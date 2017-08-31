Güneş çarpmasından 7 adımda kurtulun: Bayram tatiliniz zehir olmasın



Sıcakların yol açtığı en tehlikeli sağlık problemlerinden biri olan güneş çarpması genellikle 60 yaş üstü yetişkinlerde ve çocuklarda, diyabet ile hipertansiyon gibi kronik hastalığı olan kişilerde görülse de, güneşe uzun süre maruz kalan herkes bu riskle karşı karşıya kalıyor. Genel vücut ağrısı, kas krampları, baş ağrısı, bulantı, baş dönmesi, karın ağrısı, bilinç bulanıklığı, halüsinasyon, bayılma ve kalpte ritim bozukluğu, güneş çarpmasının yol açtığı problemleri oluşturuyor.

Daha ciddi boyutlarda sıvı kaybı olduğunda ise acil müdahale edilmezse komaya, hatta ölüme dek varan sonuçlar gelişebiliyor. Bu nedenle aşırı sıcaklarda güneş çarpmasına karşı tedbirler almak yaşamsal öneme sahip.

Acıbadem Bakırköy Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tamer Çeviker güneş çarpmasından korunmanız için almanız gereken önlemleri anlattı, önemli önerilerde bulundu.

Bol bol sıvı tüketin

Güneş çarpmasından korunmak için bol sıvı tüketmeniz çok önemli. Bunun nedeni ise suyun insan vücudunun yüzde 60-80’ini oluşturması. Aşırı sıcaklarda vücutta terleme mekanizması bozuluyor, bunun sonucunda terleme ve buharlaşma yoluyla sıvı ile mineral kaybı oluyor. Vücut işlevini yerine getirmekte güçlük çekiyor ve ısısı 40 derecenin üzerine çıkabiliyor. Bol sıvı alarak terleme yoluyla kaybedilen sıvı ve mineralleri geri alabilirsiniz. Ayrıca vücut dinamizmini ve sıcaklığını korumuş olursunuz.En başta su olmak üzere; maden suyu, ayran ve soda sağlıklı alternatifler olacaktır.

Bu saatlerde dışarıya çıkmayın

Gündüz güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 10.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkmayın, eğer mecbursanız gölgeden yürümeye özen gösterin. Vücuttaki ısı dengesini korumak için eve döndüğünüzde vücudunuzun açıkta kalan bölümlerini ve koltuk altı, kollar, kasıklar, boyun ile yüzünüzü soğuk suyla yıkan.

Alkol, çay ve kahve içmeyin

Vücutta sıvı ihtiyacını arttıracak olan alkol ve çay ile kahve gibi kafein içeren içeceklerden kaçının.

Gözlük ve şapkasız olmaz

Dışarıya çıkarken geniş siperlikli şapka ve güneş gözlüğü kullanmak güneş ışınlarının vücuda değme yüzeyini azaltıp buharlaşmayı ve sıvı kaybını azaltıyor. Güneş gözlüğünün ultraviyole ışınlarından koruma özelliğine sahip olmasına mutlaka dikkat edin.

Günde 2-3 kez ılık suyla duş alın

Sık duş almak vücudun ısısını düşürüyor, terlemeyi azaltıyor, mineral ve tuz kaybını engelliyor, tansiyonu düzenliyor. Bu sayede güneş çarpmasından koruyor. Ayrıca terleme sonrasındaki kötü kokuları ve mantar oluşumunun önlüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tamer Çevikergün içinde en az 2-3 defa duş almanızın yarar sağlayacağını belirterek, “Ancak vücut ısısını hızlı düşüreceği ve yaz aylarında soğuk algınlığına neden olabileceği için soğuk suyla duş almaktan kaçının. Duş suyunun ılık olmasına da dikkat edin” diyor.

Pencerelere güneşlik takın

Yolculuk sırasında bol bol su tüketin, pencerelere güneşlik takın, iç ısıyı ılık tutacak derecede ayarlanmış klima kullanın. Klimanın filtre temizliğinin düzenli yapıldığından da emin olun.

Pamuklu ve açık renkli giysiler giyin

Güneş çarpmasından korunmak için pamuklu, ince, açık renkli ve bol giysileri tercih edin. Açık renkli giysiler sıcağı yansıtıyor, koyu renkli kıyafetler ise içine hapsediyor, bunun sonucunda da vücut sıcaklığını ve terlemeyi arttırıyor. Vücudu sıkan, sentetik kumaşlardan, naylon ve polyesterden yapılan giysilerden de kaçının. Bu giysiler vücudun havalanmasını önlüyor, ısı ile nemi tutuyor ve vücut sıcaklığını arttırıyor. Bu etkileriyle de güneş çarpmasına karşı hassasiyeti arttırıyor.