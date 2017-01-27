Sağlık:
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27 Ocak 2017 Cuma 14:12

Kadıköy Şifa Hastanesi kapanıyor

 Kadıköy semtinin simgesi haline gelen Kadıköy Şifa Hastanesi kapanıyor.

Kadıköy Şifa Hastanesi kapanıyor
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Kadıköy Şifa Hastanesi kapanıyor
   Kadıköy semtinin simgesi haline gelen Kadıköy Şifa Hastanesi kapanıyor.Bir sğre önce Florence Nightingale bünyesine geçen hastanenin doktorlarının bir bölümü Ataşehir'deki Şifa Hastanesi'ne,bir bölümü ise Kızıltoprak'ta bulunan Florence Nightingale Hastanesi'nde görev yapacaklar.
Kadıköy’ün simge kurumlarından, Caferağa Mahallesi’nde bulunan Kadıköy Şifa Hastanesi kapanıyor. Florence Nightingale bünyesine giren hastanenin doktorlarının bir bölümü Ataşehir’deki Şifa Hastanesi’nde, bir bölümü ise Kızıltoprak’ta bulunan Florence Nightingale Hastanesi’nde görev yapacak.
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Kadıköy şifa HastanesiKapanıyor
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