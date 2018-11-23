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Eşiniz sizi en çok bugün aldatıyor olabilir

Evliler için Kara Cuma'nın saati bile belli oldu. Eşlerin aldatmaya en açık olduğu gün ve saat, bir çöpçatanlık sitesindeki aktivitelere göre ortaya çıktı.

Eşiniz sizi en çok bugün aldatıyor olabilir

Evliler için Kara Cuma'nın saati bile belli oldu. Eşlerin aldatmaya en açık olduğu gün ve saat, bir çöpçatanlık sitesindeki aktivitelere göre ortaya çıktı.

23 Kasım 2018 Cuma 13:34
Eşiniz sizi en çok bugün aldatıyor olabilir

Eşiniz sizi en çok bugün aldatıyor olabilir


Evliliği bitiren aldatma olaylarının günü ve saati bir çöpçatan sitesindeki etkinliklerden ortalama olarak belirlendi. Evlilerin aldatmaya en açık olduğu gün ve saat belli oldu. Aldatan eşler, ihanet için en çok cuma günü saat 18.45'i tercih ediyor

Evlilere hizmet veren bir çöpçatan sitesinin araştırmasına göre; kişiler eşlerini en çok cuma günü saat 18.45'te aldatıyor.


Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) verilerine göre Türkiye'de erkeklerin yaklaşık yüzde 58'i, kadınların ise yaklaşık yüzde 40'ı evlilik süresince en az bir kere evlilik dışı ilişki yaşıyor.

CİSED Genel Başkanı Psikoterapist Cem Keçe aldatma rakamlarının aslında daha yüksek olduğunu, fakat araştırma sonuçlarına yansımadığını söylüyor ve bunun nedenini şöyle açıklıyor:

"KADINLAR, CİNSELLİK OLMAYANİLİŞKİYİ ALDATMA OLARAK GÖRMÜYOR"

Üzülerek söylüyorum, aldatan ve aldatılan bir toplum haline geliyoruz. Partnere yalan söyleme, söz verip tutmama, bir başkasıyla daha yakın olma, karar alırken başkasının sözlerine değer verme gibi eylemlerin psikolojik olarak aldatmadan bir farkı yok. Ayrıca erkeklerin bir kısmı evlilik dışı bir partnerle sadece bir kere yaşanılan cinsel ilişkiyi aldatma olarak görmüyor. Kadınların bir kısmı ise cinsellik olmayan bir evlilik dışı ilişkiyi aldatma olarak kabul etmek istemiyor.Toplumumuzda erkeklerin genelinde sadakatsizlik, evlilik ile eşzamanlı sürdürülen bir başka ilişki olarak algılanıyor. Sadakatsizliği cinsel ilişki öncesi evrede bırakma eğiliminde olan kadınlar ise gizli bir yemeği, duygusal yazışmaları, öpüşme ve sarılmaları aldatma olarak adlandırmayarak vicdanını rahatlatmak istiyor.

"İHANETİN ZAMANI, CUMA GÜNLERİ 18.45"

Yapılan araştırmaya göre ihanet için en çok "İş arkadaşlarımla bir şeyler içeceğim" bahanesi kullanılıyor. İhanet edenler, gece yarısından önce eve dönüyor. İhanetin zamanı ise cuma günleri en çok 18.45.
 

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