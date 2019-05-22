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Güzellik uğruna 22 kez bıçak altına yatan kadından tavsiyeler..

Güllü Köse, Türkiye'nin en ünlü sahte estetik doktoru kurbanı. Dudaklarına içeriği bilinmeyen bir madde ile sahte dolgu yapıldıktan sonra bütün Türkiye onu tanıdı, ama estetik serisi bir türlü bitmedi. 

Güzellik uğruna 22 kez bıçak altına yatan kadından tavsiyeler..

Güllü Köse, Türkiye'nin en ünlü sahte estetik doktoru kurbanı. Dudaklarına içeriği bilinmeyen bir madde ile sahte dolgu yapıldıktan sonra bütün Türkiye onu tanıdı, ama estetik serisi bir türlü bitmedi. 

22 Mayıs 2019 Çarşamba 12:33
Güzellik uğruna 22 kez bıçak altına yatan kadından tavsiyeler..

Güzellik uğruna 22 kez bıçak altına yatan kadından tavsiyeler..


Türkiye Güllü Köse'yi sahte doktora yaptırdığı ilk estetik operasyonuyla tanıdı. Güzelliği'ne rağmen para harcayıp dudak dolgusu yaptırmak isterken sahte doktor tarafından ölümün eşiğine getirilen talihsiz kadın, iki yıllık süre içerisinde hızını alamadı tam 22 ayrı estetik daha yaptırdı. Köse deyim yerindeyse, ameliyatlar öncesi profesyonel güzellik rehberi. Hastaneler, fiyatları, uzman doktorlar, operasyonlar sonrası muhtemel sorunlar konusunda sosyal medya hesabından, akıllara takılan tüm sorulara cevap veriyor.

BÜTÜN AMELİYATLARINI SOSYAL MEDYADA ANLATTI

Güllü Köse, güzellik macerasında tüm deneyimlerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle günü gününe paylaştı. 17. estetik operasyonuna kadar 100 bin liraya yakın bir harcama yapan Güllü Köse isimli genç kadın bu kez kalıcı makyajını lazerle sildirirken kaş derisi yandı ve 22'nci kez ameliyat masasına yattı. 

Adana'da 2 yıl önce sahte doktora yaptırdığı dudak dolgusu nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen güzellik merkezi işletmecisi Güllü Köse (34), kalça, göğüs, bacak, ince bel estetiklerinin ardından bu defa kalıcı makyajını lazerle sildirirken kaş derisinin yanması nedeniyle 22'nci kez estetik ameliyatı oldu. Kaş estetiğiyle aynı anda yanaklarını da incelten Köse, "İnsanlara bu konuda ilham olmayı seviyorum" dedi.

Halen Adana'da yaşayan 34 yaşındaki Güllü Köse 2 çocuk annesidir. Köse, Geçtiğimiz aylarda kalça, göğüs, bacak, ince bel operasyonları geçiren Güllü Köse, kaş estetiği için bıçak altına yattı. Samsun'daki özel bir klinikte ameliyat olan Köse, kaş estetiğiyle aynı anda bişektomi (yanak inceltme) estetiği de yaptırdı. 20'li yaşlarının başında doğum yaptıktan sonra 105 kiloya kadar çıkınca diyet yaparak 6 ayda tam 46 kilo veren Güllü Köse, son 10 yılına 22 estetik operasyon sığdırdı. Köse, ameliyat öncesi ve sonrasında sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla takipçilerini de bilgilendirirken, benzer operasyonlara hazırlanan genç kadınlara rehberlik yapıyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
GüzellikEstetikEstetik OperasyonuDolguDudak Dolgusu
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