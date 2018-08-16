Göziçi kanamasını 56 yaşında durdurdu; Gözlükler Çöpe !



İzmirli Reklamcı Tip 2 diyabet hastası Mehmet Emin Özgür (56), 12 yıl önce diyabet hastalığına yakalandı. Geceleri ayak ağrılarından uyuyamayan hastada zamanla başka hastalıklar da baş gösterdi. Karaciğerlerinde yağlanma başlayan Özgür'ün gözleri de hastalıktan olumsuz etkilendi. Göz içi kanlanmaya başlayan hastanın görmesi de bozuldu. Rahatsızlığı nedeniyle hayatı zindana dönen, iş hayatında sorunlar yaşamaya başlayan Özgür, İzmir Özel Can Hastanesi'nde başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Serkan Tüğen'e muayene olan Özgür, Tip 2 Ameliyatı olmaya karar verdi.

GÖZLÜKLERE İHTİYAÇ KALMADI !

DİYABET ÜÇ ORGANDA HASAR BIRAKIR

Dr. Tüğen ve ekibi tarafından başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşan Özgür, yeni bir hayata 'merhaba' dedi. Ameliyatın ardından kan değerleri hızlı bir şekilde normale dönerken göz içi kanamaları da sona erdi. Kanamaların durmasıyla göz numarası normale dönen Özgür, ameliyattan iki gün sonra gözlüklerini çöpe attı.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Niyazi Bülbül, şeker hastalığının bir çok organı olumsuz etkilediği gibi gözler de hasar meydana getirdiğini söyledi. "Tip 2 diyabetindeki tedavinin hızlı ve kalıcı olması damar hasarının gerilediğini gösterir. Tip 2 Diyabet hastamızın gözlerinde kanamaları ve sıvı kaçakları vardı. Ameliyatın ardından gözlerinde rahatsızlıklar iyileşti. Diyabet üç organda hasar yaratır; beyin, gözler ve böbrekler. Dikkat ederseniz diyaliz hastalarının veya inme gibi ani gelişen damar hasarına bağlı beyin problemleri yaşayanların çoğu şeker hastasıdır. Şeker hastalarında şekerin düzenlenmesine bağlı olarak gözlük numaralarında sık değişiklikler olabilir. Eğer şeker yüksekse numaralarda kayma hatta anlık değişiklikler bile olabilir. Dolayısıyla tip 2 diyabet hastalarının geçirdikleri ameliyat, diyabet hastalığının kalıcı olarak iyileşmesini sağlarken, şeker seviyeleri normale döner ve gözlük numaraları düzelir" diye konuştu.

SGK Katkısı Bir Sağlık Reformu

Op. Dr.Serkan Tüğen ise tip 2 diyabet cerrahisinde SGK katkısının çok yapıcı birsağlık reformu olduğunu söyleyerek, obezite ve şeker hastalıklarının tetiklediği bir çok hastalığın da ölümcül olabildiğine dikkat çekti. Dr. Tüğen psikiyatri desteği ile de özellikle obezite ameliyatlarının sonuçlarının çokhızlı ve başarılı olduğunu belirterek, bu başarıda ekibin önemli bir roloynadığını söyledi.