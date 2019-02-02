Ersun Yanal'a seslendi; Takıma makarna değil kuzu yedirin



Son yıllarda sağlıklı beslenme konusunda kaleme aldığı çok sayıda kitap ve katıldığı TV programları ile halkın bilinçlenmesinde önemli rol oynayan isimlerden biri olan Prof. Dr. Canan Karatay, Fenerbahçe yönetimine çağrıda bulunarak futbol takımında oyunculara makarna yemeyi yasaklamalarını istedi. Prof.Dr Karatay Fenerbahçe'nin aldığı kötü yenilgilerin temelinde beslenme sorunlarının olduğunu ima ederek "Koskoca takım oyuncularına her gün bir kuzu kesip yediremiyor mu" diyerek isyan etti.. Eşinin de kendisinin de koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyen Karatay "Bazen gol atınca eşimle birlikte sevinçle büyük mutluluk duyuyoruz, son maçı alarak bizi mutlu ettiği için takımımızı tebrik ediyorum" dedi.. Koyun beyin tartışmasının hatırlatılması üzerine kendisine yöneltilen ağır eleştirilere tepki gösteren Karatay Hoca "Biz de hayvan severiz, vegan beslenmenin sakıncalarını dile getirdim. Koyun beyin hakaret değil, bir tanımlama" şeklinde konuştu.

ERSUN YANAL HOCA'YA SÖYLEDİM

Dünyanın en büyük spor etkinliklerinden Avustralya Tenis'e katılan oyuncuları örnek olarak gösteren Prof.Dr Canan Karatay "Orada tenisçileri görüyoruz. Tekli müsabakalarda oyuncular 4 saatten fazla mücadele ediyorlar. Bu enerjiyi nereden alıyorlar? Hiç düşündünüz mü? Ekmek yok, ekmek yemiyorlar. Et yiyonlar ama etin kendi yağıyla pişirilmiş olanı, yumurta yiyorlar, beslenmeleri enerjiye dönük, yapay enerji almıyorlar.. Ekmek kesinlikle yemiyorlar. Ya bizim futbolcular, bakıyoruz bazen 90 dakika bile dayanamıyorlar, ilk 45 dakikada tüm enerjileri tükeniyor. Görüyorum, Volkan bu yüzden ikinci yarıdan dinç olarak sahaya çıkıyor. Ben Ersun Hoca'ya beslenme konusunda dikkat etmelerini, futbolculara makarna ve ekmeğin yasaklanmasını istedim, her gün bir kuzu kesin verin futbolculara, kim tutabilir onları sahada bir görün" dedi..

HaberTürk TV'de Enine Boyuna Programına katılan ve Hülya Hökenek'in sorularına cevaplar veren Prof.Dr Canan Karatay'ın Fuzuli'den okuduğu şiir ise geceye damgasını vurdu. Karatay vatandaşların beslenme ile ilgili sorularına ise bakın ne cevaplar verdi.

"YUMURTA, KIRMIZI ET, YAĞ, YOĞURT VÜCUDA FAYDALIDIR"

Mısır şurubu şekeri ekmekte de var. Nişasta bazlı şeker. Karaciğeri 7 kat daha fazla yağlandırıyor. Şeker uyuşturucuur, kokain gibi bağımlılıktır. Benim söylediğim yeni şeyler değil. Büyüklerimizin uyguladığı şeylerdir. Yumurta sağlıklıdır, yasaklayamazsınız. Kırmızı et, tam yağlı peynir, tam yağlı yoğurt vücudumuzun ihtiyacıdır.

"GÜNDE İKİ ÖĞÜN SAĞLIKLIDIR ÜÇ ÖĞÜN HASTALIKTIR"

24 saat içinde ilk yediğimiz öğün kahvaltıdır. Sık sık yemek değil, acıkınca yiyeceksiniz. Acıkmayı bekleyceksiniz. İbn-i Sina söylemiş, iki öğün sağlıklı, üç öğün hastalıktır. Hz. Muhammet de aynı şeyi söylüyor. Çünkü insan vücudu ona göre programlanmıştır. Siz sürekli yerseniz hormonlar şaşırır. Siz mutlu olacağım diye ona buna saldırıyorsunuz.

"İDEAL BİR SABAH KAHVALTISI NASIL OLMALADIR?"

Kaçta kalkarsanız kalkın doğal yağ, doğal fındık fıstık, doğal yumurta yerseniz açıkmayacaksınız. Arada çok bol su içeceksiniz, Türk kahvesi de içebilirsiniz. Sonra acıkınca vücut 'artık ben hazırım bana besin gönder' diyecektir. Yumurta yiyin, az pişmiş olacak. Bir gün omlet, bir gün rafadan, bir gün kayısı gibi yiyeceksiniz. Kalori hesabı yapılmayacak. Kalori hesabı tehlikelidir. Tereyağında kırılmış yumurta, doğal peynir. Turp yiyebilirsiniz.

"YEMEKTEN SONRA İÇİLEN SEBEP KRONİK KANSIZLIK SEBEBİDİR"

Yumurta, yoğurt, süt, fındık, fıstık çok önemli. İlle marketten bir şey almak mecburiyetinde değiliz. Çay yeni çıkmış bir alışkanlıktır. Geçmişte böyle bir şey yoktu. Seneler önce kahve içilirdi. Ben çaya karşı değilim. Ama yemek yedikten sonra hemen içilmemelidir. 4 saat sonra içilmelidir. Hemen içilmeli kronik kansızlık sebebidir. Demir eksikliğine yol açar.

"PATLICAN HABERİ YAPMAYIN! PATLICAN YERİNE YUMURTA YİYİN"

Mevsiminde ne varsa onu yiyin diyorum. Oturup da ocak ayında patlıcan yemeyin diyorum. Doğal olduktan sonra aşırıya kaçmamak kaydıyla meyve yenebilir. Elma, portakalın kurtlusu, organik, doğal olanını yiyebilirsiniz. Diğerlerinde tarım zehri var. Medya kışın patlıcan haberi yapmasın. Peki ne yiyeceğiz derseniz. Yumurta yiyin. Yaz ayında güneşin en dik, gölgenin en kısa olduğu zamanında 20 dakika durursanız faydası çok fazla.

"HAYVANSAL YAĞLAR TÜKETMEDEN İNSAN BEYNİ ÇALIŞMAZ"

Suç duyurusunda bulunurken bana hakaret ediliyor. Suç duyurusu savcılığa yapılır. Tabipler Birliği savcı olarak çalışıyor. Tabipler Birliği demesi gerekir ki, "Bu bizi ilgilendirmez savcılığa başvurun" demesi lazım. Veganlık, vejetaryenlik aynı değil. Veganlar tamamen insan doğasına aykırı oluyor. Yalnız baklagillerle, kuruyumeşle besleniyorlar. Doğal sağlıklı hayvansal yağların ve hayvansal proteine ihtiyacı var insanın. Hayvansal yağ olmadan beyin çalışmaz.