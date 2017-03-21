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21 Mart 2017 Salı 09:31

Hazır dönerle yemek tarifi ; Çocuklar bu tadı çok sevecek

Evinizde döner yemekleri hazırlamak, sofranıza en ekonomik yolla lezzet katmak ister misiniz. Hazır dönerlerden en ekonomik lezzetler haberin devamında.

Hazır dönerle yemek tarifi ; Çocuklar bu tadı çok sevecek
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Hazır dönerle yemek tarifi ; Çocuklar bu tadı çok sevecek, Hazır dönerle yapılabilecek lezzetli yemekler


Evde çocuklarınız için hazırlayacağınız lezzetli döner yemekleri ile hem çocuklarınızın hem de sevdiklerinizin gönlünü fethedin. İster plav üstü döner, isterseniz, bol tereyağlı soslu iskender.. Çeşit çeşit döner yemeklerinde kullanabileceğiniz hazır döner paketleri ile, mutfağınızda lezzet fırtınası estirebilir.

DANA BUT PİŞMİŞ DÖNERLE İSKENDER

Marketlerde satılar hazır Döner'in evde güvenle tüketilen ürünlerinden Dana But Pişmiş Döner paketi ile çocuklarınıza Bursa'nın meşhur İskender Kebabı kadar lezzetli yemeklerinden yapabilirsiniz. Bunun için tost makinasında ısıtılmış ince ekmek dilimlerini önceden hazır etmelisiniz. Domates sosunu terayağ ile birlikte nane ve kekik atarak tavada erdirene kadar karıştırın, daha önce tavada çevirdiğiniz dönerlerin üzeri, ısıtılmış ekmek dilimlerine bolca serpelim. Ardından kayık tabak çevresine yetire kadar yoğurt dökelim, tavadaki bol tereyağlı sosumuzu dönerin üzerine bir güzel süsleyerek serpelim.
Ev yapımı iskenderimiz hazır. Üstelik annelerin maharetli ellerinden çocukların tabağında..
Afiyet olsun..

DANA KIYMA PİŞMİŞ DÖNERLE TOST MUCİZESİ

Anneler, babalar evde hazır dana etinden üretilen pişmiş döneri ile tost makinasında harika lezzetler ortaya çıkarabilirsiniz. Bunun için yarım ekmeği önceden tost makinasında yeterince ısıtmak kafi gelir. İkinci aşamada dönerimizi ekmeğin yarım kısmına bolca serpiştirelim. İyice kızgınlaşan makinamızda bir dakika kadar bastırdıktan sonra üzerine ince dilimlenmiş domateslerimizi serpiştirelim. Dileyen domates üzerine ince kesilmiş yeşil biber, hatta mor soğan da serpebilir, döner ekmeğimizi 30 saniye kadar yüksek ısıda beklettikten sonra soğumadan servise verebiliriz...

Afiyet olsun...

PİLAV ÜSTÜ DÖNER İÇİN DANA KOL KARIŞIK PİŞMİŞ DÖNER İDEAL

Çocukların vazgeçilmezi pilav üstü döner ve tabi yanında ayran. Bunun için  hazır dönerlerin dana kol karışık hazır pişmiş döneri ideal. İsten az tereyağlı tavada, dilerseniz yağsız tavada kızartacağımız döneri, öncedeh pişirilmiş pilavın üstünde güvenle servis edebilirsiniz. Kekikli döner çocuklarda iştah açacağından son derece sağlıklıdır. Gözünüz göre göre, gelişme çağındaki çocuklarınıza güvenle yedirebileceğiniz döner hem enerji deposu hem de son derece sağlıklıdır. Öğle ve akşam yemeklerinde pilav üstü döner hazırlamak hem kolay, hem de öğün atlamış pilavlar için ideal tasarruf yöntemidir.
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