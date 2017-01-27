Kadıköy Şifa Hastanesi kapanıyor

Kadıköy semtinin simgesi haline gelen Kadıköy Şifa Hastanesi kapanıyor.Bir sğre önce Florence Nightingale bünyesine geçen hastanenin doktorlarının bir bölümü Ataşehir'deki Şifa Hastanesi'ne,bir bölümü ise Kızıltoprak'ta bulunan Florence Nightingale Hastanesi'nde görev yapacaklar.Kadıköy’ün simge kurumlarından, Caferağa Mahallesi’nde bulunan Kadıköy Şifa Hastanesi kapanıyor. Florence Nightingale bünyesine giren hastanenin doktorlarının bir bölümü Ataşehir’deki Şifa Hastanesi’nde, bir bölümü ise Kızıltoprak’ta bulunan Florence Nightingale Hastanesi’nde görev yapacak.