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İlaç bulamama korkusu 'stok' yaptırıyor

Sağlık Bakanlığı, meme kanseri ilacının piyasada bulunamadığı iddiaları üzerine harekete geçerek, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki 31 eczanede denetim yaptı. Hastaların 'ilacı bulamayacağım' korkusuyla stok yaptıkları belirlendi.

İlaç bulamama korkusu 'stok' yaptırıyor

Sağlık Bakanlığı, meme kanseri ilacının piyasada bulunamadığı iddiaları üzerine harekete geçerek, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki 31 eczanede denetim yaptı. Hastaların 'ilacı bulamayacağım' korkusuyla stok yaptıkları belirlendi.

06 Eylül 2017 Çarşamba 17:08
İlaç bulamama korkusu 'stok' yaptırıyor

ANKARA (AA) - Duygu Yener - Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, meme kanseri ilacının piyasada bulunamadığı iddiaları üzerine harekete geçerek, 31 eczaneyi denetledi.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu denetim elemanları, İlaç Takip Sistemi (İTS) verilerini mercek altına alarak, meme kanseri ilacının çok sayıda bulunduğu eczaneleri tespit etti ve ilk etapta Ankara, İstanbul ve İzmir'deki 31 eczanede denetim yaptı.

Denetimlerde özellikle İstanbul ve İzmir'de faaliyet gösteren eczanelerin meme kanseri ilacını reçetesiz olarak ya da İTS bildirimi yapmadan "elden" sattıkları belirlendi.

Ankara'daki bazı eczanelerin stoklarının ise İTS ile uyumlu olmadığı, İTS verilerinde daha az ilaç olduğu bilgisi yer almasına rağmen stoklarında daha fazla sayıda ilaç bulunduğu tespit edildi.

Başkentteki bir eczanenin de ecza deposundan aldığı yüzlerce kutu ilacı, toptan satışla İstanbul'a gönderdiği ortaya çıktı.

Meme kanseri ilacını reçetesiz satan eczacıların gerekçe olarak "hastaların baskısı"nı gösterdikleri, hastaların ise "ilacı bulamayacağım" korkusuyla stok yaptıkları belirlendi.

Denetimler sonucu meme kanseri ilacını reçetesiz satan ya da İTS stok bildirimi yapmadığı tespit edilen eczacılar hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

2018'de Türkiye'de üretilecek

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, verilen izinler kapsamında 113 bin kutu meme kanseri ilacı ithal edildi. Yıl sonuna kadar da yaklaşık 259 bin kutu ilaç daha ithal edilecek.

Bu ay içerisinde meme kanseri hastalarının aylık ihtiyacının yaklaşık 2 katı olan 95 bin kutu ilaç Türkiye'ye gelecek. 2018 yılında ise ilacın Türkiye'de üretimine başlanacak.

Anahtar Kelimeler:
IlaçMeme KanseriSağlık Bakanlığı
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