Grip patladı, ıhlamur fiyatları altın gibi yükseldi

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği ıhlamur, soğuk havalar ile birlikte fiyat artışında altınla yarışıyor..

Soğuk algınlığı ve vücut direncini arttırmasıyla bilinen ıhlamurun fiyatları yükselişe geçti. Geçen yıl kilosu 100 lira olan çiçek ıhlamurun fiyatı, Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde 150 TL'ye satılırken, büyükşehirlerde 200 liraya ulaştı. Ihlamur, 128 lira olan gram altının fiyatını geride bıraktı.Soğuk algınlığına karşı kullanılan ıhlamurun fiyatı, hava şartlarının sertleşmesiyle birlikte arttı. Geçen yıl kilosu 100 liradan satılan ıhlamur, aralık ayında 200 liraya yükseldi. Ürünün fiyatının yaza kadar daha da artabileceği, 225-250 arası bir rakamda seyredebileceği belirtildi. Edremit'tte yaşayan aktar Mehmet Özyürük, vatandaşın gramla ıhlamur alabildiğine dikkat çekerek, Kazdağlarında ıhlamurun daha bol olması nedeniyle kendilerinin ürünü 150 liraya sattıklarını söyledi. Ihlamurun doğal bir ilaç olduğunu, kış aylarında vücut direncine karşı bol bol tüketilmesi gerektiğini söyleyen Özyürek, özellikle bal ve limon ile karıştırılarak içilen ıhlamur çaylarının sağlık açısından çok faydalı olduğuna dikkati çekti. Özyürek, ıhlamurun faydalarını şöyle sıraladı:"Kalsiyum açısından zengin bir besin kaynağıdır. Ayrıca önemli bir A vitamini deposudur. B6 vitamini de içermektedir. Ayrıca tanen, şeker, glikoz içerir. İçerdiği vitamin, element ve diğer maddelerle bazı hastalıklara faydaları vardır. Ihlamur yoğun olarak ise kış aylarında meydana gelen soğuk algınlığından ve yaygın salgın hastalıklardan korunmak ve bu hastalıkların tedavileri için tüketilmektedir. Daha fazla verim almak için ıhlamura bal ve limon eklenebilir. Balın yardımıyla vücudun direnci hastalıklarla mücadele için arttırılır. Balın doğal bir antibiyotik olması ıhlamurun etkisini iki katına çıkarır. Yalnız bal haşlanmış veya çok sıcak suda özelliği kaybeder. Bu yüzden ıhlamura karıştırılmadan önce mutlaka suyun soğumasının beklenilmeli."