Hızlı yeme alışkanlığına karşı 9 öneri

Hızlı yemek yeme alışkanlığı, başta mide ve bağırsak hastalıkları olmak üzere, yaşam kalitesini önemli oranda etkileyen sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Yemeği belirli bir hızda ve sindirerek tüketmek ise keyifle yenen sofradan kalkarken vücuda sağlık kazandırıyor. Memorial Dicle Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Uz. Dr. Remzi Beştaş, hızlı yemek yeme alışkanlığına karşı sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.

Sindirim ağızda başlar

Sindirim, genel algının aksine mide de değil ağızda başlar. Ağızda çiğnenen besin maddeleri daha küçük parçalara bölünür, yüzeyi genişler ve ağız salgısı (tükürük) ile karışır. Tükürükte bulunan enzimler, sindirime yardımcı olur ve besin maddeleri mide sindirimi için daha hazır hale gelir. Hızlı yemek yeme sonucunda besin maddeleri mideye tam sindirilmemiş bir halde ve daha büyük lokmalar halinde ulaşır. Besinler sindirim için hazır olmadığından da mide daha fazla efor harcar, yorulur ve beraberinde de hazımsızlık, dolgunluk hissi, yanma, şişkinlik ve ağrı gibi şikayetler ortaya çıkar.



Hızlı yemek doyma duygusunu ortadan kaldırır.

Mide ve beyin senkronize çalışmaktadır. Bu nedenle yemek yerken alınan bir lokmanın mide tarafından karşılanması ve uyarının beyne gidip doyma merkezini uyarması ortalama 20 dakika sürer. Vakit kazanmak için hızla yenilen bir yemek, beynin doyma merkezini geç uyarır ve beyne doyma ile ilgili mesajı da geç ulaştırır. Bu davranış bir alışkanlık haline geldiğinde ise doyma merkezi uyarılmadığından daha fazla yemek yenmiş olur. Hızlı yemek yeme bir süre sonra kronik hale geldiğinde obezite ve metabolik sendrom gelişimine yatkınlığı artırır. Aşırı kilo da diyabet ve kalp-damar hastalıkları ve inme gibi önemli sorunlara davetiye çıkarır.



Yemeksonrası yürüyüş hazmı kolaylaştırır

Besinlerin yavaş yavaş ve sindirilerek yeme alışkanlığının toplum tarafından kazanılması çok önemlidir. Çünkü sağlıklı bir yaşamın başka bir anahtarı,ne tüketildiği kadar nasıl ve ne şekilde tüketildiğinde de gizlidir. Yemek sonrası aktivite de sağlık için gereklidir. Akşam vakitlerinde yapılan yürüyüşler midenin hazmını kolaylaştırır, böylelikle besinler daha hızlı bir şekilde çözülür.

Yavaş yemek yeme vücuda sağlık kazandırır!

Yavaş yenilen yemek sayesinde mide de yanma, ekşime, dolgunluk hissi oluşma riski en aza iner. Bu da yemeği daha keyifli hale getirir, besinlerden tat almayı sağlar.

Yavaş yeme ve besinlerin iyi çiğnenmesi ile sindirim ve besinlerin emilimi artar.

Besinlerin iyi çiğnenmesi, özellikle pişmemiş çeşitli meyve ve sebzelerin sindirimi için oldukça önemlidir.

Yavaş yemek yeme alışkanlığı kazanmak için öneriler...

Hızlı yemek yeme alışkanlığını bir anda değiştirmek mümkün değildir. Fakat yemek yeme süresini uzatmak için bazı önerilere uymak yararlı olabilir.

Yemek yerken;

1.Beslenme ortamınızın rahat olmasına dikkat edin

2.Ara öğünler ile açlığınızı dengeleyin.

3.Yemeklerinizin çok sıcak olmamasına dikkat edin.

4.Yemek yerken sohbet edin.

5.Her lokmada çatalı, bıçağı ya da kaşığı elinizden bırakıp diğer lokmada tekrar alın.

6.Loş ışıkta ve televizyon izlerken yemek yemeyin.

7.Çiğnemek için uzun süre harcamanızı gerektiren yüksek lifli besinleri seçin.

8.Stresli iken yemek yemeyin.

9.Yemek partnerinizi doğru seçin; yavaş yemek yiyenlerle sofraya oturun ve onlara ayak uydurun.