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Haftada 1 kilo verdiren sağlıklı diyet!

Fazla kilolarınıza bir de yaz aylarında açık büfe, toplantılar, atıştırmalıklar derken yenileri mi eklendi? Şimdi onlardan nasıl kurtulacağınızı düşünüyor, ne giyseniz yakıştıramıyor, kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. 

Haftada 1 kilo verdiren sağlıklı diyet!

Fazla kilolarınıza bir de yaz aylarında açık büfe, toplantılar, atıştırmalıklar derken yenileri mi eklendi? Şimdi onlardan nasıl kurtulacağınızı düşünüyor, ne giyseniz yakıştıramıyor, kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. 

18 Eylül 2018 Salı 09:10
Haftada 1 kilo verdiren sağlıklı diyet!

Haftada 1 kilo verdiren sağlıklı diyet!


Aman dikkat! Şok diyetler uygulayarak sağlığınızı riske atmayın. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman "Normal bir metabolizma haftada en fazla 1 kilo yağdan veriyor. Daha fazlası vücuttaki su ve kas kitlesinden kaybediliyor" uyarısında bulunuyor.

Ayrıca kısıtlı diyetlerin sonunun hep hüsran olduğunu, çünkü bu diyetlerle kaybedilen su kitlesinin diyet sonlandığında hızla geri geldiğini belirten Nur Ecem Baydı Ozman, kilo yağdan kaybedildiğinde ise fazla kiloların geri gelme riskinin çok azaldığını söylüyor. Nur Ecem Baydı Ozman sağlıklı bir şekilde haftada 1 kilo verdiren diyet için 5 etkili öneride bulundu.

Öğün atlamayın

Belki de en sık yapılan hata daha az yemiş olmak için öğün atlıyor olmak. Öğün atladığınızda iştahınızı kontrol edemezsiniz ve kendinizi sürekli buzdolabının önünde bulursunuz. Onun yerine vakitli bir şekilde öğünlerinizi tüketin. Aç kalarak ya da metabolizmanızın gereksiniminden daha az bir kalori tüketerek kilo vermeye çalışıyorsanız yağ yerine kas da kaybediyor olabilirsiniz. Çünkü metabolizma kıtlık halinde sadece yağlarını değil kaslarını da enerji kaynağı olarak kullanmaya başlıyor. Bu nedenle herkesin mutlaka 3 ana öğün yapması, gereksinime göre de 1 ila 3 arasında ara öğün eklemesi gerekiyor.

Tok tutan yiyecekleri tercih edin

Öğünlerinizde mutlaka et, tavuk, balık, yoğurt gibi protein kaynaklarına yer açın. Çünkü proteinler hem uzun süre tokluk sağlıyor hem de termik etkileri sayesinde vücutta sindirilirken vücuda ekstra kalori yaktırıyor. Ara öğünlerde süt, yoğurt tercih etmeniz veya meyvenizin yanına süt, yoğurt eklemeniz de tok tutucu etkiye sahip olduğundan yağ yakımına destek oluyor. Yetişkin bir kişinin günde 200 ml.lik 2 su bardağı kadar süt veya yoğurt tüketmesi yeterli. Ayrıca pirinç pilavı ve makarna yerine bulgur, tam buğday ekmeği tercih ederek de tokluk sürenizi uzatabilirsiniz.

Her öğünde çiğ sebzelere yer verin

Domates, salatalık, marul, roka gibi sebzelerin su oranları yüksek ve kalorileri de yok denecek kadar az. Posa içeriklerinin de yüksek olması sayesinde hem uzun süre tokluk sağlıyorlar hem de kabızlığa iyi geliyor ve kilo vermenize destek oluyorlar. Çünkü kabızlık problemi kilo verme hızını düşüren bir etmen.

Beslenmenizde kompleks karbonhidratlara yer verin

Karbonhidrat meyvede, tahıllarda, kuru baklagillerde bulunan bir besin ögesi ve vücudumuz için ilk enerji kaynağı. Birçok kişi kilo almaktan endişe ettiği için karbonhidrat tüketimini sınırlandırıyor. Oysa karbonhidrattan kısıtlı diyetlerde yağ kaybı yaşanırken kas ve su kayıpları da meydana geliyor. Bu nedenle yağdan kilo vermek için kan şeker hızını yavaş yükselten bulgur, tam buğday ekmeği veya çorba gibi kaynaklara mutlaka yer vermek gerekiyor.

Bol su tüketin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman "Vücudumuzun yüzde 60'ı sudan oluşur. Vücudumuzdaki tüm sistemler suya bağımlıdır ve eksikliğinde birçok problem görülebilmektedir. Su tüketmenin yağ yakımına doğrudan bir etkisi olmamasına rağmen, yeteri kadar su tüketmek kilo verme sürecini hızlandırır. Bunun nedeni bağırsakların çalışmasını sağlayarak kabızlığı önlemesi, midede hacim yaratarak tokluk sağlaması gibi yollarla kilo verme sürecine olumlu etkide bulunmasıdır" diyor.

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