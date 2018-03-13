Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
sağanak
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
118237
ALTIN
164.638
DOLAR
3.8646
STERLİN
5.3852
EURO
4.7776
Beşiktaş Avrupa kupalarında 204. maçına çıkıyor
Beşiktaş Avrupa kupalarında 204. maçına...
Beşiktaş'ın kozu Talisca
Beşiktaş'ın kozu Talisca
Trabzonspor'da Burak Yılmaz güvencesi
Trabzonspor'da Burak Yılmaz güvencesi
Galatasaray Kadıköy'de 18 yıldır kazanamıyor
Galatasaray Kadıköy'de 18 yıldır kazanamıyor
Trail Blazers'tan 10 maçlık seri
Trail Blazers'tan 10 maçlık seri

"İyi çiğnemek, sindirim hastalıklarından korur"

- Medicana International İstanbul Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Karabulut: - "Besinler ağızda ne kadar iyi çiğnenirse sindirim sistemini o kadar az yorar. İyi çiğnemek, sindirim hastalıklarından korur"

"İyi çiğnemek, sindirim hastalıklarından korur"

- Medicana International İstanbul Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Karabulut: - "Besinler ağızda ne kadar iyi çiğnenirse sindirim sistemini o kadar az yorar. İyi çiğnemek, sindirim hastalıklarından korur"

13 Mart 2018 Salı 16:04

İSTANBUL (AA) - Medicana International İstanbul Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Laika Karabulut, "Besinler ağızda ne kadar iyi çiğnenirse sindirim sistemini o kadar az yorar. İyi çiğnemek, sindirim hastalıklarından korur." ifadelerini kullandı.

Karabulut, sindirim rahatsızlıklarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yenilen gıdaların çiğneyip yutulduğu andan başlayan sürece "sindirim" denildiğini aktardı.

Gıdaların parçalanması, en küçük elementlere bölünmesi, arda kalanların makat yoluyla dışarı çıkarılmasına kadar geçen sürecin sindirim olduğunu belirten Karabulut, alınan gıdaların faydalarını toparlayarak enzimatik olaylardan sonra, gıdaların parçalanmasının ardından kalanların çıkarıldığı anda o öğünün sindiriminin bittiğini bildirdi.

Karabulut, "Sindirim rahatsızlıkları deyince, ağızdan başlayan ve makata kadar devam eden bu büyük sistem yaklaşık 6-7 metredir. Sistemin büyüklüğünü düşünürseniz, her organın kendi hastalıklarına dair rahatsızlıklar olabiliyor. Düzgün beslenmemek ana nedenlerden biri... Öğünlere ve yediğimiz gıdaların özelliklerine dikkat etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.


- "En az 20 kere çiğnemeyi alışkanlık haline getirmeliyiz"


Midenin, en sık karşılaştıkları sorun olduğunu belirten Karabulut, "Midenin yaptığı iş çok önemli. Farkına varmadan midemize saygısız davranıyoruz. İyi çiğnemiyoruz. Sağlıklı bir insan karbonhidratını, proteinini ve yağını dengeli almak zorunda. Bu gıdaların mide içerisinde öğütülüp atılma süreleri de farklı. Mide aynı zamanda strese karşı kramp tarzında cevaplar verebilme özelliğine sahip. Besinler çok iyi çiğnenmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Karabulut, iyi çiğnemenin sindirim hastalıklarından koruduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İyi çiğnemek fazla iştahı kontrol altına alır. Besinler ağızda ne kadar iyi çiğnenirse sindirim sistemini o kadar az yorar. İyi çiğnemek, sindirim hastalıklarından korur. Özellikle ülser ve reflü hastalığı olanlar besini daha fazla çiğnemeli. Bu durum kabızlık, şişkinlik ve gaz problemlerinde de azalmaya neden olacaktır. Çalışan insan hızlı yiyerek zaman kazandığını düşünür ama diğer yandan iyi çiğnenmemiş besinlerin emilimi daha zor olacağından besinsel ihtiyaçlarını karşılayamaz. Bu da enerji ve verimliliğinizi düşürür. Muhakkak yemek yemeye ve yerken de en az 20 kere çiğnemeyi alışkanlık haline getirmeliyiz."

Laika Karabulut, bu rahatsızlıkların kesin tedavisinin olduğunu da belirtti.



Anahtar Kelimeler:
Laika KarabulutMedicana InternationalSindirimSindirim Hastalıkları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
30 ülkeden 'geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
30 ülkeden 'geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
Türkiye'nin ilk 'sinir taşıma' ameliyatıyla sesine kavuştu
Türkiye'nin ilk 'sinir taşıma' ameliyatıyla sesine kavuştu
Tv programları nedeniyle babalık testi yaptıranların sayısı arttı
Tv programları nedeniyle babalık testi yaptıranların sayısı arttı
Çocukların sağlıklı beslenmeleri için bulgur yemeleri şart
Çocukların sağlıklı beslenmeleri için bulgur yemeleri şart
İmparator ailesi için üretilen beyaz çayın faydaları   
İmparator ailesi için üretilen beyaz çayın faydaları   
Şeker hastalarına ve diyet yapanlara sağlıklı şeker ksilitol
Şeker hastalarına ve diyet yapanlara sağlıklı şeker ksilitol
Doktorun 'Acil' refleksi; Zamana karşı yarıştı
Doktorun 'Acil' refleksi; Zamana karşı yarıştı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim