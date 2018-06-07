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Güneş gözlüğü ya da şapkasız evden çıkmayın!

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, yaz aylarında dünyaya ulaşan ultraviyole ışın miktarının kış mevsimine göre üç kat arttığını belirterek, "Gözlere ciddi zarar veren bu ışınlardan korunmak için ultraviyole koruyuculu gözlük ya da şapkadan vazgeçilmemeli" dedi.

Güneş gözlüğü ya da şapkasız evden çıkmayın!

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, yaz aylarında dünyaya ulaşan ultraviyole ışın miktarının kış mevsimine göre üç kat arttığını belirterek, "Gözlere ciddi zarar veren bu ışınlardan korunmak için ultraviyole koruyuculu gözlük ya da şapkadan vazgeçilmemeli" dedi.

07 Haziran 2018 Perşembe 10:27
Güneş gözlüğü ya da şapkasız evden çıkmayın!

Güneş gözlüğü ya da şapkasız evden çıkmayın!

Yaz mevsimiyle birlikte güneş de yüzünü göstermeye başladı. Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, yaz aylarında dünyaya ulaşan ultraviyole ışın miktarının kış mevsimine göre üç kat arttığını belirterek, "Gözlere ciddi zarar veren bu ışınlardan korunmak için ultraviyole koruyuculu gözlük ya da şapkadan vazgeçilmemeli" dedi.

Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, yaz aylarında göz sağlığını tehdit eden 'ultraviyole ışınlara' dikkat çekti. Yaz aylarında kış mevsimine oranla dünyaya üç kat fazla ultraviyole ışın düştüğünü belirten Usta, "Ultraviyole ışınların gözlerimiz üzerindeki olumsuz etkileri ve uzun yıllar içinde yaratabileceği hasar en az deri üzerindeki etkileri kadar ciddidir. Ultraviyole ışınlar vücudun diğer kısımlarında olduğu gibi göz kapaklarını kaplayan deride kanser oluşumuna, konjonktiva tabakasında kanser oluşumu ve piterjium olarak adlandırılan dejeneratif büyümeye, ciltteki güneş yanığının korneadaki (saydam tabaka) karşılığı olan ağrılı fotokeratite ve uzun dönemde kornea yüzeyinde bozulmaya sebep olabilir" dedi.

Görünmez tehlike: Ultraviyole ışınlar

Op. Dr. Burcu Usta Uslu, "Sürekli dış ortamda çalışanlar, refraktif cerrahi ya da katarakt cerrahisi geçirmiş olanlar ile retina hastalığı olanlar daha hassas gözlere sahip... Bunun yanında yaz mevsiminde daha çok zaman geçiren çocuklar da ultraviyole ışınların tehdidi altında bulunuyor. Şapka takarak ya da kaliteli bir güneş gözlüğü kullanarak güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kurtulabiliriz" dedi.

Op. Dr. Burcu Usta Uslu, gözlere zarar vermeyecek güneş gözlükleri konusunda ise şu önerilerde bulundu:

  • Bir gözlüğün ultraviyole koruyucu özelliği taşıması, pahalı olduğu anlamına gelmiyor. Ayrıca gözlük camlarının renginin koyuluğu da ultraviyole özelliği arasında da ilişki bulunmuyor.
  • Numaralı saydam gözlük camlarının büyük çoğunluğu da ultraviyole ışınları süzme özelliğini taşıyor.
  • Gözlük satın alırken kontrol edilmesi gereken en önemli nokta; üretici firmanın ultraviyole ışınlara karşı koruyuculuk değerleri... İyi kalitede güneş gözlüklerinin çoğu ultraviyole ışınların yüzde 95 ile yüzde 99'unu süzer.
  • Gökyüzünden gözlere ulaşan ışınlar kadar, çevreden de büyük miktarda ışın yansır. Bu nedenle yanları kapalı ve yüzü saran güneş gözlükleri, ışınları engellemede daha sağlıklıdır.
  • Kontakt lenslerin çoğunluğu ultraviyoleyi süzer. Ancak sadece kapladıkları kornea tabakası ve gözün iç yapılarını koruyan lensler, konjonktiva ve göz kapaklarının ışınlardan etkilenmesine engel olamaz. Bu yüzden kontakt lens kullanıcıları da güneş gözlüğü takmalıdır.
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