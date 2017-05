Kalp naklinde 'Yapay' umut: Kalp nakli yaşatıyor

Kalp naklinde 'Yapay' umut: Kalp nakli ya da yapay kalp yaşatıyor

Uzmanlık alanınız olan yapay kalpten bahseder misiniz?

YAPAY KALP NASIL ÇALIŞIR

Peki, Türkiye’de ne aşamada?

ÖN KOŞUL ORGAN BAĞIŞI

-Hocam sizce sorun Türkiye’de insanların organ nakline sıcak bakmaması mı?

Devlet kalp nakli ve bilimsel aşamalarda destek sağlamıyor mu?

-Biraz da araştırma alanınız olan ‘Yapay Kalp’ten bahsedelim…

YAPAY KALBİN AVANTAJLARI VAR

ÖNCELİK YAPAY KALPTEN YANA

Prof.Dr. Süha Küçüksu kimdir?

Söz konusu bir organımız ise durum daha da zor. Bu organ kalp gibi hayati bir öneme sahipse durum daha da ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Türkiye'de kalp nakli konusunda gerekli teknik altyapı ne durumda?nakli mümkün mü? Bu soruların cevaplarını Gebze Medical Park Kalp Nakli Uzmanı'dan aldık., organ bağışı bekleyen, binlerce acil hasta için bir umut olarak ortaya çıktı. Türkiye'de yapay kalp konusunda ilk uzman cerrahlardan biri debu konuda ülkemizde gelinen son noktayı anlattı,Yapay kalp şöyle bir şey; kalp ameliyatları yapılır hale geldiği 1950’lerden itibaren, birplanı olarak her zaman geliştirilmeye çalışmış bir sistemdir. Bugün geldiğimiz noktada bu alanda çok büyük gelişmeler var. Bugün insan vücudunda bir organın yapayı sadece kalpte yapılabiliyor.Organ anlamında yapılan tek yapay nakil kalptir. Bugün bir yapay karaciğer yapay böbrek yoktur. Dolayısıyla burada son yıllarda biyomedikal teknolojinin gelişmesi büyük rol oynamıştır bu sayede kalbin tamamının yada bir kısmının bazı biyomedikal cihazlarla replasman olayıdır. Bunun iki tipi var. Bir tanesi; ‘kalbin sol pompa odacığının görevini üstlenen bölümün değiştirildiği minyatür yapay pompalardır. İkincisi ise; kalbin tamamının hastanın vücudundan çıkartılıp değiştirildiği yerine tam anlamıyla sağ ve sol kalp kombinli kalp takıldığı uygulamalarıdır.Birinci uygulamada ana pompa odacığında, o bölümün yerine çalışan bir cihaz takıyoruz ama hastalık çok ilerlemiş ise ikinci yöntemi uyguluyoruz. O da kalbin tamamını hem sağ hem sol karıncıklarını içeren bir değiştirme operasyonu. Bu yöntemle hastaların %90’ınında minyatür küçük pompalarla kalp yetersizliğini tedavi edebiliyoruz.Türkiye’de ilk kalp nakli 1968 yılındatarafından yapıldı. Dünya’da da 86. vakaıdır bu. Dünyada da ilk defa 1967 yılındaGüney Afrika’da ilk kalp naklini yapmış ve bir çığır açmıştır.Şimdi ordan Türkiye’ye gelirsek, 1970’lerde kalp nakli uzun bir dönem yapılmadı. Hastaların nakilden kısa bir süre sonra ölmeleri bu kesintide çok etkili oldu. İlk nakilden sonra, Kemal Beyazıt ardındangibi önemli cerrahlar bu ameliyatı yaptı. Ancak hastalar ölünce 1989’a kadar hiç operasyon yapılmadı.80’lerde Siplosforil ilacının bulunması bir dönüm noktası oldu. Bu ilaç naklin yan etkilerini azaltıyor ve nakil yapılan hastaların uzun bir süre yalamasına olanak sağlıyordu. 