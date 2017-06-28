Gamze Yağar'dan acı haber; 17 yaşında Progeria kurbanı oldu

Herkesin sevdiği biriydi

Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaleti'ndeki Hemmingen kentinde,hastası ((17) yaşamını yitirdi.Hastalığına rağmen yaşama sevinciyle herkese örnek olan Gamze'nin cenazesi Hemmingen DİTİB Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra ailesinin memleketi Kayseri'ye götürülerek toprağa verilecek. Baba Metin Yağar, DHA'ya yaptığı açıklamada, “Gamze dün akşam (27 Haziran) evimizde, annesinin kollarında can verdi. Bir süredir zaten çok acısı vardı. Ağrılara artık dayanamıyordu. Gamze'yi milyonlarca kişi tanıyor ve seviyordu; hepimizin başı sağolsun” dedi.Gamze, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de buluşmuştu, ayrıca sanat ve spor dünyasından sayısız ünlü Gamze'yi ziyaret etmişti. Sosyal medyada yüzbinlerce takipçisi olan Gamze için hayran kulüpleri kurulmuştu.Alman medyasının yakından takip ettiği Gamze'nin yaşamını anlatan televizyon programları yapılmıştı. Gamze, 2013 yılında Köln'de düzenlenen Gamze'yi Sevenler Gecesi'nde, DHA'ya, bugüne kadar kendisini en mutlu eden şeyin “peruk” alınması olduğunu söylemişti. Gamze, “Artık saçlarımı tarayabiliyor ve istediğim tokayı takıyorum” diyerek duygularını ifade etmişti.