak sağlayan "e-Nabız" uygulamasında kullanıcı sayısı 5 milyon 200 bine ulaştı.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, iki yıl önce hizmete giren "e-Nabız", kişisel sağlık sisteminde, kullanıcı sayısında büyük bir artış sağlandı.

Sağlık kayıtlarına 7 gün 24 saat erişim imkanı sunan ve tüm sağlık kayıtlarının kontrol ve yönetimini bizzat kişinin kendisine bırakan e-Nabız, 5 milyon 200 bin kişinin hayatının bir parçası haline geldi.

Hizmete girdiği 2015'ten bu yana sistemde 5 milyon 200 bin kullanıcı hesabı, 25 milyondan fazla da oturum açıldı. Sistem hizmete girdiği günden bu yana 75 milyon kez görüntülendi.

"e-Nabız" kullanıcılarının yüzde 54'ünü erkekler, yüzde 46'sını da kadınlar oluşturuyor. Sistemden faydalananların yüzde 60'ı 18 ila 34 yaşları arasında yer alıyor.

Sağlık Bakanlığınca özel ya da kamu tüm sağlık kuruluşlarının bilgi sistemlerinin entegre olarak gerçek zamanlı veri gönderebildiği sistem, vatandaşların kişisel sağlık kayıtlarına, hem kendilerinin hem de izin vermeleri durumunda ilgili sağlık personelinin erişebileceği bir platform olarak hizmet veriyor.

"e-Nabız", sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen tüm muayene, tetkik ve radyolojik görüntüleme sonuçları, yazılan reçeteler, ilaçlara ait yaşanmış yan etkiler ve ilaçlarının tüm detay bilgileri, alerji bilgileri, varsa geçmişe ait kişinin sisteme yüklediği sağlık bilgileri ve geçirilen operasyonlar gibi tüm sağlık kayıtlarına erişme imkanı sunuyor.

Kişisel sağlık sistemi kullanıcıları, kendi istekleri doğrultusunda kısmen veya tamamen belirlediği süre boyunca da bilgilerini istediği hekimle paylaşabiliyor.

Sistem ile tekrar eden tetkiklerin önüne geçildiğinden kişilerin fazla radyasyona maruz kalmaları engelleniyor."e-Nabız'a nasıl giriş yapılıyor"

"e-Nabız" sistemine giriş iki ayrı şekilde yapılabiliyor. Vatandaşlar, www.enabiz.gov.tr adresindeki "e-Devlet ile Giriş" butonunu kullanarak e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapıp kendi e-Nabız şifrelerini oluşturabiliyor.

Vatandaşlar bağlı bulundukları aile hekimine gidip bir onay formu doldurarak geçici e-Nabız şifrelerinin cep telefonlarına kısa mesaj olarak gönderilmesini sağladıktan sonra sisteme girerek kendi şifrelerini belirleyebiliyor.

"e-Nabız", tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlar için geliştirilen mobil uygulama ile kolayca kullanılabiliyor, böylece kişiler kendilerine ait tüm sağlık bilgilerini yanlarında taşıyabiliyor.

"e-Nabız"da Merkezi Hekim Randevu Sistemine bağlanarak kişinin kendisi, çocukları ve yetkilendirilmiş yakınları için randevu alınabiliniyor, hekimle geçmiş sağlık kayıtları paylaşılarak tedavi süreçlerine kalite ve hız katılabiliyor.

Öte yandan, GSM operatörlerinin mobil uygulamalarını kullanarak adım, nabız, kalori, tansiyon, şeker, solunum hızı, vücut sıcaklığı, oksijen doygunluğu, ağırlık gibi sağlık ve günlük aktivitelere dair bilgileri otomatik olarak sisteme kaydedilebiliyor, bunların istatistiklerini incelenebiliyor ve istenen hekimle paylaşılabiliyor.

Kişi, sağlığı için anlamlı görselleri (resim ve yakın gelecekte videoları) anlık olarak sisteme kaydedip hekiminin görmesini sağlayabildiği gibi muayene sırasında geçmişe ait durumun teşhisi kolaylaştırmasına yardımcı olabiliyor.

Sistemde ebeveynlerin her ikisi de birbirine onay vermişse 15 yaşından küçük çocuklarının sağlık kayıtlarına erişebiliyor. Vatandaşlar sistemden organ, kan ya da kemik iliği bağışçısı olmak istediğine dair bildirimlerde bulunarak organ bağış biriminin kendileriyle temas kurmasını sağlayabiliyor ve acil veya afet durumlarında Kızılay tarafından kan ihtiyacına dair bildirimler kendisine ulaştırılabiliyor.

Vatandaşlar sistemin mobil uygulamasında bulunan 112 acil butonunu kullanarak, ambulans çağırdığında kısa süreli olarak konum ve acil sağlık verilerinin 112 sağlık ekipleri tarafından görünmesini sağlayarak en uygun ambulans ve sağlık ekibinin olay mahalline ulaşmasına imkan veriyor.

Ebeveynler çocuklarının aşı bilgilerini ve persentil (büyüme) eğrilerini de e-Nabız'dan takip edebilme imkanına sahip oluyor.