80’lerde tekrar kalp nakli, böbrek nakli yapılmaya başlandı. Ancak Türkiye hep 10 yıl geriden gitti. Kalp nakli yapılabilmesi için olmazsa olmaz koşul organ bağışıdır. İşte Türkiye’nin sıkıntısı burada.Türkiye’de insanların çoğu aslında organ nakline sıcak bakıyor sorun sağlık sektöründe. Bir organ ayaküstü istenmez insanlardan. Bir defa o hasta için her şeyin yapıldığından tıbben emin olmak gerekir ki organlarını size versinler. O insanların Transplant koordinatörlerinin odasında bir çay kahve içip bu işten tıbben emin olmaları gerekir ondan sonra insanlara anlattığınız zaman isterse en dindarı olsun ister en entelektüeli olsun hepsi bir noktadan sonra %90 olumlu bakıyor. Ha olumlu bakmayanlar var yaşamadık mı yaşadık! Şeyhime, hocama soracağım diyenler var ama 100 tane de 3 tür 5 tir.Türkiye’de 1989’dan sonra yapılan kalp nakli sayısı 700 civarındadır. Yılda 60,70 kalp nakli 10 merkezde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere yapılabilmektedir. Bu rakamlar çok düşük rakamlardır aslında hatta dünyanın en düşük istatistiklerinden birisidir.Tabi şimdi sıfırdan geldiğimiz zaman ortaya konan desteği önemli buluyoruz ama yeterli değil. Devlet kalp nakline iyi destek vermiyor ben kurduğum kalp nakli merkezini kapattım. 4 yıl işletebildim. Özel hastane içinde kurduğumuz için merkezi hastane yönetimi ancak dayanabildi. Biz devletin verdiği paralarla rekabet edemiyoruz.Amerika da mesela bugün 200 bin dolar civarıdır kalp naklinin bedeli, medicare sistemden ödediği rakam. Aşağı yukarı 500-600 bin lira. Türkiye’de bu 80 bin TL. Bizde Amerika’dakiyle aynı kalp naklini yapıyoruz aynı ilaçları kullanıyoruz aynı hastaya aylarca bakıyoruz. Neticede sağlık ekonomisi bu…Biz bir insan için bu kadar para harcarsak mantığıyla gidenler var. Politikacılar buna çözüm bulmalı ben bakan oldum diye ortalarda dolaşmakla olmaz.Yapay kalp normal kalpten daha değerli hale geldi, kalp naklinin önüne geçiyor. Neden? Çünkü 3000 kişi kalp bekliyor Türkiye’de 60 tanesine kalp bulabiliyoruz geri kalan 2 bin küsur insan ölüyor. Bakanlığa sorarsan bizim listemizde 500 tane kalp nakli bekleyen insan var diyorlar. Bu insanların birçoğu listeye giremiyor bile, polikliniklerde ölüyor yoğun bakımlarda ölüyor biz görüyoruz onları.Yapay kalplerin şöyle bir avantajı var; elinizin altında hazır rafta duruyor bilgisayar gibi mouse gibi al bunu insana tak normal bir kalbin yaptığı her şeyi yapıyor o bir biyoteknoloji ürünü kalbin pompa fonksiyonlarını üstlenebiliyor. Bugün neden bu makine 100 bin dolar. Dünyanın en pahalı tedavisidir yapay kalp. Bugün yapay kalple insanlar 10-15 yıl yaşayabiliyor.Artık konsept öncelikle insana cihaz takmaktır kalp nakli değildir yapay kalp cihazının takılmasdır. Yapay kalp makinası küçücük bir hale geldi, öyle bir makine ki içerisinden dakikada 6 litre kan geçiyor. Şimdi bir kalp cerrahı olarak bir kalp enstitüsü kurmak istiyoruz böyle bir hedefimiz var ama bizde inovasyona destek verşlmiyor. Mucit yapmayan bir toplum olduğumuzu söyleyen Bakanımız var bu ülkede maalesef, şimdi böyle bir ülkede inovatif güç gelişir mi?Türkiye'nin kalp nakli ve yapay kalp uygulaması konusunda yetiştirdiği en önemli bilim adamlarından. 1964 doğumlu Küçüksu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Almanya'da Kardiyoloji Tıp eğitimi, ABD'de Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Fransa'da aynı bölümde Kalp Yetmezliği, konularında uzmanlığını pekiştiren Küçüksu kalp nakli konusunda pek çok büyük hastanede önemli operasyonlara katıldı. Prof. Dr. Küçüksu halen Gebze Medical Park Kalp Nakli Uzmanı olarak görev yapıyor