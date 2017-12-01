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'Gereksiz antibiyotik kullanımı azalmaya başladı'

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Sancar, gereksiz antibiyotik kullanımının azalmaya başladığını belirtti.

'Gereksiz antibiyotik kullanımı azalmaya başladı'

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Sancar, gereksiz antibiyotik kullanımının azalmaya başladığını belirtti.

01 Aralık 2017 Cuma 11:51
'Gereksiz antibiyotik kullanımı azalmaya başladı'

EDİRNE (AA) - Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Sancar, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Türkan Sabancı Kültür Merkezi'nde Akılcı İlaç ve Eczacılık Topluluğu'nca düzenlenen "Akılcı İlaç Kullanımı" konferansında, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de gereksiz antibiyotik kullanımı sorununun insan sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanlığı'nın antibiyotik kullanımının azaltılması amacıyla çalışmalar yaptığını anımsatan Sancar, antibiyotiğin çok da gerekli olmadığı enfeksiyonlarda kullanımının önlenmesi amacıyla tedbirler alındığını hatırlattı.

Eczacıların artık antibiyotikleri reçetesiz vermeyerek bu sürece katkı sunduğunu anlatan Sancar, Sağlık Bakanlığı'nın gereksiz antibiyotik kullanılmasının yarardan çok zarar getirdiğine yönelik çalışmalarının önemine değindi.

Mesut Sancar, şunları kaydetti:

"Çünkü artan bir mikrobiyal direnç var. Bu konu öyle bir noktaya gidiyor ki dünya şu anda bunu tartışıyor. Lüzum olmadığı halde tedbir amaçlı kullanılan antibiyotikler nedeniyle bazı enfeksiyonlar, bazı hastalıklar tedavi edilemeyecek duruma geldi. Sağlık Bakanlığı'nın 2014-2017 yılı arası eylem planlarından biri akılcı antibiyotik kullanımına ilişkin. Bu kapsamda özellikle antibiyotik reçeteleme ya da antibiyotik kullanım oranlarının çok yüksek olduğu illerde pilot çalışmalar yapıldı. Aile hekimlerine, enfeksiyon uzmanlarına veya eczacılara yönelik eğitimler düzenlendi, antibiyotik kullanımı biraz daha aşağılara çekilsin diye. Sağlık Bakanlığı'nın 'Akılcı Antibiyotik Kullanımı 2014-2017 Eylem Planı' ile başarılı sonuçlar elde edildi. Gereksiz antibiyotik kullanımı azalmaya başladı."

Sancar, gereksiz antibiyotik ya da ilaç kullanımına ilişkin hekimlerin ve eczacıların hastaları bilgilendirmesi gerektiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre, ilaçların yüzde 50'sinden fazlasının uygun olmayan şekilde reçetelenmekte, temin edilmekte veya satılmakta olduğunu belirten Sancar, birçok çalışma sonucuna göre ise hastaların ilaçlarını doğru şekilde kullanmadığını kaydetti.

Muhabir: Cihan Demirci

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Akılcı Antibiyotik KullanımBaşarılı SonuçlarMarmara ÜniversitesiProf. Dr. Mesut SancarProjeSağlıkSağlık Bakanlığı
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