Edirne Ekol Hastanesi Trakya'nın yıldızı oldu

Haber MERKEZİ
Trakya'nın köklü sağlık kuruluşlarından Edirne Özel Ekol Hastanesi, bölgenin yıldızı haline geldi. Hizmet verdiği günden bu yana başarılı operasyonlarla adını duyuran Edirne Özel Ekol Hastanesi hastaların umudu olmaya ediyor.
Hastane Başhekimi Genel Cerrahi Op. Dr. Turan Gazioğlu yönetiminde adeta sınıf atlayan Özel Ekol Hastanesi, bünyesinde bulundurduğu her branşta uzman ve cerrah doktorların başarılı operasyonları, en son modern cihazlar ve sıcakkanlı personeli ile Trakya’da sağlık hizmetinde bir numara olmayı başarmış.
Gelişen ve değişen dünya hızı karşısında kendini sürekli yenileyen ve güçlendiren yapısında sayısızca operasyonlardan yüz akıyla çıkan Ekol Hastanesi’nin başarısına bizde şahit olduk.
MEDYADAN DR. ELİPEK’E TAM NOT
Avrupa Temsilcimiz Yaşar Kaçmaz’ın kız kardeşi ve Ajans muhabirimiz Kemal Kaçmaz’ın kızı olan Esra Aslan’ın 15 yıldır hastası olduğu Gastroözofageal Reflü sorununa yaptığı başarılı operasyonla son veren Genel Cerrah Uzman Dr. Tufan ELİPEK medyadan da tam not aldı.
Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması anlamına gelen, halk arasında reflü veya mide reflüsü olarak da bilinen Gastro Özofageal Reflü hastalığını yaptığı başarılı operasyonla yok eden Dr. ELİPEK’in hasta Esra Aslan’ı eski sağlığına kavuşturması ailesinde de mutluluk sevinci yaşattı.
EKOL HASTANESİ’NE TEŞEKKÜR
Tedavi aşamasında ve sonrasında güler yüzüyle ilgisini esirgemeyen başta Ekol Hastanesi Başhekimi Dr. Turan GAZİOĞLU’na, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekleyerek bizleri gönülden mutlu eden Dr. Tufan ELİPEK’e, hastanede bulunduğumuz süre zarfında sıcakkanlı hizmet veren bölüm hemşireleri ve sekreterler Derya ALKAN ve Esra OKTAY’a ajansımız adına sonsuz teşekkür ederiz.