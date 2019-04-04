Güzel Diyet Listesi Uygulaması

Kilo vermek, sağlıklı şekilde beslenmek günümüzde insanının en önemli takıntıları haline gelmektedir. Teknolojide her konuda olduğu gibi bu anlamda da yardımcı olmaktadır.

Kilo kontrolü ve motivasyon anlamında da zorlanıyorsanız güzel diyet listesi uygulamaları ile beraber bunların tamamını ve daha fazlasını yapmanızı sağlamaktadır. Kişisel olarak hazırlanan diyet asistanınız olacak olan güzel diyet listesi çeşitlilik göstermektedir. Bu yazımızda sizlere Android ve iOS için en iyi güzel diyet listesi tanıtacağız.

Dilerseniz normal bir diyet listesi hakkında temel bilgiler öğrenmek ve canlı sohbet ile diyetisyenlerden destek almak için bu sayfayı inceleyebilirsiniz. https://www.diyetseti.com/diyet-listesi

MyFitnessPal

My Fitness Pal uygulamaları en çok kullanılan uygulamalar arasındadır. 5 milyondan fazla gıda ve besin kalori değerleri bu uygulama içerisinde yer almaktadır. Yaşınızı, boyunuzu ve ağırlığınızı girerek, hedeflediğiniz kiloyu belirtebilirsiniz. Yazılım konusunda sizler için haftalık bir program hazırlanmakta ve her gün ne kadar kalori alçağınızı söylemektedir.

Diet Point – Weight Loss

Uygulayacak güzel diyet listesi bulmakta zorluk çekiyorsanız, Weight Loss uygulamasından yararlanabilirsiniz. Yazılım içerisinde, 130 farklı güzel diyet listesi yer almakta ve kişisel bilgileriniz ile hedeflemiş olduğu kiloyu giriş yaptıktan sonra, sizlere her zaman en uygun program tavsiye edilmektedir. Bu program konusunda alışveriş listesi bir araya getirerek, günün hangi saatinde ne yemeniz gerektiği de yazılım tarafından bildirilmektedir. Uygulama sık sık size bildirim yaparak sizleri bilgilendirmektedir.

Weight Watchers

Weight Watchers uygulaması güzel diyet listesi arasında yer almaktadır. Bu tür bir yazılımdan bekleyebileceğiniz her şeyi içermektedir. Kişisel bir güzel diyet listesi tavsiyeleri, günlük kilo takibi ve kalori hesabı yapmanızı sağlamaktadır. Sizde bir gıdanın barkodunu okumaya sunarak, diyetinize uygun şekilde yer alıp almadığını görebilirsiniz. Tüm bu özellikler sizlere buradan ücretsiz olarak kullanılmaktadır. Premium üyelik konusunda ise, yazılımın internet adresinde size özel bir sayfaya ve diğer kullanıcıların paylaşım gerçekleştirdiği bir platforma erişebilirsiniz. Sizlere gerçek bir diyetisyene istediğiniz zaman ulaşarak soru sorabileceğiniz paketler yer almaktadır.

My Diet Coach – Weight Loss

My Diet Coach uygulaması güzel diyet listesi motivasyon eksikliği problemi yaşayanlar konusunda hazırlanan ve özellikle kadınlara hitap etmektedir. Puan bazlı ortaya çıkan sistemler kullanıyor ve yapmak istediğiniz her sağlıklı eylemlerde bir deneyim puanı verilmektedir. Farklı animasyonlar kullanılarak kilo kaybınızı görsel şekilde takip edebilmenizi sağlamaktadır. Uygulama sizlere sık sık hatırlatmalar göndermekte ve elbisenin üzerinizde kilo vermiş halinizde ne şekilde duracağını dahi göstermektedir. Ücretli sürüm uygulamasında, sanal görüntünüz üzerinde daha fazla sayıda elbise deneyebilir ve puan kazanabilirsiniz.

Bu makalemizi de inceleyerek diyet yemekleri hakkında güzel bilgiler edinebilirsiniz : https://www.diyetseti.com/diyet-yemekleri Mutlu Günler Dileriz...